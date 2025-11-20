Tháo gỡ khó khăn 2 dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu

Phấn đấu thông xe tuyến chính Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025.

Hoàn thành Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025

Công văn số 11414 /VPCP-CN nêu: Xét đề nghị của Bộ Xây dựng về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 của Đoàn kiểm tra số 06, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã giao UBND tỉnh Đồng Nai:

Về công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật: chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng (0,3km của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành; phạm vi cầu vượt ngang trên đường ĐT.770B của Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) trước ngày 30 tháng 11 năm 2025.

Về nguồn vật liệu đá: tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc bổ sung, điều chỉnh phân khai khối lượng đá tại các mỏ để đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án.

Về thi công: chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, áp dụng các giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian thi công để có thể hoàn thành Dự án thành phần 1 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong năm 2025, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn công trình.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, để sớm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo thông xe tuyến chính (Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) trong năm 2025, thi công đảm bảo chất lượng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, hiệu quả, an toàn công trình.

* Dự án đường bộ cao tốc Bến Lức-Long Thành có tổng chiều dài 57,8km. Điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, điểm cuối nối với nút giao Tân Hiệp thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Dự án đi qua tỉnh Long An (2,7km), Thành phố Hồ Chí Minh (26,4km) và tỉnh Đồng Nai (28,7km).

Dự án gồm 16 gói thầu chia làm 3 đoạn theo nguồn vốn gồm: đoạn 1 (phía Tây gồm 4 gói thầu) dài 21,1m và đoạn 3 (phía Đông gồm 9 gói thầu) dài 25,3km sử dụng vốn vay ADB và vốn do VEC thu xếp; đoạn 2 (gồm 3 gói thầu) dài 10,7km sử dụng vốn vay JICA. Trên tuyến có 2 cầu dây văng là cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh.

Còn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đầu tư với tổng chiều dài gần 54km. Điểm đầu tại tuyến tránh QL1 thuộc TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối tại QL56 thuộc TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (Km 0+000 - Km 16+000) dài 16km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đầu tư quy mô 4 làn xe.

Dự án thành phần 2 (Km 16+000 - Km 34+200) dài hơn 18km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đầu tư quy mô 4 - 6 làn xe (tùy từng đoạn).

Dự án thành phần 3 (Km 34+200 - Km 53+700) dài 19,5km nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đầu tư quy mô 4 làn xe.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026.