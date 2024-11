Thanh niên với vẻ ngoài nhếch nhác đi trong sân trường, nhưng khi nhìn xuống chiếc túi mà anh đang cầm, ai cũng phải "ngả mũ"

Đối với netizen Trung Quốc, "Vi Thần" (tên thật: Vi Đông Dịch) không còn là cái tên nào quá xa lạ. Cho những ai chưa biết, "Vi Thần" chính là "thiên tài Toán học" nổi nhất nhì đất nước tỷ dân. Anh hiện đang công tác tại Đại học Bắc Kinh - ngôi trường top đầu Trung Quốc bên cạnh Thanh Hoa.

Mới đây, một netizen Trung Quốc đã chia sẻ một đoạn video về Vi Thần. Trong video, anh đi bộ một cách vội vã như có ai đó đang đuổi phía sau mình, trên lưng đeo 2 chiếc túi, tay trái thì cầm bánh bao, tay phải xách túi vải. Vẻ ngoài của thiên tài Toán học này vẫn giản dị, bình thường đến mức dễ dàng mất hút giữa đám đông như mọi khi.

Vi Thần được bắt gặp đi trong sân trường.

Sẽ không có gì đáng nói nếu netizen "zoom" kỹ vào dòng chữ trên chiếc túi vải anh đang xách bên tay phải. Với chiếc túi này, nhiều người cho rằng dù ngoại hình Vi Thần có xuề xòa hơn thì anh cũng sẽ thu hút sự chú ý thôi.

Lý do là bởi ngay trên chiếc túi đã có in logo và dòng chữ Đại học Bắc Kinh to đùng. Thật ra, việc Vi Thần là giảng viên Bắc Đại thì ai cũng biết, nhưng thái độ của anh với món quà này lại khiến dân tình bất ngờ. Anh mang "vinh quang" ấy theo bên mình một cách giản dị, không hề khoa trương. Điều này khiến không ít người ghen tị: Đó là giấc mơ của biết bao người!

Ai cũng mong muốn chiếc túi ghi dòng chữ "Đại học Bắc Kinh" mà Vi Thần cầm trên tay.

Chính điều đó khiến mọi người ai cũng yêu quý nam thanh niên này. Trong thế giới của anh, bánh bao và nước lọc cũng chỉ là một bữa ăn, phong cách ăn mặc giản dị, hành trang đơn giản cũng không hề làm ảnh hưởng đến tình yêu và sự tập trung vào toán học của anh.

Anh không bị mê hoặc bởi sự phồn hoa vật chất, không lãng phí thời gian vì vẻ hào nhoáng bên ngoài. Thái độ sống thuần khiết này giúp anh có thể đầu tư toàn bộ tâm trí vào nghiên cứu toán học, quên đi sự trôi đi của thời gian.

Vi Thần không chỉ được biết đến là một "hiện tượng" Toán học với tài năng xuất chúng, mà Vi Thần còn khiến mọi người yêu quý bởi tính cách của mình.

Thần đồng toán học của Trung Quốc khiến Harvard "thèm khát".

Vi Thần là trợ lý giáo sư tại Khoa Khoa học Toán của Đại học Bắc Kinh, câu chuyện về anh đã sớm được truyền tụng trong giới toán học như một giai thoại tuyệt vời.

Thời học sinh, anh đã nổi bật khi giành chiến thắng trong các cuộc thi toán học, đặc biệt là tại Olympic Toán học Quốc tế (IMO), nơi anh đã hai lần giành huy chương vàng với điểm số tuyệt đối, trở thành thần tượng toán học trong lòng vô số người. Cách giải quyết vấn đề của anh độc đáo và khéo léo, thường khiến các chuyên gia toán học ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Vi Thần (bên trái) từng 2 lần đạt HCV Olympia Toán học Quốc tế.

Nhưng tài năng của Vi Thần không chỉ thể hiện qua các cuộc thi. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của anh tập trung vào phương trình vi phân riêng, phân tích hình học và các lĩnh vực toán học tiên tiến khác, những lĩnh vực này có thể khó hiểu đối với người bình thường, nhưng đối với Vi Thần, đó lại là sân chơi nơi mà anh khám phá những bí mật toán học.

Anh đã không ngừng nghiên cứu sâu rộng trong những lĩnh vực này và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, không chỉ đóng góp vào nhiều công trình nghiên cứu toán học trong nước mà còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng.

Yêu toán đến mức quên ăn quên ngủ

Trong thế giới của Vi Thần, dường như chỉ tồn tại các công thức toán học, định lý và những bí ẩn chưa được giải đáp. Anh không giỏi trong các hoạt động xã hội và thích dành thời gian cho nghiên cứu toán học hơn.

Sự kiên định và tập trung vào toán học này giúp anh có thể giữ được sự bình yên trong tâm hồn.

Tuy nhiên, phong cách sống của Vi Thần cũng gây ra không ít ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cuộc sống của anh quá đơn điệu và thiếu vui vẻ. Nhưng Vi Thần không hề quan tâm đến những ý kiến đó. Anh biết rõ sứ mệnh và giá trị của mình, và kiên định bước đi trên con đường mà bản thân đã chọn.

Theo quan điểm của anh, toán học chính là tất cả ý nghĩa của cuộc đời. Những công thức phức tạp, những định lý sâu sắc trong mắt anh giống như những cảnh đẹp tuyệt vời nhất.

Anh dùng trí tuệ và ý chí của mình để không ngừng khám phá những bí mật của toán học, giải quyết một vấn đề khó sau vấn đề khác. Mỗi một lần đột phá và phát hiện mới đều mang lại cho anh niềm hứng khởi vô bờ.

Tính cách của Vi Thần rất nổi bật và độc đáo. Anh không để tâm đến chi tiết cuộc sống, chỉ tập trung vào chính bản thân toán học. Sự thuần khiết và tập trung này đã giúp anh đạt được những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực toán học.

Anh có niềm đam mê bất diệt với môn Toán.

Đồng thời, anh cũng chứng minh bằng hành động của mình rằng: Trong xã hội nông cạn này, thực sự có người có thể tận tâm theo đuổi chân lý và ước mơ.

Và rồi, Vi Thần không chỉ đạt được những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực toán học, sức hút cá nhân của anh cũng thu hút vô số người. Câu chuyện về anh được lan truyền trong giới toán học, trở thành tấm gương cho nhiều học sinh noi theo.

Trong giới học thuật, Vi Thần là một sự tồn tại độc đáo. Anh luôn kiên định bước đi trên con đường của mình. Tài năng và sự cố gắng của bản thân đã khiến anh trở thành ngôi sao sáng lạn trong giới học thuật, soi sáng con đường cho nhiều người khác.

Đồng thời, sự giản dị và khiêm tốn của Vi Thần cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ. Anh không tự cao tự đại vì những thành tựu của mình, ngược lại còn trở nên khiêm nhường và chăm chỉ hơn. Anh dùng hành động của mình để diễn giải thế nào là phong cách của một học giả thực thụ.

Bài học rút ra từ câu chuyện của Vi Thần

Câu chuyện của Vi Thần cho chúng ta biết: Trong thế giới này đầy cám dỗ và ồn ào, chỉ cần chúng ta có thể giữ được bình yên và tập trung trong tâm hồn, thì chúng ta có thể theo đuổi được ước mơ thực sự.

Bất kể thế giới bên ngoài thay đổi thế nào, chúng ta đều nên kiên trì với niềm tin và mục tiêu của mình, sử dụng hành động để tạo ra vinh quang thuộc về bản thân.

Chỉ cần chúng ta sẵn lòng cố gắng và kiên trì, chúng ta có thể tìm thấy sự bình yên và tập trung của riêng mình trong xã hội nông cạn này, đuổi theo chân lý và ước mơ thực sự.

Vi Thần luôn biết cách tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.

Theo Sohu