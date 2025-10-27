Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành viên HĐQT và cổ đông lớn không muốn tham gia đợt chào bán cổ phiếu của DSC

27-10-2025 - 14:32 PM | Thị trường chứng khoán

Sau 2 cổ đông lớn là Đầu tư NTP và Chủ tịch Nguyễn Đức Anh, tới lượt Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thu Hà đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của DSC.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán DSC (MCK: DSC, sàn HoSE) vừa báo cáo việc không thực hiện nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán của DSC theo phương thức thỏa thuận. Lý do không thực hiện giao dịch do thay đổi định hướng đầu tư.

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 6,059 triệu quyền mua cổ phiếu DSC bằng phương thức thỏa thuận. Giá trị giao dịch dự kiến 0 đồng.

Nếu giao dịch này thành công, bà Hà sẽ không tham gia đợt chào bán cổ phiếu của DSC. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17,25, đối tác nhận chuyển nhượng 6,059 triệu quyền mua từ bà Hà sẽ được mua hơn 1,04 triệu cổ phiếu chào bán của DSC.

Thành viên HĐQT và cổ đông lớn không muốn tham gia đợt chào bán cổ phiếu của DSC- Ảnh 1.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT DSC cũng không muốn tham gia đợt chào bán của DSC khi đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 72,99 triệu quyền mua bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 24-28/10/2025. Giá trị chuyển nhượng dự kiến 0 đồng.

Ước tính, 72,99 triệu quyền mua của ông Nguyễn Đức Anh sẽ được mua thêm tối đa 12,59 triệu cổ phiếu DSC chào bán thêm.

Công ty cổ phần Đầu tư NTP, doanh nghiệp cũng do ông Nguyễn Đức Anh làm Chủ tịch HĐQT, đăng ký chuyển nhượng 70 triệu trong tổng số gần 73 triệu quyền mua. Giao dịch dự kiến bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 24-28/10/2025.

Nếu thành công, Đầu tư NTP chỉ thực hiện gần 3 triệu quyền mua, tương đương được mua vào 517.465 cổ phiếu của DSC. Trong khi đối tác nhận chuyển nhượng 70 triệu quyền mua, tương đương được mua hơn 12 triệu cổ phiếu chào bán của DSC.

Chứng khoán DSC đang tiến hành chào bán 35,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:17,25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 17,25 cổ phiếu. Danh sách cổ đông thực hiện phân bổ quyền mua đã được chốt ngày 6/10/2025.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động bao gồm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán...

Mới đây công ty thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán. Trong đó, thời gian quyền mua cổ phiếu được kéo dài tới ngày 31/10/2025 thay vì ngày 28/10/2025. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu được kéo dài tới ngày 11/11/2025 thay vì ngày 5/11/2025.

Lý do điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu có thêm thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, đảm bảo sự thành công của đợt chào bán.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất ngờ top 10 công ty chứng khoán có doanh thu môi giới lớn nhất quý 3/2025

Bất ngờ top 10 công ty chứng khoán có doanh thu môi giới lớn nhất quý 3/2025 Nổi bật

TCBS, VPBankS, VPS IPO kích hoạt làn sóng tái định giá nhóm chứng khoán, VNDirect chỉ tên những mã hưởng lợi nhất

TCBS, VPBankS, VPS IPO kích hoạt làn sóng tái định giá nhóm chứng khoán, VNDirect chỉ tên những mã hưởng lợi nhất Nổi bật

Hơn 66 triệu cổ phiếu PDV của PVT Logistics được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Hơn 66 triệu cổ phiếu PDV của PVT Logistics được chấp thuận niêm yết trên HoSE

14:03 , 27/10/2025
Nhựa Bình Minh sắp chi hơn 532 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025

Nhựa Bình Minh sắp chi hơn 532 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025

14:02 , 27/10/2025
Chuyện gì đây: Một cổ phiếu trên HOSE tăng dựng đứng, kịch trần 8 phiên liên tiếp

Chuyện gì đây: Một cổ phiếu trên HOSE tăng dựng đứng, kịch trần 8 phiên liên tiếp

13:50 , 27/10/2025
VPBankS lần đầu lọt top 10 doanh thu môi giới quý 3/2025

VPBankS lần đầu lọt top 10 doanh thu môi giới quý 3/2025

11:11 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên