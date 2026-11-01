Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công 2 dự án tại đặc khu Cát Hải.

Trong đó, đáng chú ý là Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 thuộc Khu bến Lạch Huyện. Dự án do Công ty CP Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư với tổng vốn 24.846 tỷ đồng.

Dự án có quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2ha, gồm 4 bến cảng container với tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800m. Các bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở từ 12.000 đến 18.000 TEU.

Ngoài ra, dự án còn đầu tư 400m bến tiếp nhận sà lan, hệ thống bãi chứa container, đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo kế hoạch, dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2026-2030 tập trung xây dựng bến cảng số 9 và số 10. Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục đầu tư bến cảng số 11 và số 12.

Khi hoàn thành, các bến cảng mới sẽ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận và khai thác hàng hóa của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, tăng khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn, thúc đẩy hoạt động vận tải biển và dịch vụ logistics.

Cùng với dự án cảng biển, Hải Phòng cũng chuẩn bị khởi công Dự án Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch.

Dự án do Công ty CP Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư, triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu, với diện tích khoảng 28.000m².

Nhà máy định hướng sản xuất các loại vật liệu tinh khiết phục vụ chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao và các ngành công nghiệp điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học, xúc tác.

Đáng chú ý, dự án được triển khai tại Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu, khu công nghiệp có quy mô 752ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng 11.100 tỷ đồng, nằm liền kề Cảng nước sâu Lạch Huyện.

Trong tổng diện tích khu công nghiệp, khoảng 369ha được dành cho sản xuất công nghiệp và 173ha dành cho dịch vụ kho bãi, logistics. Vị trí liền kề cảng biển tạo điều kiện kết nối hoạt động sản xuất với dịch vụ hậu cần cảng và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Theo Kế hoạch số 472/KH-UBND ngày 20/11/2026 của UBND thành phố Hải Phòng, công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công 2 dự án đang được triển khai. Các cơ quan chức năng được giao hoàn thiện phương án tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông và các điều kiện kỹ thuật phục vụ sự kiện.

Việc triển khai 2 dự án tại Cát Hải gắn với định hướng phát triển hạ tầng cảng biển, logistics và công nghiệp công nghệ cao của Hải Phòng.