Thành viên HĐQT và BKS Chứng khoán VPS nộp đơn từ nhiệm

08-09-2025 - 16:56 PM | Thị trường chứng khoán

Ông Indronil Sengupta từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT VPS, còn bà Nguyễn Thị Vân Huyền cũng từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

CTCP Chứng khoán VPS (VPS) ngày 8/9 công bố đơn từ nhiệm của 2 lãnh đạo cấp cao.

Cụ thể, ông Indronil Sengupta từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT VPS vì lý do cá nhân. Vị này là đại diện của cổ đông nước ngoài gia nhập VPS từ năm 2016, ngay sau khi VPBank thoái toàn bộ vốn.

Tương tự, Thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Thị Vân Huyền cũng có đơn từ nhiệm với lý do cá nhân. Được biết, bà Huyền có trình độ Cử nhân Kinh tế, được bầu vào Ban Kiểm soát VPS tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Các lãnh đạo VPS từ nhiệm trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025 theo hình thức trực tiếp.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin nội dung chính tại đại hội lần này của VPS là kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến tiến hành vào cuối năm 2025.

Thành viên HĐQT và BKS Chứng khoán VPS nộp đơn từ nhiệm- Ảnh 1.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, VPS ghi nhận 3.192 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu môi giới đóng góp tới 1.327 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ do quy mô thị phần môi giới có sự thu hẹp. Hoạt động cho vay đóng góp 1.033 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận 483 tỷ đồng, tăng 30%. Lãi từ các khoản đầu tư HTM tăng 148% lên mức 265 tỷ đồng.

Nhờ việc tối ưu chi phí hoạt động 26% về còn 1.026 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế và sau thuế trong nửa đầu năm 2025 lần lượt đạt 1.285 tỷ đồng và 1.027 tỷ đồng, cùng tăng 40% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của VPS ghi nhận 32.138 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm.

Về biến động tài sản, tiền và tương đương tiền tăng vọt từ 1.732 tỷ đồng lên 5.154 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng ghi nhận 6.000 tỷ đồng, tăng thêm 1.200 tỷ đồng so với quý đầu năm.

Dư nợ cho vay tăng thêm hơn 4.900 tỷ đồng sau 6 tháng lên mức 17.436 tỷ đồng và chủ yếu là cho vay margin.

Đáng chú ý, giá gốc danh mục tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ 8.092 tỷ đồng xuống còn 2.499 tỷ đồng. Sự sụt giảm này đến từ khoản đầu tư công cụ thị trường từ 6.953 tỷ đồng xuống còn 600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trái phiếu niêm yết vẫn duy trì tỷ trọng trên 1.500 tỷ đồng và phát sinh khoản đầu tư hơn 300 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của VPS ghi nhận 19.337 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn giảm 26% so với đầu năm còn trên 13.400 tỷ đồng. Ngược lại, vay nợ dài hạn tăng

VPS vay nợ hơn 13.500 tỷ đồng, gần như toàn bộ ở kỳ hạn ngắn, giảm đến 26% so với đầu năm. Ngược lại, nợ phải trả dài hạn tăng vọt đến từ lô trái phiếu trị giá 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 24 tháng, phát hành ngày 3/3/2025.


Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

