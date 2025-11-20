Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháo gỡ khó khăn 2 dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu

20-11-2025 - 17:34 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại Công văn số 11414/VPCP-CN ngày 20/11/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 2 dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tháo gỡ khó khăn 2 dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu- Ảnh 1.

Phấn đấu thông xe tuyến chính Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025.

Hoàn thành Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025

Công văn số 11414 /VPCP-CN nêu: Xét đề nghị của Bộ Xây dựng về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 của Đoàn kiểm tra số 06, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã giao UBND tỉnh Đồng Nai:

Về công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật: chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng (0,3km của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành; phạm vi cầu vượt ngang trên đường ĐT.770B của Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) trước ngày 30 tháng 11 năm 2025.

Về nguồn vật liệu đá: tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc bổ sung, điều chỉnh phân khai khối lượng đá tại các mỏ để đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án.

Về thi công: chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, áp dụng các giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian thi công để có thể hoàn thành Dự án thành phần 1 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn công trình.

Thông xe tuyến chính Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, để sớm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo thông xe tuyến chính (Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) trong năm 2025, thi công đảm bảo chất lượng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, hiệu quả, an toàn công trình.

* Dự án đường bộ cao tốc Bến Lức-Long Thành có tổng chiều dài 57,8km. Điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, điểm cuối nối với nút giao Tân Hiệp thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Dự án đi qua tỉnh Long An (2,7km), Thành phố Hồ Chí Minh (26,4km) và tỉnh Đồng Nai (28,7km).

Dự án gồm 16 gói thầu chia làm 3 đoạn theo nguồn vốn gồm: đoạn 1 (phía Tây gồm 4 gói thầu) dài 21,1m và đoạn 3 (phía Đông gồm 9 gói thầu) dài 25,3km sử dụng vốn vay ADB và vốn do VEC thu xếp; đoạn 2 (gồm 3 gói thầu) dài 10,7km sử dụng vốn vay JICA. Trên tuyến có 2 cầu dây văng là cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh.

Còn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đầu tư với tổng chiều dài gần 54km. Điểm đầu tại tuyến tránh QL1 thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối tại QL56 thuộc TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (Km 0+000 - Km 16+000) dài 16km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đầu tư quy mô 4 làn xe.

Dự án thành phần 2 (Km 16+000 - Km 34+200) dài hơn 18km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đầu tư quy mô 4 - 6 làn xe (tùy từng đoạn).

Dự án thành phần 3 (Km 34+200 - Km 53+700) dài 19,5km nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đầu tư quy mô 4 làn xe.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026.

Theo Phương Nhi

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Muốn được giảm tiền thuê đất năm 2025, người dân cần làm ngay việc này trước 30/11

Muốn được giảm tiền thuê đất năm 2025, người dân cần làm ngay việc này trước 30/11 Nổi bật

Hà Nội bắt đầu lên quy hoạch tầm nhìn trăm năm, hàng loạt 'đại dự án' được đưa vào nghiên cứu

Hà Nội bắt đầu lên quy hoạch tầm nhìn trăm năm, hàng loạt 'đại dự án' được đưa vào nghiên cứu Nổi bật

Thông tin mới nhất về hàng giả, hàng nhái mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về hàng giả, hàng nhái mà tất cả người dân cần nắm rõ

17:03 , 20/11/2025
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm nhất định phải biết những lợi ích và lưu ý sau khi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai

Hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm nhất định phải biết những lợi ích và lưu ý sau khi chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai

16:26 , 20/11/2025
Chỉ 2 tháng nữa, trung tâm thương mại AEON dự kiến sẽ khởi công tại tỉnh Ninh Bình

Chỉ 2 tháng nữa, trung tâm thương mại AEON dự kiến sẽ khởi công tại tỉnh Ninh Bình

15:55 , 20/11/2025
Doanh nghiệp Nhà nước đối diện 6 thách thức lớn

Doanh nghiệp Nhà nước đối diện 6 thách thức lớn

15:36 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên