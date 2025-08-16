Thành phố Việt Nam duy nhất lọt danh sách "tỷ lệ khách quay lại cao nhất châu Á:" Vị trí vượt Hong Kong

Du lịch Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế trong lòng những du khách quốc tế, trở thành điểm đến được yêu thích. Minh chứng rõ ràng nhất là tỷ lệ khách nước ngoài đến Việt Nam mỗi năm đều có xu hướng tăng.

Đặc biệt còn phải xét tới tỷ lệ du khách chọn quay lại mảnh đất hình chữ S, tới du lịch nhiều hơn 1 hành trình. Mới đây nhất, thành phố thuộc miền Trung nước ta vinh dự lọt vào danh sách "Top 10 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất", được đưa ra bởi Agoda.

Danh sách bao gồm nhiều cái tên nổi tiếng, và đại diện Việt Nam xếp thứ 8, vượt thành phố của nước láng giềng Malaysia - Johor Bahru và Hong Kong (Trung Quốc). Đó chính là Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu tiên thành phố biển Đà Nẵng ghi tên mình vào danh sách này, và là cái tên duy nhất của Việt Nam. Danh sách cụ thể bao gồm:

1. Bangkok (Thái Lan)

2. Tokyo (Nhật Bản)

3. Seoul (Hàn Quốc)

4. Bali (Indonesia)

5. Osaka (Nhật Bản)

6. Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc)

7. Kuala Lumpur (Malaysia)

8. Đà Nẵng (Việt Nam)

9. Johor Bahru (Malaysia)

10. Hong Kong (Trung Quốc)

Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách (Ảnh IViVu)

Điều gì khiến Đà Nẵng hấp dẫn du khách?

Đà Nẵng từ lâu đã được biết đến như một điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam, nhưng việc lần đầu tiên góp mặt trong "Top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất" do Agoda công bố càng khẳng định sức hút bền bỉ của “thành phố đáng sống” này.

Không chỉ nổi bật bởi bãi biển Mỹ Khê trải dài hay nhịp sống yên bình, Đà Nẵng còn là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, biểu tượng kiến trúc độc đáo và hạ tầng dịch vụ hiện đại, khiến bất kỳ ai từng đặt chân đến đều muốn quay lại.

Một trong những “biểu tượng” khiến Đà Nẵng được nhắc tới trên các chuyên trang du lịch quốc tế là Cầu Vàng ở Bà Nà Hills – kiệt tác kiến trúc dài 150m, được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ vươn ra giữa mây trời. Từ khi mở cửa năm 2018, cây cầu liên tục lọt vào danh sách “điểm đến phải đến một lần trong đời” của nhiều tạp chí du lịch lớn.

Bãi biển Mỹ Khê quen mặt với du khách (Ảnh Traveloka)

Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà Hills, được xem là biểu tượng mới của Đà Nẵng (Ảnh Sun Group)

Cách đó không xa, Ngũ Hành Sơn – quần thể năm ngọn núi đá vôi gắn liền với đền chùa, hang động và nghệ thuật điêu khắc đá – đã được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt từ năm 2019. Bán đảo Sơn Trà cũng là một viên ngọc quý với thiên nhiên nguyên sơ và quần thể voọc chà vá chân đỏ quý hiếm, nơi du khách có thể vừa trekking vừa chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ tượng Phật Bà cao 67m tại chùa Linh Ứng.

Không chỉ có thiên nhiên và di sản, Đà Nẵng còn hấp dẫn nhờ các công trình hiện đại và lễ hội sôi động. Cầu Rồng vươn mình qua sông Hàn, có thể “thở lửa” vào cuối tuần, là trải nghiệm mà nhiều du khách xem như “đặc sản” về đêm. Cầu Sông Hàn, cây cầu xoay đầu tiên của Việt Nam, mở ra cảnh quan hai bờ sông lung linh ánh đèn mỗi tối cuối tuần, tạo nên một không gian vừa lãng mạn vừa sống động.

2 cây cầu nổi tiếng bậc nhất trong trung tâm thành phố là cầu Rồng và cầu Sông Hàn (Ảnh Haco Travel)

Cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng cũng được đầu tư đồng bộ, nâng tầm trải nghiệm cho du khách. Nhà ga quốc tế T2 của sân bay Đà Nẵng nhiều năm liền đạt chứng nhận 5 sao từ Skytrax và nằm trong "Top 10 sân bay tốt nhất châu Á". Về lưu trú, thành phố sở hữu hàng loạt resort cao cấp như Danang Marriott Resort & Spa – Non Nuoc Villas, được vinh danh “Resort ven biển tốt nhất thế giới” tại Haute Grandeur Award 2025, hay Furama Resort Da Nang, nhiều năm liền được đề cử “Vietnam’s Leading Resort” bởi World Travel Awards.

Ẩm thực Đà Nẵng cũng là một điểm cộng lớn, từ mì Quảng, bánh xèo, bún chả cá cho tới hải sản tươi sống. Nhiều du khách quốc tế cho biết, một trong những lý do quay lại Đà Nẵng là để thưởng thức những món ăn giản dị nhưng đậm hồn miền Trung, kết hợp với sự thân thiện, nhiệt tình của người dân địa phương.

Với lợi thế thiên nhiên – văn hóa – con người và những giải thưởng quốc tế danh giá, Đà Nẵng đang từng bước củng cố vị thế là điểm đến “tất cả trong một” của châu Á. Dù là để nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm ẩm thực hay tìm kiếm những bức ảnh để đời, thành phố này đều có thể đáp ứng trọn vẹn, lý giải vì sao ngày càng nhiều du khách chọn quay lại nhiều lần.

Đà Nẵng có nhiều khu nghỉ hạng sang phục vụ đối tượng du khách cao cấp (Ảnh Booking)

Gợi ý trải nghiệm cho chuyến đi tới Đà Nắng, du khách có thể bắt đầu buổi sáng tại bãi biển Mỹ Khê, nơi từng được Forbes bình chọn là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, rồi di chuyển lên Bà Nà Hills để tận hưởng không khí mát lành và check-in Cầu Vàng giữa mây ngàn. Buổi chiều, hành trình có thể tiếp tục với việc khám phá Ngũ Hành Sơn hoặc Sơn Trà, kết hợp trekking, ngắm cảnh và tìm hiểu đời sống tâm linh. Khi màn đêm buông xuống, lựa chọn du thuyền trên sông Hàn để ngắm cầu Rồng phun lửa và cầu Sông Hàn xoay là trải nghiệm khiến nhiều du khách lưu giữ như một kỷ niệm khó quên.

Sau Đà Nẵng, bốn điểm đến khác của Việt Nam cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng du khách quốc tế với tỷ lệ quay lại cao trong nửa đầu năm 2025 là Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phú Quốc.

Mỗi nơi mang một sức hút riêng: Nha Trang nổi tiếng với những bãi biển xanh ngọc và hoạt động lặn ngắm san hô; TP. Hồ Chí Minh hấp dẫn nhờ nhịp sống sôi động, ẩm thực đường phố phong phú và các công trình kiến trúc Pháp cổ xen lẫn hiện đại; Hà Nội giữ trọn nét cổ kính với phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và văn hóa ẩm thực đặc sắc; còn Phú Quốc được mệnh danh là “đảo ngọc” với biển xanh, cát trắng và những khu nghỉ dưỡng sang trọng.