Thành viên HĐQT VPS đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu trong đợt IPO

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) vừa công bố Nghị quyết về việc chấp thuận giao dịch mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).



Theo đó, VPS chấp thuận cho Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thu Hồng được mua 1 triệu cổ phiếu trong đợt IPO của công ty. Với giá chào bán là 60.000 đồng/cổ phiếu, ước tính giá trị giao dịch là 60 tỷ đồng.

Tính đến 06/11/2025, đợt IPO của VPS ghi nhận 19.952 nhà đầu tư tham gia đăng ký mua tổng khối lượng 220.420.400 cổ phiếu, cao hơn lượng cổ phiếu VPS đăng ký chào bán 202,31 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 98,11% tổng giá trị đăng ký mua.

Các nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu ở mức giá cao hơn giá chào bán, thì sẽ được phân bổ toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký mua. Các nhà đầu tư đặt mua tại mức giá bằng giá chào bán thì tỷ lệ phân bổ được xác định là 83,73%.

VPS sẽ thực hiện gửi thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu cho từng nhà đầu tư. Nhà đầu tư thanh toán số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp từ ngày 10/11/2025 đến 17 giờ ngày 14/11/2025.

Nếu hoàn thành đợt IPO, VPS dự kiến thu về 12.138,6 tỷ đồng. Trong đó, 10.9768,6 tỷ đồng được dùng để thực hiện cho vay margin; 900 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và 270 tỷ đồng dùng để đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Thời gian giải ngân từ năm 2025 đến hết 2027.

Sau khi hoàn tất đợt IPO, toàn bộ cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Trong trường hợp sau khi hoàn tất đợt IPO mà VPS không đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, VPS sẽ thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Trước đợt IPO, VPS vừa công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý III/2025 với lợi nhuận trước thuế 1.395 tỷ đồng, tăng 70%; lãi sau thuế 1.126 tỷ đồng, tăng 72%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động 5.900 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 3.192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.564 tỷ đồng, cùng tăng 52%.

HĐQT VPS mới đây đã điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025. Theo đó, VPS đặt mục tiêu doanh thu cả năm 8.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 4.375 tỷ đồng và 3.500 tỷ đồng.

So với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, VPS điều chỉnh tăng 3,5% doanh thu và tăng 25% mục tiêu lợi nhuận.

Như vậy, VPS đã hoàn thành 67% chỉ tiêu doanh thu hoạt động và đạt 73% kế hoạch lãi trước và sau thuế sau 9 tháng.