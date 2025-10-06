Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

“Thành phố nổi” 150.000 tấn cán đích trước hạn, doanh nghiệp Việt lập kỳ tích

06-10-2025 - 07:38 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều dài của “thành phố nổi” gấp gần 3 lần so với sân bóng đá tiêu chuẩn.

Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí (PVSM) vừa thông báo về việc tàu FSO Chí Linh cập dock sửa chữa của công ty đã được PVSM hoàn thành và bàn giao cho chủ tàu là Liên doanh Vietsovpetro.

FSO Chí Linh được neo cố định tại một điểm tại khu vực mỏ Rồng để nhận dầu thô hoặc các sản phẩm khác rồi sau đó chuyển cho các tàu, phương tiện vận chuyển bằng các thiết bị chuyên dụng.

“Thành phố nổi” 150.000 tấn cán đích trước hạn, doanh nghiệp Việt lập kỳ tích- Ảnh 1.

Tàu FSO Chí Linh có chiều dài 295m, chiều rộng 45m, chiều cao mạn 25,4m, mớn nước 17m, với sức chứa 150.000 tấn dầu thô, được xem là một trong những "siêu tàu" trọng điểm phục vụ hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam. Với kích thước trên, FSO Chí Linh trên mặt biển như một thành phố nổi.

Để dễ hình dung về con tàu này, có thể làm 1 phép so sánh. Một sân bóng đá theo tiêu chuẩn thế giới có chiều dài 105m thì chiều dài của FSO Chí Linh dài gần gấp 3 lần. Chiều cao mạn của FSO Chí Linh tương đương với ngôi nhà 7 tầng. FSO Chí Linh chứa được 150.000 tấn dầu. Số dầu này nếu chia ra xe bồn thì sẽ phải dùng 7.500 xe bồn loại 20 tấn mới chuyên chở được hết.

“Thành phố nổi” 150.000 tấn cán đích trước hạn, doanh nghiệp Việt lập kỳ tích- Ảnh 2.

Như vậy, có thể thấy, khối lượng công việc trong lần sửa chữa này khổng lồ đến mức nào. Tàu được PVSM tiếp nhận bảo dưỡng, sửa chữa từ ngày 8/8/2025. Đến ngày 2/10/2025, tàu đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Cụ thể, PVSM đã hoàn thành 110% tổng khối lượng 320 tấn tôn các loại. Đồng thời, làm sạch và sơn hơn 194.151m2 toàn bộ các khu vực từ vỏ bao, trong két, mặt boong, thượng tầng, sân bay, buồng máy, đường ống, thiết bị…

PVSM cũng đã bảo dưỡng, sửa chữa hơn 300 van, ống, trong đó có các van thông biển có kích thước khoảng 1,6m, đòi hỏi kỹ thuật cao trong việc thực hiện.

“Thành phố nổi” 150.000 tấn cán đích trước hạn, doanh nghiệp Việt lập kỳ tích- Ảnh 3.

Bên cạnh đó, PVSM cũng đã sửa chữa phần Monobouy (phần mỏ neo kết hợp với đường ống dẫn dầu), với phần tôn kết cấu nặng khoảng 2 tấn; sửa chữa thay thế toàn bộ lan can, sàn thao tác trên Monobuoy; bảo dưỡng sửa chữa lại điện chống va. Ngoài ra, FSO Chí Linh cũng đã được bảo dưỡng bơm cứu hỏa, bơm hút khô, bơm làm mát tuần hoàn, hệ thống ống khí xả…

Mặc dù dự án gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết phức tạp, ảnh hưởng của thiên tai như bão số 10, nhưng dự án vẫn vượt tiến độ và đảm bảo chất lượng. Việc hoàn thành dự án sớm hơn dự kiến đã giúp PVSM tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng.

“Thành phố nổi” 150.000 tấn cán đích trước hạn, doanh nghiệp Việt lập kỳ tích- Ảnh 4.

PVSM tiền thân là Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), được thành lập năm 2006 trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Thực hiện chiến lược tái cơ cấu của Chính phủ, từ 01/07/2010, doanh nghiệp được chuyển giao về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – nay là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam quản lý và khai thác.

Ngay từ những ngày đầu, PVSM đã chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, kỹ sư và công nhân lành nghề thông qua đào tạo chuyên sâu và tự đào tạo tại chỗ. Đến nay, PVSM đã làm chủ công nghệ đóng mới tàu đến 300.000 DWT, đồng thời sửa chữa thành công nhiều công trình nổi quy mô lớn như giàn khoan, kho nổi chứa xuất dầu (FSO/FPSO), sà lan, tàu lai dắt...

Theo Pha Lê

doanhnghieptiepthi.vn

