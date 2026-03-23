Hải Phòng kiến tạo động lực phát triển mới từ quy hoạch tầm nhìn và hạ tầng đồng bộ

Tháng 10/2025, Hải Phòng chính thức được phê duyệt thí điểm Khu Thương mại tự do (TMTD) quy mô 6.292 ha tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và Nam Hải Phòng, với cơ chế ưu đãi về thuế, phí và nhân lực chất lượng cao, tiệm cận các mô hình thành công như Dubai hay Thâm Quyến.

TP. Hải Phòng có những lợi thế về vị trí chiến lược, cảng biển để tiên phong trong mô hình khu TMTD thế hệ mới. Khu TMTD thành phố Hải Phòng được thiết kế để trở thành "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, tập trung trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, như: tài chính quốc tế, thương mại điện tử trên thế giới và logistics đa phương tiện và là đầu mối kết nối chuỗi cung ứng. Thành phố Phòng xác định khu thương mại tự do là "cú huých", là "điểm tựa" cho tăng trưởng trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Thành Phương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ chia sẻ: "KCN Nam Đình Vũ nằm tại vị trí 2 trong quy hoạch Khu TMTD thành phố Hải Phòng thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đóng vai trò hạt nhân lõi trong sản xuất, logistics và xuất nhập khẩu. Nhờ ưu đãi thuế toàn diện theo quy định của Chính phủ cùng hạ tầng đồng bộ và kết nối cảng biển, đây là điểm đến thu hút FDI chất lượng cao, thúc đẩy công nghiệp xanh và thông minh. KCN Nam Đình Vũ tiếp tục khẳng định vai trò hạ tầng trọng điểm trong chiến lược phát triển của Hải Phòng".

Cộng hưởng với đó, tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai – Vân Nam (Trung Quốc) vốn đầu tư 8 tỷ USD đã khởi công, mở ra hành lang logistics chiến lược đưa hàng hóa từ miền Bắc Việt Nam, Tây Nam Trung Quốc và khu vực ASEAN ra cảng nước sâu Lạch Huyện.

Song song đường sắt và đường biển, sân bay quốc tế Cát Bi có kế hoạch được mở rộng giai đoạn 2026–2030, nâng công suất lên 13 triệu lượt khách (gấp 3,5 lần hiện tại), mở thêm các đường bay quốc tế, hoàn thiện trục giao thương "3 trong 1": Hàng không – Đường sắt – Cảng biển.

Cảng quốc tế nội khu Nam Đình Vũ - Tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT

Từ đây tạo ra một "vòng tuần hoàn" quốc tế gồm hàng hóa từ Trung Quốc và ASEAN vận chuyển bằng đường sắt sau đó tập kết, gia công, giao dịch trong FTZ , kế tiếp xuất khẩu trực tiếp qua cảng Lạch Huyện. Trung tâm điều phối là con người chuyển bằng hàng không quay trở lại điều hành và mở rộng hoạt động tạo ra một đầu não giao thương – logistics then chốt và bền vững trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong tổng số 48 công trình ưu tiên đầu tư, Hải Phòng dành tới 16 dự án cho hạ tầng giao thông, với xu hướng rõ nét là dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông.

Ở quy mô vùng, hàng loạt tuyến kết nối chiến lược đang hình thành như cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, trục kết nối cảng Lạch Huyện – sân bay Gia Bình (sân bay lớn nhất miền Bắc tại Bắc Ninh), các tuyến liên kết Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Trong nội đô, thành phố Hải Phòng có kế hoạch khép kín vành đai 2, vành đai 3, đồng thời phát triển các trục xuyên tâm Đông – Tây. Tiêu biểu là đường Bùi Viện nối dài thêm 23km hình thành tuyến vành đai liên tỉnh đầu tiên giữa Hải Phòng và Hải Dương sau sáp nhập nâng tổng chiều dài tuyến lên 43 km.

Trong bức tranh đó, phường Đông Hải nổi lên như điểm hội tụ mới khi vừa gần sân bay Cát Bi, vừa sở hữu một phần khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và 1 phần thuộc Khu TMTD, có hai trạm ga đường sắt Đình Vũ và Nam Đình Vũ thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai và là cửa ngõ từ nội đô ra cảng Lạch Huyện.

Một trong những lợi thế nổi bật của Nam Đình Vũ chính là việc sở hữu hệ thống kết nối giao thông đồng bộ cả 5 phương thức đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và đường thủy nội địa, tạo nên mạng lưới vận chuyển hàng hóa linh hoạt, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đặc biệt, cảng biển nội khu Nam Đình Vũ với 7 cầu cảng container, tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT, giúp giảm chi phí logistics và tăng hiệu quả xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp. Đây là một trong những cảng tiên phong của Hải Phòng trong chuyển đổi số, cảng Nam Đình Vũ đã tối ưu đáng kể các chỉ số khai thác như: năng suất xếp dỡ, thời gian giải phóng tàu vòng quay, phương tiện nội cảng, giúp giảm chi phí vận hành, nâng cao độ tin cậy và tính minh bạch trong phục vụ khách hàng.

Hoạt động hiệu quả của cảng Nam Đình Vũ đã góp phần đưa sản lượng hàng hóa cảng tại Hải Phòng đạt hơn 115 triệu tấn trong năm 2025. Từ khu vực cảng biển Hải Phòng hiện có 30 tuyến dịch vụ hàng hải quốc tế kết nối châu Á, Mỹ, châu Úc... được các hãng tàu, công ty logistics kết hợp với các cảng tiến hành khai thác. Hải Phòng ngày càng khẳng định vai trò cửa ngõ thương mại quốc tế quan trọng trong khu vực phía Bắc.

"Hướng tới mô hình phát triển bền vững và hiện đại, KCN Nam Đình Vũ sẽ là hình mẫu gắn kết giữa KCN, Khu TMTD, cảng biển và dịch vụ logistics, với hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư thông thoáng, trở thành tâm điểm thu hút vốn đầu tư chất lượng cao", ông Nguyễn Thành Phương nhấn mạnh.