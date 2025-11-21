Thành viên HĐQT PGBank không mua vào cổ phiếu như đã đăng ký

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, MCK: PGB, sàn UPCoM) vừa công bố kết quả giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm của thành viên HĐQT Đinh Thành Nghiệp.



Theo đó, trong thời gian từ 10-17/11/2025, ông Đinh Thành Nghiệp đã không mua vào bất kỳ cổ phiếu nào trong tổng số 4,6 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Lý do không hoàn tất giao dịch là do cá nhân không có nhu cầu mua tại thời điểm này. Do đó, ông Đinh Thành Nghiệp vẫn duy trì sở hữu 5,64 triệu cổ phiếu.

Cũng trong thời gian trên, bà Nguyễn Bạch Mai - vợ ông Đinh Thành Nghiệp đã không mua vào bất kỳ cổ phiếu nào trong tổng số 162.791 cổ phiếu đã đăng ký.

Lý do không hoàn tất giao dịch là do cá nhân không có nhu cầu mua tại thời điểm này. Do đó, bà Nguyễn Bạch Mai vẫn duy trì sở hữu 1998.966 cổ phiếu.

PGBank đang chào bán 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:9, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua thêm 9 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính PGBank sẽ thu về 4.500 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức 10.000 tỷ đồng.

Vừa qua, ngân hàng đã kéo dài thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tới 15/12/2025 thay vì 17/11/2025 như ban đầu. Lý do điều chỉnh là để tạo điều kiện cho cổ đông có thêm thời gian thực hiện quyền mua theo quy định.

Trước đó, ngày 20/10 vừa qua, PGBank đã hoàn tất phân phối 49,99 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 9.599 cổ đông, qua đó nâng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 212 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần đạt 466 tỷ đồng, tăng 12%. Tiếp đến lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư xấp xỉ 80 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh khác cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Riêng hoạt động dịch vụ giảm từ gần 9 tỷ đồng kỳ trước xuống hơn 5 tỷ đồng trong kỳ này.

Các mảng kinh doanh khởi sắc giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PGBank đạt 363 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ. Dù vậy, ngân hàng cũng tăng nhẹ khoảng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 150 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của PGBank ghi nhận 1.396 tỷ đồng, tăng 13,4%. Trong khi đó, trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng tới 47% lên mức 430 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 497 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024 và cách khá xa mục tiêu lợi nhuận 1.001 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thông qua.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PGBank đạt 79.838 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm.

Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 2,4% lên 44.376 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng ở mức 44.349 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của PGBank tăng 61% so với hồi đầu năm lên mức 1.708 tỷ đồng, qua đó kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,57% hồi đầu năm lên 3,85%.

Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm gần một nửa tổng nợ xấu và tăng 31% sau 9 tháng. Tương tự, nợ nghi ngờ tăng 85% lên mức 481 tỷ đồng và nợ dưới tiêu chuẩn tăng 128% lên mức 415 tỷ đồng.