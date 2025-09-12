Thành viên đời đầu Team châu Phi bất ngờ rời nhóm, lập kênh riêng

Từ “cậu em Angola” gắn bó với Quang Linh đến quyết định rời nhóm

Trong một buổi livestream gần đây, khi khán giả đặt câu hỏi về tình hình các thành viên, Linh Philip (tên thật Đỗ Văn Linh) bất ngờ xác nhận: “Lindo nghỉ rồi các bạn, Lindo không làm với anh em mình nữa”. Không có thêm lời giải thích, nhưng chỉ một câu ngắn gọn ấy đã làm dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng fan vốn theo dõi Team châu Phi nhiều năm.

Lindo được tiết lộ đã rời khỏi Team châu Phi.

Bởi lẽ, Lindo – tên thật Manuel Arlindo (sinh năm 1993) – không chỉ là gương mặt quen thuộc, mà còn là một phần ký ức đẹp của khán giả về hành trình gắn kết văn hóa Việt – Angola mà Quang Linh Vlogs từng khởi xướng.

Xuất hiện từ những ngày đầu Team châu Phi lập kênh, Lindo nhanh chóng chiếm thiện cảm nhờ khả năng nói tiếng Việt giọng Nghệ An trôi chảy. Tính cách chân thành, gần gũi giúp anh trở thành nhân vật được khán giả Việt Nam yêu mến.

Quang Linh Vlogs – YouTuber sinh năm 1997 – từng giúp Lindo rất nhiều: từ việc học cách làm ăn, xây dựng nhà cửa, tổ chức đám cưới, cho tới hỗ trợ quay dựng video YouTube. Có thể nói, Lindo là minh chứng rõ nét cho tinh thần sẻ chia, kết nối văn hóa mà Team châu Phi tạo dựng suốt nhiều năm.

Quang Linh Vlogs từng là kênh YouTube được yêu thích với hơn 4 triệu người theo dõi

Tuy nhiên, kể từ khi Quang Linh vướng vòng lao lý hồi tháng 4/2025, mọi chuyện dần thay đổi. Hệ sinh thái Team châu Phi – từng hoạt động nhộn nhịp với hàng triệu lượt theo dõi – rơi vào giai đoạn khó khăn. Một số kênh thuộc nhóm ngừng cập nhật, các thành viên ít xuất hiện cùng nhau, thậm chí có dấu hiệu tách lẻ.

Hôm 19/5, Lindo bất ngờ chia sẻ bài viết trên Facebook cho biết đang gặp khó khăn về tài chính, không có điện thoại để ghi hình. Anh chia sẻ đó là lý do không thể đăng video lên kênh suốt một thời gian. Chàng trai người Angola cho biết bản thân cũng không có các thiết bị như máy quay, micro. Anh hy vọng khán giả sẽ chờ đợi tới khi vấn đề được giải quyết, anh sẽ đăng video mới.

Nhiều người cho rằng Lindo không trung thực. Bởi trước đó, anh từng cho biết đã mua được nhà, kinh doanh đồ ăn Việt Nam cùng vợ. Bên cạnh đó, không lên video ở kênh cũ thuộc Team châu Phi nhưng anh lại lập kênh mới và sản xuất nội dung mới đều đặn.

Sau 4 tháng, kênh YouTube Família Lindo Vlogs - Cuộc sống ở Châu Phi do Lindo lập riêng đã đạt 29.000 lượt đăng ký. Anh vẫn làm nội dung hướng tới người xem ở Việt Nam tuy nhiên không còn nhắc về đội nhóm cũ. Các thành viên khác của Team châu Phi cũng không tương tác hay chia sẻ về nội dung của anh.

Team châu Phi rẽ lối sau biến cố

Trong khi Lindo chọn lối đi riêng, các thành viên khác của Team châu Phi cũng tìm cách thích nghi. Dù kênh chính Quang Linh Vlogs với hơn 4 triệu người theo dõi vẫn duy trì hoạt động, nhưng sức hút không còn sôi động như thời kỳ hoàng kim. Các video mới vẫn xuất hiện, song thiếu vắng không khí gắn kết, hài hước và đồng đội từng là “thương hiệu” của nhóm.

Các thành viên Team châu Phi không còn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội sau khi Quang Linh bị bắt.

Trên livestream mới nhất, Linh Philip bày tỏ sự biết ơn khi từng được Quang Linh nhận vào nhóm, hỗ trợ để có cuộc sống tốt đẹp hơn. "May gặp Quang Linh mới lấy được vợ. Tôi vẫn phải cảm ơn Quang Linh nếu không tôi ế", anh bày tỏ.

Đầu tháng 5, Linh Philip - thành viên khởi xướng ý tưởng trồng lúa nước ở Angola - lập kênh phụ. Theo đó, anh lập một kênh YouTube mới với tên gọi Linh Philip Giải Trí - Cuộc Sống ở Châu Phi, bên cạnh kênh chính đã có hơn 70.000 người đăng ký.

"Đây là một kênh mới mình muốn lập ra để quay lại những video giải trí, trêu đùa của anh em trong team. Đây là những video ngoài lề công việc hàng ngày của anh em mình", anh cho biết. Động thái này được ủng hộ bởi anh ghi đầy đủ tên gọi và các đường link liên kết với hệ sinh thái Team châu Phi.

Nam Hoàng (áo đen) và Quý Tạ cùng livestream bán hàng từ tháng 6.

Tối 21/6, Nam Hoàng (anh rể Quang Linh) và Quý Tạ - hai thành viên của Team châu Phi - đã xuất hiện trong một phiên livestream bán hàng trên TikTok Shop. Buổi phát trực tiếp kéo dài vài tiếng và có thời điểm thu hút hơn 2.000 người xem đồng thời. Đây là lần đầu tiên Quý Tạ tham gia livestream bán hàng cho team, trong khi Nam Hoàng vốn là gương mặt quen thuộc từng nhiều lần đồng hành cùng Quang Linh Vlogs trong các phiên phát trực tiếp vào năm 2024.

Nhật Lệ – chị gái Quang Linh – gần như rút lui khỏi mạng xã hội, chỉ đôi lần lên tiếng liên quan đến việc hoàn tiền kẹo Kera.