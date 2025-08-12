Thanh niên đạp xe từ Bắc vào Nam dịp 30/4, giờ lại đạp ngược từ Nam ra Bắc đón 2/9: Đã tìm ra chiếc xe đạp khổ nhất Việt Nam!

“Khối trưởng khối đạp xe” Đào Quang Hà (sinh năm 2001) là gương mặt nổi tiếng từ dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời điểm đó anh chàng đã đạp xe xuyên Việt 1.800km trong 22 ngày, từ Hà Nội vào TP.HCM trên chiếc xe đạp Thống Nhất của ông ngoại để lại.

Đào Quang Hà

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), Đào Quang Hà gây bất ngờ khi thông báo sẽ đạp xe từ TP.HCM ngược ra Hà Nội.

Sáng 12/8, “khối trưởng khối đạp xe” đăng clip nhảy đu trend ở TP.HCM cùng chú thích: “TP. Hồ Chí Minh - Tây Nguyên - Hà Nội 2/9” và viết thêm ở caption: “20 ngày có kịp không?”. Chuyến đi này của Quang Hà vẫn là chiếc xe đạp cũ của ông nội chở balo và đồ dùng cá nhân phía sau cùng lá cờ Tổ quốc.

Khoảnh khắc được ghi lại khi Quang Hà chuẩn bị đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội (Nguồn: Hà và Việt Nam)

Thông báo của Đào Quang Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người xác nhận thông tin này và cho biết đã gặp anh chàng đạp xe ở khu vực Quốc lộ 13 nối từ TP.HCM sang Bình Dương (nay là TP.HCM) vào trưa 12/8.

Một số người khác lại nói đùa chiếc xe đạp của Quang Hà là "khổ nhất Việt Nam" khi xuôi ngược từ Bắc vô Nam giờ lại từ Nam ra Bắc. Trong quá trình xuyên Việt của Hà, chiếc xe còn có thêm nhiệm vụ chở đồ do đông đảo người dọc đường cho anh chàng đồ ăn, nước uống.

Chiếc xe đạp của Quang Hà thường xuyên ở trong trạng thái lủng lẳng đồ ăn thức uống được người dân cho dọc đường

Ngoài ra netizen cũng khẳng định rằng Hà sẽ kịp đu concert quốc gia nếu bớt ham chơi, bớt la cà dọc đường: “Khối trưởng chuẩn bị lại có chuyến la cà khiến chúng ta phải sốt ruột”, “Trừ hao đám giỗ đám cưới event xóm làng này kia chưa bạn?”, “Anh đừng la cà, dự mọi bữa tiệc, ca nhạc là kịp anh ạ”,...

Sở dĩ có những lời nhắn này là bởi trong chuyến Hà Nội - TP.HCM dịp A50, Quang Hà rất chill, ở đâu vui cũng có mặt, từ giao lưu văn nghệ đến ăn cỗ rồi tham gia họp lớp, anh chàng không từ chối lời mời nào. Vì vậy thời điểm đó nhiều người còn lo lắng, thúc giục anh chàng đi nhanh cho kịp.

Với các bình luận nhắn gửi bớt la cà, Quang Hà chưa có phản hồi hay cập nhật nào thêm.

Trong chuyến đạp xe xuyên Việt dịp A50, Quang Hà rất ham vui, đi đến đâu hát karaoke với người dân đến đó

Trước Quang Hà, một chàng trai khác là TikToker Trần Hiển Vinh (sinh năm 2002, tên thường gọi là Én) cũng đã đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội. Vinh bắt đầu đạp xe từ ngày 16/7 và hiện tại - ngày 12/8, hành trình của Vinh đã kéo dài được 23 ngày và anh chàng đang có 2 ngày ở lại Vinh (Nghệ An).

Đặc biệt, Hiển Vinh có mối quan hệ thân thiết và nhận được lời khuyên từ Đào Quang Hà trong chuyến đi.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi hành trình của cả 2 chàng trai này.

Đào Quang Hà gửi lời động viên đến Hiển Vinh