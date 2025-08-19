Thành viên HĐQT Dabaco 'chốt lời' cổ phiếu DBC

Ông Lê Quốc Đoàn, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam vừa báo cáo giao dịch bán ra 500.000 cổ phiếu DBC, trong thời gian từ ngày 14/8 đến ngày 15/8.



Sau giao dịch, ông Đoàn giảm sở hữu cổ phiếu DBC từ 776.047 cổ phiếu xuống còn 276.047 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,23% xuống còn 0,08%.

Tính trung bình giá cổ phiếu trong 2 ngày 14-15/8 là 30.800 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đoàn đã "bỏ túi" 15,4 tỷ đồng sau giao dịch.

Về diễn biến thị trường, cổ phiếu DBC đang trải qua nhịp tăng từ ngày 9/4 đến ngày 18/8, cổ phiếu DBC đã tăng 54,3%, từ 19.090 đồng lên 29.450 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.820 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 825 tỷ đồng, tăng 91,7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 21 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ hơn 80 tỷ đồng xuống còn gần 66 tỷ đồng.

Khoản chi phí bán hàng ghi nhận tăng 15,2% so với cùng kỳ, lên mức hơn 128 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 94 tỷ đồng lên 117 tỷ đồng.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, Dabaco báo lãi ròng đạt gần 507 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Dabaco mang về doanh thu thuần hơn 7.429 tỷ đồng, tăng 15,4% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.015 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ.

Năm 2025, Dabaco lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.007 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 100,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Dabaco tăng 3,2% so với đầu năm, lên mức hơn 14.574 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 5.684 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 1.218 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 6.997 tỷ đồng, giảm 4,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 4.939 tỷ đồng.



