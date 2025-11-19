Thanh tra Chính phủ đôn đốc thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 24.000 tỷ đồng sau thanh tra

Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra xác định công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra là nhiệm vụ then chốt - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Những năm qua, Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra đã xác định công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra là nhiệm vụ then chốt.

Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ hằng năm đều ban hành nghị quyết chuyên đề nhằm tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi kết luận thanh tra, đặc biệt là thu hồi tài sản, xử lý tổ chức và cá nhân sai phạm.

Tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác xử lý sau thanhwownh, do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Đại sứ quán Pháp tổ chức mới đây, bà Phạm Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục XIV cho biết, từ năm 2018 đến tháng 9/2025, toàn ngành thanh tra đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 37.913 kết luận thanh tra.

Trong đó, 22.579 kết luận đã hoàn thành, đạt 59,6%; 49.107 ha đất được thu hồi, đạt 67,7%; xử lý hành chính 20.173 tổ chức và 43.255 cá nhân; 522 vụ việc được chuyển cơ quan điều tra, 81 vụ việc và 165 đối tượng bị khởi tố; đồng thời 2.149 kiến nghị chính sách được hoàn thiện, đạt 75,2%.

Một điểm sáng của công tác xử lý sau thanh tra là việc Thanh tra Chính phủ tham mưu Chính phủ xây dựng Đề án 153, tập trung giải quyết vướng mắc trong thực hiện các dự án đất đai, đặc biệt tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Với vai trò thành viên Tổ công tác của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp tham gia triển khai Đề án. Đây là một bước đi quan trọng trong cải cách hành chính, tạo điều kiện khơi thông dòng vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo nguyên tắc pháp lý, minh bạch trong quản lý tài nguyên, đất đai.

Bộ Chính trị cũng đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW (ngày 2/5/2024) về phương án tháo gỡ vướng mắc dự án, đất đai tại năm địa phương trọng điểm. Quốc hội thông qua Nghị quyết 170/2024/QH15 (ngày 30/11/2024) quy định cơ chế đặc thù cho TPHCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2025/NĐ-CP, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, đồng bộ để xử lý các điểm nghẽn tồn đọng lâu năm.

Tính đến ngày 15/10, các địa phương đã rà soát 2.161 dự án, cơ sở nhà đất với tổng vốn đầu tư hơn 352.993 tỷ đồng. Trong đó, 1.759 dự án đã được xử lý, đạt 81,39%, tương ứng hơn 220.000 tỷ đồng vốn đầu tư được khơi thông và 6.101 ha đất được đưa trở lại khai thác, sử dụng hiệu quả.

Theo Phó Cục trưởng Cục XIV Phạm Thị Thu Hương, công tác xử lý sau thanh tra đã có bước chuyển quan trọng: Tổ chức bộ máy được kiện toàn, nhiệm vụ chuyên môn được phân định rõ ràng, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý và tính nghiêm minh của pháp luật.

Nhờ sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, nhiều bộ, ngành, địa phương đã khắc phục triệt để sai phạm, thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị. Hoạt động thanh tra không chỉ dừng ở việc phát hiện vi phạm mà còn hướng đến cải thiện cơ chế, hoàn thiện chính sách và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.