Thành phố đông dân nhất cả nước sắp xây nút giao 4 tầng và đường nối hơn 12.000 tỷ, kỳ vọng “giải cứu” ùn tắc cửa ngõ phía Đông

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Nút giao thông Gò Công thuộc dự án thành phần 2: Đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao này trên tuyến Vành đai 3.

Nút giao Gò Công nằm tại vị trí giao nhau giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển, thuộc phường Long Phước (quận 9 cũ, nay là phường Thủ Đức), với tổng diện tích sử dụng đất gần 25 ha. Theo phương án thiết kế cơ sở, đây sẽ là ngã tư khác mức 4 tầng, kết hợp đảo tròn trung tâm. Các nhánh N1, N2, N3, N4 đều bố trí 2 làn xe, bảo đảm lưu lượng thông suốt theo nhiều hướng.

Bên cạnh hệ thống đường dẫn, dự án sẽ đầu tư cầu vượt 4 làn xe trên trục Vành đai 3 TPHCM. Một hầm chui cũng được xây dựng trên nhánh nối từ Xa lộ Hà Nội đi Long Phước nhằm tạo kết nối trực tiếp với cầu Đồng Nai 2, giúp tách dòng giao thông và giảm xung đột tại mặt đất.

Đồng thời, dự án sẽ xây dựng nhiều công trình cầu vượt quan trọng như cầu vượt tại nút giao Lê Văn Việt và đường D1 (mỗi vị trí gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn xe); cầu vượt rạch Gò Công (2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 3 làn); và cầu vượt rạch Tràu Trảu gồm 4 đơn nguyên với 3–4 làn xe mỗi đơn nguyên, bảo đảm năng lực thông hành dài hạn cho toàn tuyến.

Mục tiêu của cuộc thi tuyển là tìm ra phương án kiến trúc tối ưu, khả thi và có tính biểu tượng, tạo điểm nhấn cho toàn bộ tuyến Vành đai 3 khi hoàn thành. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức rộng rãi, không giới hạn số lượng đơn vị tham dự. Các đơn vị tư vấn sau khi đăng ký sẽ được đánh giá năng lực trước khi bước vào vòng thực hiện sản phẩm thiết kế. Hội đồng thi tuyển sẽ chấm điểm, xếp hạng và lựa chọn phương án tốt nhất trình UBND TPHCM phê duyệt.

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp, tổ chức hoặc liên danh tư vấn có chuyên môn về kiến trúc, quy hoạch hoặc giao thông – cầu đường, đáp ứng đầy đủ tiêu chí về năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm theo quy định pháp luật.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 12.400 tỷ đồng, sử dụng ngân sách TP. HCM. Trong đó dự án thành phần 2 có tổng kinh phí khoảng hơn 5.300 tỷ đồng. Ngoài nút giao Gò Công, dự án còn đầu tư tuyến đường nối từ nút giao Trạm 2 trên Xa lộ Hà Nội đến Gò Công, dài gần 5,9 km. Tuyến đường này được quy hoạch rộng 107–120 m; trước mắt xây hai tuyến song hành, mỗi tuyến 3 làn xe, trong khi quỹ đất trung tâm được để lại dự trữ mở rộng sau này.

Ở nhóm dự án thành phần 1, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có kinh phí khoảng hơn 7.100 tỷ đồng, liên quan đến 458 hộ dân, trong đó 218 hộ giải toả trắng và 240 hộ giải toả một phần.

Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến triển khai từ quý IV/2025 đến quý IV/2026; dự án sẽ khởi công vào quý I/2027 và hoàn thành vào quý IV/2028.

Khi đưa vào khai thác, nút giao Gò Công và tuyến đường nối sẽ kết nối trực tiếp Vành đai 3 với Vành đai 2, nâng cao hiệu quả khai thác toàn mạng lưới giao thông khu Đông. Đồng thời, dự án sẽ góp phần giải tỏa các điểm nghẽn và giảm tải lưu lượng đang gia tăng nhanh tại cửa ngõ phía Đông TP HCM.

Sau sáp nhập, TP HCM trở thành thành phố đông dân nhất cả nước với khoảng 14 triệu người. Dân số của TP HCM gần tương đương với vùng đô thị Bangkok và hơn gấp đôi đảo quốc Singapore (hơn 6 triệu dân). TP HCM mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương vào TP HCM hiện hữu, vẫn giữ tên gọi là TP HCM. Sau khi hợp nhất, diện tích của TPHCM từ 2.095 km2 sẽ tăng lên 6.772 km2. Đặc biệt, sau sáp nhập, TP HCM cũng là siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam và thứ 4 của Đông Nam Á.



