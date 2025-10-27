Thành Nam Group giải trình về việc cổ phiếu TNI tăng trần 5 phiên liên tiếp

Công ty CP Tập đoàn Thành Nam (Thành Nam Group, MCK: TNI) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) giải trình về việc giá cổ phiếu TNI tăng trần 5 phiên liên tiếp.

Cụ thể, ngày 25/10/2025, Thành Nam Group nhận được công văn số 1604/SGDHCM-GS của HoSE về việc đề nghị công bố thông tin liên quan đến cổ phiếu TNI tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 17/10/2025 đến ngày 23/10/2025.

Theo giải trình của Thành Nam Group, hiện tại, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không có biến động bất thường nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Việc cổ phiếu TNI tăng giá là diễn biến khách quan theo cung - cầu thị trường. Công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá trị giao dịch cổ phiếu.

Phía doanh nghiệp cam kết luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm đối với cổ đông và nhà đầu tư.

Trong một diễn biến khác, HĐQT TNI đã ban hành Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu tại Công ty CP Khách sạn Vườn Đào Hạ Long (Vườn Đào Hạ Long).

Cụ thể, TNI dự kiến chuyển nhượng 3 triệu cổ phiếu, chiếm 30% vốn điều lệ của Vườn Đào Hạ Long, mệnh giá cổ phần 84.000 đồng/cổ phiếu; tương ứng giá trị chuyển nhượng cổ phần dự kiến là 252 tỷ đồng.

Thời điểm thực hiện việc nhận chuyển nhượng (dự kiến) trước ngày 18/10/2025.

Ở chiều ngược lại, HĐQT TNI thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Thương mại và Đầu tư IPG từ ông Nguyễn Mạnh Lâm.

Số cổ phần nhận chuyển nhượng là 1,87 triệu cổ phầm, tương ứng 17% vốn điều lệ Thương mại và Đầu tư IPG. Với mệnh giá 15.000 đồng/cổ phần, giá trị chuyển nhượng cổ phần dự kiến là 28,05 tỷ đồng.