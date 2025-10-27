Thành viên HĐQT và cổ đông lớn không muốn tham gia đợt chào bán cổ phiếu của DSC

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán DSC (MCK: DSC, sàn HoSE) vừa báo cáo việc không thực hiện nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán của DSC theo phương thức thỏa thuận. Lý do không thực hiện giao dịch do thay đổi định hướng đầu tư.



Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 6,059 triệu quyền mua cổ phiếu DSC bằng phương thức thỏa thuận. Giá trị giao dịch dự kiến 0 đồng.

Nếu giao dịch này thành công, bà Hà sẽ không tham gia đợt chào bán cổ phiếu của DSC. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:17,25, đối tác nhận chuyển nhượng 6,059 triệu quyền mua từ bà Hà sẽ được mua hơn 1,04 triệu cổ phiếu chào bán của DSC.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT DSC cũng không muốn tham gia đợt chào bán của DSC khi đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 72,99 triệu quyền mua bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 24-28/10/2025. Giá trị chuyển nhượng dự kiến 0 đồng.

Ước tính, 72,99 triệu quyền mua của ông Nguyễn Đức Anh sẽ được mua thêm tối đa 12,59 triệu cổ phiếu DSC chào bán thêm.

Công ty cổ phần Đầu tư NTP, doanh nghiệp cũng do ông Nguyễn Đức Anh làm Chủ tịch HĐQT, đăng ký chuyển nhượng 70 triệu trong tổng số gần 73 triệu quyền mua. Giao dịch dự kiến bằng phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 24-28/10/2025.

Nếu thành công, Đầu tư NTP chỉ thực hiện gần 3 triệu quyền mua, tương đương được mua vào 517.465 cổ phiếu của DSC. Trong khi đối tác nhận chuyển nhượng 70 triệu quyền mua, tương đương được mua hơn 12 triệu cổ phiếu chào bán của DSC.

Chứng khoán DSC đang tiến hành chào bán 35,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:17,25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 17,25 cổ phiếu. Danh sách cổ đông thực hiện phân bổ quyền mua đã được chốt ngày 6/10/2025.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động bao gồm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán...

Mới đây công ty thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán. Trong đó, thời gian quyền mua cổ phiếu được kéo dài tới ngày 31/10/2025 thay vì ngày 28/10/2025. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu được kéo dài tới ngày 11/11/2025 thay vì ngày 5/11/2025.

Lý do điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu có thêm thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, đảm bảo sự thành công của đợt chào bán.