500 chiến binh, một "tâm lực bứt phá": Việt Yên Riverside chính thức bước vào cuộc đua thị trường

Khi "siêu thủ phủ công nghiệp" tạo ra "sóng ngầm" bất động sản

Sau sáp nhập với Bắc Giang, Bắc Ninh không đơn thuần mở rộng địa giới hành chính mà đang tái định hình lại vị thế trên bản đồ kinh tế cả nước. Với quy mô kinh tế nằm trong top 3 toàn quốc, liên tục dẫn đầu về thu hút FDI và đặc biệt vươn lên top 1 cả nước trong 2 tháng đầu năm 2026, Bắc Ninh đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành "siêu thủ phủ công nghiệp điện tử và công nghệ cao" của miền Bắc.

Hiện tại, toàn tỉnh có khoảng 32 khu công nghiệp đã và đang quy hoạch, với gần 2.800 dự án FDI, tổng vốn đầu tư xấp xỉ 45 tỷ USD. Theo quy hoạch đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên 54 khu công nghiệp, quy mô gần 12.000 ha – một hệ sinh thái công nghiệp đủ lớn để duy trì dòng lao động và dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Cùng với đó, hạ tầng đang trở thành "đòn bẩy kép" thúc đẩy thị trường có bước tăng trưởng đột phá. Sân bay Gia Bình với quy mô hàng đầu miền Bắc, tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng lên 8 làn xe, và đặc biệt là Vành đai 4 đang dần hoàn thiện đã tạo nên một mạng lưới kết nối liên vùng đồng bộ hiện đại. Khi hạ tầng được kích hoạt, bất động sản không còn là câu chuyện kỳ vọng, mà chuyển sang giai đoạn tăng trưởng dựa trên nền tảng thực.

Trong bức tranh đó, Việt Yên nổi lên như một "điểm rơi" chiến lược. Đây là khu vực hiếm hoi hội tụ đồng thời ba yếu tố: trung tâm công nghiệp, cửa ngõ kết nối và dư địa giá còn rộng. Với hàng loạt khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Việt Hàn…, nơi đây đang thu hút hàng trăm nghìn lao động và hàng chục nghìn chuyên gia, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Tuy nhiên, nghịch lý của thị trường Việt Yên nằm ở chỗ: cầu lớn nhưng cung chưa tương xứng về cả số lượng và chất lượng. Dù giá bất động sản đã tăng 20–40% từ năm 2025, phần lớn giao dịch vẫn mang tính đầu cơ, tập trung vào đất nền hoặc dự án cũ vùng ven. Thị trường thiếu vắng những khu đô thị có vị trí đẹp ở khu vực trung tâm, có quy hoạch đồng bộ hiện đại và pháp lý đầy đủ…

Trong bối cảnh đó, Việt Yên Riverside xuất hiện và ngay lập tức thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ vị trí đắc địa lõi trung tâm mới cùng quy hoạch bài bản, tạo nên một khu đô thị đáng sống và có khả năng đi vào vận hành ngay.

Việt Yên Riverside: Từ bài toán thị trường đến "cú hích" kích hoạt dòng tiền

Việt Yên Riverside sở hữu vị trí đắt giá tại lõi trung tâm hành chính công Việt Yên. Một mặt dự án trải dài trên Quốc lộ 37, kết nối nhanh cao tốc Hà Nội – Bắc Giang cũ, tỉnh lộ 295B – tỉnh lộ 298, đồng thời một mặt uốn lượn theo quy hoạch hồ sinh thái lớn nhất khu vực với quy mô 75ha và một mặt tiếp giáp các cơ quan hành chính công trọng yếu, xung quanh được bao bọc bởi khu dân cư giàu có lâu đời, giao thương nhộn nhịp.

Việt Yên Riverside cũng sở hữu vị trí cửa ngõ giao thương, vùng đệm chiến lược của lõi Bắc Ninh mới. Trong bán kính 2-5km là chuỗi KCN như Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Việt Hàn, CCN Hoàng Mai – nơi đang quy tụ hàng trăm nghìn lao động và chuyên gia làm việc mỗi ngày, tạo nên lợi thế hiếm có về dòng người và khả năng khai thác thương mại.

Nhưng yếu tố khiến giới đầu tư chú ý không chỉ nằm ở vị trí hay dòng người, mà còn ở cách dự án giải bài toán "sống thật" – yếu tố còn thiếu của thị trường Việt Yên. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 23,66%, hơn 50% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, cùng hệ sinh thái hồ cảnh quan quy mô lớn, Việt Yên Riverside tạo ra không gian sống xanh sinh thái hiếm có. Các trục thương mại được quy hoạch bài bản, kết hợp với concept "Living 360° – Thành phố toàn năng" cho phép tích hợp trọn vẹn các chức năng: ở – làm việc – kinh doanh – giải trí trong cùng một không gian.

Điểm đáng chú ý là dự án không dừng ở quy hoạch trên giấy. Thực tế cho thấy, các sự kiện quy mô lớn được tổ chức tại đây đã thu hút hàng nghìn người tham gia, phản ánh rõ nét khả năng "kéo dòng người" – yếu tố cốt lõi của một đô thị thương mại.

Sự kiện truyền lửa "Việt Yên Riverside – Tâm lực bứt phá" tạo cú hích khuấy động thị trường.

Ngày 20/03, sự kiện truyền lửa "Việt Yên Riverside – Tâm lực bứt phá" với sự tham gia của 500 chuyên viên kinh doanh đã tiếp tục cho thấy chiến lược kích hoạt thị trường bài bản của dự án. Thông qua sự kiện, 15 đơn vị phân phối uy tín đã được trao chứng nhận đại lý, tạo nên một "cú hích năng lượng", khai mở thị trường Việt Yên.

Phát biểu trong buổi lễ, đại diện SGO Land - Đơn vị bao tiêu và phát triển dự án cho biết: "Với vị trí vàng còn sót lại tại lõi trung tâm mới, quy hoạch bài bản hiện đại cùng yếu tố xanh sinh thái hiếm có, Việt Yên Riverside không chỉ là một khu đô thị đáng sống, mà còn đáng đầu tư nhờ tính thanh khoản, tính khai thác cao và dư địa tăng trưởng thực tế ngay trong trung và dài hạn".

Trong một chu kỳ mà nhà đầu tư ngày càng thận trọng, những dự án chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá sẽ dần bị loại bỏ. Thay vào đó, thị trường sẽ chọn lọc những sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền, tạo cộng đồng và tạo giá trị bền vững.

Và ở thời điểm hiện tại, Việt Yên Riverside đang cho thấy những dấu hiệu của một dự án như vậy – không chỉ là một cơ hội đầu tư, mà là một "điểm neo" mới của dòng tiền tại khu vực Việt Yên trong chu kỳ phát triển sắp tới.