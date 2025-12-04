Thanh toán không chạm bùng nổ: Smartphone đang dần thay thế thẻ vật lý

Cuộc đua thanh toán thẻ không tiếp xúc giữa các ngân hàng Việt

Cuộc đua tích hợp các phương thức thanh toán không chạm và thanh toán trực tuyến trong ngành ngân hàng Việt Nam đang vô cùng sôi động. Từ Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay cho đến giải pháp click-to-pay của Visa và Mastercard, các ngân hàng đồng loạt đẩy mạnh triển khai, coi đây là chiến lược sống còn trong bối cảnh người dùng đã chuyển dịch gần như hoàn toàn sang các kênh số.

Xu hướng này bắt đầu rõ nét khi Apple Pay mở cửa vào Việt Nam, kéo theo hiệu ứng dây chuyền chưa từng có. Hàng loạt ngân hàng ghi nhận lượng thẻ thêm vào Apple Wallet tăng đột biến, gấp 5–7 lần bình thường ngay ngày đầu. Đến 2025, hơn 20 ngân hàng đã hỗ trợ thanh toán không chạm qua Apple Pay, mở rộng thêm Google Pay, Samsung Pay và Garmin Pay để bao phủ toàn bộ hệ sinh thái thiết bị của người dùng.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank là đơn vị đi đầu với độ phủ Apple Pay và Google Pay sớm nhất, đồng thời tăng mạnh tỷ trọng giao dịch contactless tại POS. BIDV và VietinBank dù khởi động muộn hơn nhưng sở hữu quy mô người dùng khổng lồ, giúp thanh toán không chạm lan tỏa mạnh ở phân khúc phổ thông, đặc biệt nhóm Android.

Khối ngân hàng tư nhân thể hiện sự linh hoạt hơn. VPBank nằm trong nhóm có độ phủ thanh toán không chạm rộng nhất khi hỗ trợ đầy đủ Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay và Garmin Pay, đồng thời đẩy mạnh thẻ ảo để rút ngắn hành trình trải nghiệm.

Techcombank duy trì vị thế dẫn đầu khi giao dịch contactless chiếm tỷ trọng lớn tổng giao dịch thẻ cao nhất hệ thống. Tệp khách hàng thu nhập cao, chi tiêu lớn, sử dụng nhiều thiết bị Apple và đồng hồ thông minh của Techcombank giúp các phương thức không chạm tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, thanh toán in-app trên F@st Mobile được tối ưu xuống chỉ một lớp xác thực sinh trắc học, tạo động lực tăng giao dịch online trong các lĩnh vực tiêu dùng.

TPBank tạo dấu ấn với mô hình "không thẻ vật lý từ gốc", cho phép mở thẻ trực tuyến và kích hoạt Apple Pay/Google Pay trong tức thì.

MB cũng ghi nhận hiệu quả rõ rệt từ tệp khách hàng trẻ và nhu cầu thanh toán online cao. MB Bank App được định vị như "trung tâm thanh toán", tích hợp thẻ ảo và toàn bộ phương thức contactless, khiến thanh toán e-commerce tăng mạnh.

Nhóm ngân hàng tầm trung như ACB, Sacombank, HDBank, VIB và OCB cũng tăng tốc để không bị bỏ lại. ACB nhanh chóng tham gia hỗ trợ Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay và cải thiện trải nghiệm trong ACB One. Sacombank và HDBank tập trung vào contactless tại POS và phát hành thẻ ảo để hỗ trợ tệp khách hàng truyền thống chuyển dịch sang môi trường số.

Trong bức tranh chung này, Cake by VPBank nổi lên như một đại diện tiêu biểu của thế hệ ngân hàng thuần số, với lợi thế đi đầu về các giải pháp thanh toán không chạm. Theo thông tin được công bố, Cake là một trong số rất ít ngân hàng tại Việt Nam có thẻ thanh toán quốc tế hỗ trợ đầy đủ Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay và Click to Pay – bao phủ mọi thiết bị và mọi kịch bản chi tiêu của người dùng. Người dùng Cake có thể thanh toán mượt mà bằng điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc trực tuyến qua Click to Pay, nơi trang thương mại điện tử tự động nhận diện thẻ dựa trên số điện thoại/email và hoàn tất giao dịch chỉ trong vài giây.

Việc Cake phối hợp cùng Visa triển khai sớm Click to Pay – tích hợp tokenization, xác thực hai lớp và 3D Secure – giúp nâng chuẩn an toàn cho giao dịch online. Bên cạnh đó, sản phẩm thẻ đồng thương hiệu Tự Do 2in1 với Vietnam Post cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa tài khoản thanh toán và hạn mức tín dụng, đảm bảo thanh toán liền mạch trong mọi tình huống.

Vì sao Mobile-first trở thành xu hướng của các ngân hàng?

Tại nhiều thị trường phát triển, thanh toán bằng thiết bị di động đã vượt xa thẻ truyền thống. Ở Hàn Quốc, thanh toán di động chiếm hơn 50% tổng giao dịch bán lẻ theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Tại Trung Quốc, Alipay và WeChat Pay khiến thẻ vật lý gần như biến mất khi hơn 90% cư dân đô thị ưu tiên quét QR hoặc chạm điện thoại. Ngay cả tại Mỹ – cái nôi của thẻ tín dụng – Apple Pay và Google Pay duy trì mức tăng trưởng hai chữ số suốt nhiều năm, nhờ thói quen "tap to pay" ngày càng phổ biến trên iPhone và Android.

Ở Việt Nam, giai đoạn 2023–2025 được xem là thời kỳ bứt phá mạnh nhất của mobile-first. Theo Ngân hàng Nhà nước, thanh toán qua di động trong 9 tháng 2025 tăng 22% về giá trị so với cùng kỳ 2024, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng từ thẻ vật lý. Việc các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Techcombank, MB, VPBank, ACB đồng loạt tích hợp Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay và Garmin Pay khiến smartphone dần thay thế vai trò của thẻ nhựa ở cả giao dịch trực tiếp và thương mại điện tử. Tại POS, người dùng chỉ cần chạm thiết bị; còn trên các website, Click to Pay cho phép thanh toán thẻ mà không cần nhập thông tin.

Xu hướng mobile-first được thúc đẩy bởi ba yếu tố cốt lõi: sự tiện lợi, tốc độ và an toàn. Smartphone rút ngắn thao tác thanh toán xuống mức tối thiểu – chỉ còn chạm hoặc quét. Công nghệ nhận diện khuôn mặt, vân tay đang thay thế mật khẩu, giúp thanh toán nhanh và giảm rủi ro. Trong khi thẻ vật lý dễ bị mất cắp hoặc lộ thông tin, mobile wallet bảo vệ người dùng bằng token hóa – thay thế số thẻ thật bằng mã token tạm thời, giúp hạn chế tối đa gian lận.

Chiến lược của các ngân hàng Việt Nam vì thế xoay mạnh sang mobile-first và thẻ số hóa. Nhiều đơn vị áp dụng mô hình "thẻ ảo trước, thẻ nhựa sau". VPBank, TPBank, Cake, Techcombank… cho phép khách hàng phát hành thẻ trực tuyến trong 1–2 phút và sử dụng ngay với Apple Pay hoặc Google Pay; thẻ vật lý chỉ in khi khách thực sự cần. Mỗi thẻ được số hóa có thể giúp ngân hàng tiết kiệm 20.000 – 40.000 đồng chi phí in ấn, vận chuyển, hỗ trợ – một khoản tiết kiệm lớn khi tính trên hàng triệu thẻ.

Trong thương mại điện tử, Click to Pay trở thành minh chứng rõ nhất cho kỷ nguyên "không cần thẻ nhưng vẫn thanh toán bằng thẻ". Người dùng không cần nhập số thẻ, không cần cầm thẻ theo người – website tự động nhận diện thẻ qua email hoặc số điện thoại đã đăng ký, sau đó xác thực trên điện thoại trong vài giây. Đây là lý do tỷ lệ thanh toán online bằng thẻ qua nền tảng số tăng mạnh trong hai năm gần đây.

Với thế hệ người dùng trẻ, điện thoại đang trở thành "ví tài chính trung tâm": thanh toán siêu thị, giao đồ ăn, đặt xe, giải trí, mở sổ tiết kiệm, trả nợ thẻ tín dụng… đều có thể thực hiện trên smartphone. Với ngân hàng, mobile-first không chỉ còn là xu hướng công nghệ mà trở thành cuộc đua chiến lược để giành thị phần khách hàng số. Ngân hàng nào tích hợp càng nhanh, hệ sinh thái càng rộng, trải nghiệm càng mượt sẽ có lợi thế trong cuộc đua mới.



