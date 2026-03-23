Legacy89 chính thức hợp tác chiến lược với CBRE – Đưa chuẩn sống quốc tế về trung tâm Mỹ Hào

Cái bắt tay cùng ông lớn hàng đầu thế giới

Với việc ký kết hợp tác chính thức cùng CBRE trong việc quản lý vận hành Legacy89, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hưng Hải kỳ vọng sẽ góp phần mang đến khu đô thị đẳng cấp quốc tế và chuẩn hóa an ninh cao cấp với những trải nghiệm xứng tầm dành cho các cư dân tương lai của Legacy89, góp phần khẳng định vị thế về một khu đô thị đáng sống tại Mỹ Hào, Hưng Yên nói riêng và Miền Bắc nói chung.

Tại buổi lễ ký kết, đại diện của CBRE, bà Ngô Ngọc Huyền – Phó Giám đốc Bộ phận Quản lý Bất động sản Hà Nội khẳng định CBRE cam kết áp dụng các tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế hàng đầu, từ bảo trì cơ sở vật chất, dịch vụ cộng đồng đến quản lý cảnh quan xanh, nhằm đưa Legacy89 trở thành biểu tượng sống mới tại khu vực trung tâm công nghiệp Hưng Yên, nơi đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ về đô thị hóa và thu hút đầu tư.

Bà Ngô Ngọc Huyền – Phó Giám đốc Bộ phận Quản lý Bất động sản Hà Nội - CBRE Việt Nam phát biểu

Về phía chủ đầu tư, ông Đoàn Trịnh Dũng - Phó Giám đốc Kinh doanh & Truyền thông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hưng Hải – nhấn mạnh: "Với vị trí chiến lược tại vòng xoay trung tâm Mỹ Hào, Legacy89 không chỉ kế thừa tinh hoa vùng đất Phố Hiến địa linh nhân kiệt mà còn hướng tới việc kiến tạo một biểu tượng sống hiện đại, bền vững. Việc hợp tác với CBRE – đơn vị có kinh nghiệm quản lý hàng loạt dự án cao cấp toàn cầu – sẽ đảm bảo trải nghiệm sống thượng lưu, giá trị gia tăng lâu dài cho cư dân và chủ sở hữu".

Ông Đoàn Trịnh Dũng - Phó Giám đốc Kinh doanh & Truyền thông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hưng Hải phát biểu

Sau phần ký kết, toàn thể đại biểu và khách mời đã tham quan sa bàn cũng như thực tế công trường dự án. Việc bắt tay với CBRE không chỉ nâng tầm chất lượng quản lý vận hành mà còn khẳng định vị thế của Legacy89 như một "di sản truyền đời" tại Hưng Yên – tỉnh đang nổi lên như cực tăng trưởng mới của vùng Thủ đô nhờ dòng vốn FDI dồi dào và hạ tầng kết nối đồng bộ.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định cam kết mang đến chất lượng quản lý và vận hành đạt chuẩn quốc tế cho dự án Legacy89 – khu đô thị cao cấp tại lõi trung tâm hành chính – kinh tế mới của thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Đưa chuẩn sống quốc tế về trung tâm Mỹ Hào

Legacy89 tọa lạc ngay vòng xoay trung tâm Mỹ Hào – trái tim hành chính - kinh tế mới của thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Với hai mặt tiền đường huyết mạch Nguyễn Bình và Lê Quý Quỳnh, dự án sở hữu vị thế "vàng" giao thoa Bắc - Nam, Đông - Tây, kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (5B), Quốc lộ 5A và các tuyến liên tỉnh đang được đẩy mạnh. Chỉ chưa đầy 40 phút về trung tâm Hà Nội. Chính vì thế, dự án Legacy89 không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là điểm "nén" giá trị đầu tư bền vững giữa dòng chảy đô thị hóa và FDI dồn dập vào Hưng Yên.

Đại diện Chủ đầu tư và CBRE Việt Nam trước sa bàn dự án Legacy89

Đặc biệt, với quy mô ấn tượng 9,3 ha, dự án được quy hoạch bài bản theo phong cách Singapore hiện đại – nơi không gian sống thượng lưu giao hòa hoàn hảo với hệ sinh thái xanh bền vững. Legacy89 mang đến tổng cộng 328 sản phẩm cao cấp, bao gồm 306 căn shophouse liền kề (diện tích linh hoạt từ 85-100m² trở lên, xây thô 5 tầng, mật độ xây dựng 71-75%, mặt tiền rộng hơn 5m), 22 căn biệt thự song lập phiên bản giới hạn (xây thô 3,5 tầng, mật độ thấp hơn), 2 tòa chung cư cao tầng cùng trung tâm thương mại tích hợp – tạo nên tổ hợp sống – kinh doanh – tiện ích đồng bộ.

Điểm nhấn vượt trội chính là hệ sinh thái xanh khổng lồ với hai công viên đa lớp Legacy Park & Galleria Park lên đến gần 2 ha, mang đến hơn 50 tiện ích liên hoàn đẳng cấp dành riêng cho mọi thế hệ cư dân. Từ hồ cảnh quan Whispering Lake, vườn hoa Four Seasons Garden, quảng trường trung tâm, sân khấu trên mặt nước; đến đường dạo bộ ánh sáng, khu BBQ, rạp chiếu phim ngoài trời, sân thể thao đa năng, sân bóng rổ mini.

Khu vui chơi trẻ em được thiết kế riêng biệt với Kid’s Tiny Zone, Rainbow Kids Zone, Wonderland Garden; trong khi không gian thư giãn dành cho người lớn tuổi bao gồm Zen Garden, Serenity Garden, Green Library, vườn thiền và nghệ thuật yên bình. Clubhouse sang trọng, khu thể thao, thư viện xanh cùng bãi cỏ đa năng cho cắm trại và sự kiện cộng đồng hoàn thiện bức tranh sống động, tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Hiện nay, toàn bộ dự án đang được thi công với nhịp độ thần tốc, đảm bảo tiến độ bàn giao đúng cam kết. Mang tinh hoa di sản Phố Hiến địa linh nhân kiệt hòa quyện cùng chuẩn sống hiện đại, Legacy89 không chỉ là khu đô thị cao cấp – mà còn là biểu tượng sống mới, di sản truyền đời đích thực tại trung tâm công nghiệp - thương mại Hưng Yên.

Với sự đồng hành của CBRE – "ông lớn" quản lý bất động sản toàn cầu – Legacy89 cam kết vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế: an ninh 24/7, bảo trì chuyên nghiệp, dịch vụ cộng đồng tinh tế và cảnh quan xanh chuẩn mực. Đây chính là bảo chứng cho giá trị gia tăng lâu dài, trải nghiệm thượng lưu và một cuộc sống đáng mơ ước ngay giữa lõi Mỹ Hào đang bứt phá.