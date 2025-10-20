Thành phố 2.000 tuổi “trỗi dậy” từ bên dưới thị trấn châu Âu

Theo Ancient Origins, trong quá trình khảo sát ở thị trấn Zalaszentgrót, miền Tây Hungary, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra tàn tích của 3 giếng nước cổ có niên đại từ thế kỷ thứ 2. Chúng là một phần của một "thành phố đã mất" mang tên Maestriana.

Một trong các giếng nước - bằng chứng về cuộc sống ở thành phố cổ Maestriana - được khai quật ở Hungary - Ảnh: BẢO TÀNG GÖCSEJI

Theo các tư liệu, Maestriana là một thành phố La Mã hưng thịnh, tồn tại suốt từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 4.

Khu định cư này chiếm vị trí chiến lược dọc theo một tuyến giao thông liên lạc cổ đại, dân cư chủ yếu là người Celt (một tập hợp các dân tộc Ấn - Âu cổ đại, sử dụng ngôn ngữ Celt), nhưng dần bị đồng hóa bởi người La Mã.

Sự tồn tại kéo dài 3 thế kỷ của Maestriana để lại rất ít dấu vết, phần lớn là do thị trấn Zalaszentgrót hiện đại được xây dựng ngay bên trên tàn tích thành phố cổ.

Hàng thế kỷ phát triển đô thị đã phá hủy hoặc che giấu hầu hết các di tích cổ xưa, khiến những giếng nước mới được khai quật gần đây trở nên vô cùng quý giá đối với các nhà nghiên cứu.

Theo nhà khảo cổ László Vándor, nguyên giám đốc Bảo tàng Göcseji - đơn vị dẫn đầu cuộc nghiên cứu - vài năm trước, trên phố Szabadság của thị trấn, họ đã phát hiện một số mảnh vỡ của tòa nhà và khai quật được một ngôi mộ gạch theo phong cách La Mã,

Tuy nhiên phát hiện lần này là một đột phá. Ba giếng nước từ thế kỷ thứ 2 được bảo tồn đáng kinh ngạc, trong đó hai giếng vẫn còn giữ được khung gỗ nguyên bản, cung cấp bằng chứng hữu hình đầu tiên về cuộc sống thường nhật tại khu định cư cổ đại Maestriana.

Chúng cũng đem lại hy vọng cho cuộc tìm kiếm: Rất có thể một phần nguyên vẹn nào đó của thành phố đã mất vẫn đang ẩn giấu bên dưới thị trấn.

Những phát hiện tích lũy này vẽ nên bức tranh về một cộng đồng đa văn hóa sôi động từng phát triển thịnh vượng trên biên giới của Đế chế La Mã, nơi truyền thống Celtic giao thoa với nền văn minh La Mã.