Thành phố Cà phê: Đưa giá trị văn hóa thành giá trị chuyển đổi

Bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp và sự dịch chuyển

Thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn bão hòa khi nhiều dự án liên tục ra mắt với những thông điệp quen thuộc: vị trí đắc địa, tiện ích hiện đại, không gian xanh,... Sự tương đồng trong các thông điệp dần mất đi sức hút với các khách hàng cao cấp.

Nhóm khách hàng cao cấp là những người đã đạt đến sự trọn vẹn về vật chất, đang dịch chuyển nhu cầu sang những giá trị có chiều sâu hơn. Họ tìm kiếm bản sắc văn hóa, trải nghiệm tinh thần, một cộng đồng tinh hoa và tính bền vững của tài sản. Đối với họ, bất động sản không dừng lại ở kênh đầu tư sinh lời hay nơi lưu trú mà còn là nơi khẳng định bản sắc cá nhân, thể hiện vị thế, tầm nhìn và giá trị nội tại.

Khu đô thị Thành phố Cà phê đứng trước một bài toán: Làm sao tạo được sự khác biệt trong phân khúc và chuyển hóa giá trị văn hóa cà phê thành giá trị an cư và đầu tư hữu hình?

Để giải quyết bài toán trên, chúng tôi không dừng lại ở bề mặt tiện ích vật chất mà xoay quanh ý nghĩa lối sống và bản sắc văn hóa. Chiến lược tập trung vào cả cảm xúc và lý trí:

"Đẳng cấp" không nằm ở vật chất, mà bằng chiều sâu tinh thần: sự hài hòa với thiên nhiên, môi trường sống nuôi dưỡng thân - tâm - trí và cộng đồng sống chung cùng chuẩn mực giá trị. Thành phố Cà phê không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà là khoản đầu tư vào phong cách sống bền vững, gắn liền với Văn hóa Cà phê – Biểu tượng của sự tỉnh thức, sáng tạo và thịnh vượng Việt Nam.

Ý tưởng sáng tạo: "Mạch nguồn thịnh vượng - Sinh lợi phồn vinh".

Với Thành phố Cà phê, "Mạch nguồn" chính là nơi khởi sinh và lan tỏa năng lượng sống. Là nơi hội tụ vị thế chiến lược, kinh tế và văn hóa của Buôn Ma Thuột, cái nôi của hạt cà phê Robusta trứ danh thế giới.

Mạch nguồn thịnh vượng: đại diện cho sức sống bền bỉ và giá trị toàn diện về thân – tâm – trí, được kiến tạo qua chuỗi tiện ích độc bản: Bảo tàng Thế giới Cà phê, Tổ hợp khách sạn & Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique, Zen Garden, Cưỡi ngựa Ả Rập, Gym - Yoga - Bắn cung,... và hệ thống trường học chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng sống bậc nhất về tinh thần.

Sinh lợi phồn vinh: lời khẳng định về giá trị đầu tư bền vững, nơi mỗi tài sản không chỉ mang lại lợi nhuận tài chính, mà còn là di sản gắn liền với sự phát triển của Thủ phủ Cà Phê toàn cầu.

Thông điệp này tạo ra một mạch cảm xúc liền mạch, chuyển hóa niềm tin vào văn hóa thành lợi ích tài chính thực tế, sự phồn vinh lâu dài mà nhà đầu tư kỳ vọng.

Chiến lược nội dung và điểm chạm Media đa nền tảng

Hành trình dẫn dắt khách hàng được chia làm hai giai đoạn rõ rệt, kết hợp chặt chẽ giữa ngôn ngữ kể chuyện (Brand Storytelling) và tối ưu hiệu suất (Performance Marketing).

Giai đoạn 1: Khởi tạo tầm nhìn và thiết lập hệ giá trị của khu đô thị giàu bản sắc văn hóa cà phê

Nội dung truyền thông được xây dựng trên 3 trụ cột: Mạch nguồn thịnh vượng, Bản sắc phồn vinh và Cộng đồng thịnh vượng.

Về mặt Media, chiến dịch phủ sóng đa kênh từ PR báo chí cao cấp, Google Display, Facebook, Zalo đến Local Display Network để tối ưu độ nhận diện (Brand Awareness).

Giai đoạn 2: Cú hích dịch chuyển: Từ "Giá trị vô hình" đến "Hiện thực hữu hình" đầy sức sống

Để củng cố niềm tin cho khách hàng cao cấp, chiến dịch chuyển hướng làm rõ nhịp sống thực tế tại khu đô thị. "Mũi khoan" chiến lược giai đoạn này là chuỗi Short Video 9:16 trên TikTok và Facebook Reels với ba tuyến nội dung:

Series 1 - "Sinh khí đất lành": Sử dụng flycam cinematic ghi lại lát cắt nhịp sống đời thường, từ mảng xanh Zen Garden đến sự nhộn nhịp tại Bảo tàng Thế giới Cà phê.

Series 2 - "An cư bền vững": Khai thác định dạng POV với những lời chứng thực (testimonial) chân thực từ chính cư dân đang sinh sống.

Series 3 - "Sinh lợi phồn vinh": Dưới góc nhìn chuyên gia, phân tích sâu các thông số đầu tư, hạ tầng kết nối và tiềm năng tăng trưởng.

Cùng với đó, chiến lược Retargeting đa kênh qua Google, Facebook Ads và Zalo Ads được kích hoạt, nhắm trực tiếp vào tệp khách hàng đã tương tác sâu, giúp thông điệp chạm đúng người, đúng thời điểm.

Nghệ thuật tối ưu Data-Driven: Khởi nguồn của hiệu suất chuyển đổi

Thành công của dự án không chỉ đến từ truyền thông bề nổi mà là kết quả của việc thấu hiểu dữ liệu và hành vi. Chiến lược tối ưu được tiến hành khắt khe:

Thứ nhất, chuẩn hóa ngôn ngữ hình ảnh: Đối với thương hiệu đề cao giá trị văn hóa như Trung Nguyên Legend, hình ảnh không chỉ cần đẹp mà phải truyền tải được đẳng cấp và chiều sâu bản sắc qua bộ quy chuẩn hình ảnh nhằm tạo nhận diện thị giác nhất quán và mạnh mẽ.

Thứ hai, tối ưu hóa dựa trên dữ liệu: chiến lược tối ưu với giải pháp Hai Mái Chèo trọng tâm. Với bất động sản cao cấp, giá trên mỗi Lead (CPL) không phải là thước đo cuối cùng. Chiến dịch tập trung vào giải pháp đo lường chất lượng thông qua các chỉ số: CPQL (Cost per Qualified Lead). Tỷ lệ %Qualified Lead theo kênh/tệp đối tượng. Hiệu suất nội dung theo định dạng (Bài viết / Banner / Video 9:16).

Thứ ba, tối ưu hóa từ Insight thực chiến cùng đội ngũ Sales là chìa khóa tăng trưởng: Khi nhận thấy tỷ lệ Qualified Lead ban đầu chưa đạt kỳ vọng dù lượng Lead đổ về lớn, bộ phận Marketing đã phối hợp trực tiếp với Sales để can thiệp sâu vào luồng dữ liệu: Truy vết nguyên nhân các Lead bị từ chối; Đối chiếu ngược lại hệ thống để tìm ra nhóm quảng cáo không hiệu quả; Loại bỏ triệt để các nhóm tạo ra Lead rẻ nhưng kém chất lượng; Dồn ngân sách cho các chiến dịch có tỷ lệ Qualified Lead cao.

Lead CRM là nền tảng bắt buộc giúp phân loại, theo dõi và tối ưu toàn bộ vòng đời Leads để đảm bảo tối đa hóa chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng.

Kết quả ấn tượng từ một chiến dịch Marketing toàn diện

Sự phối hợp mượt mà giữa Brand Storytelling và Performance Marketing đã tạo ra chuyển đổi hành vi mạnh mẽ. Chiến dịch gặt hái những con số biết nói: Hoàn thành mục tiêu bán hàng 2025 sớm hơn kế hoạch; Vượt KPI tăng trưởng với lượng Lead đạt 126% và Qualified Lead đạt 108%; Tỷ lệ Qualified Lead tăng trưởng 15% trong giai đoạn 1 và bứt phá tăng 25% trong giai đoạn 2; Về mặt nhận diện, chiến dịch tạo ra hơn 50 triệu lượt hiển thị (Impressions), tiếp cận hơn 9 triệu người (Reach) và thu hút hơn 3 triệu lượt xem video.

Sự thành công của Khu đô thị Thành phố Cà phê không chỉ là câu chuyện của những con số quảng cáo, mà là thành quả từ định hướng thương hiệu rõ nét của CĐT Trung Nguyên Legend, cộng hưởng cùng sự sắc bén trong việc vận hành chiến dịch Marketing toàn diện từ GIGAN Agency để tạo ra chuyển đổi hành vi và niềm tin để sở hữu.