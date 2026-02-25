Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thanh niên thực hiện 33 lần chuyển khoản hơn 5,03 tỷ trong 4 ngày vào tài khoản bí ẩn rồi mất sạch: Hoàng Tuấn Dương bị khởi tố

25-02-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Trong 4 ngày (8–12/10/2024), Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, Quảng Ninh) đã chuyển khoản 33 lần với tổng số tiền hơn 5,03 tỷ đồng vào ứng dụng Poker để đánh bạc online và thua sạch

Ngày 25/2/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Tuấn Dương (sinh năm 1997, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoàng Tuấn Dương tại Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2024, do áp lực nợ nần và sa đà vào cờ bạc trực tuyến, Hoàng Tuấn Dương đã sử dụng ứng dụng game bài Poker có tên WPT Global để tham gia đánh bạc ăn tiền. Để có tiền tiếp tục tham gia đánh bạc, Dương đã đưa ra thông tin gian dối nhằm vay và chiếm đoạt tiền của bị hại, sử dụng toàn bộ số tiền có được để nạp vào tài khoản đánh bạc.

Với thủ đoạn đăng nhập tài khoản Poker và thực hiện lệnh nạp tiền trong ứng dụng, chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng cá nhân đến các tài khoản trung gian hiển thị sẵn trên hệ thống để quy đổi thành tiền ảo trong game.

Sau khi nạp tiền, Dương tham gia chơi Poker với nhiều người khác bằng hình thức mở bài, đặt cược, so bài; người có bộ bài lớn hơn sẽ thắng toàn bộ số tiền cược.

Quá trình điều tra cho thấy, chỉ trong thời gian từ ngày 8/10 - 12/10/2024, Hoàng Tuấn Dương đã thực hiện 33 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên tới 5.030.000.000 đồng và bị thua toàn bộ.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

