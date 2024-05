Tháo gỡ khó khăn, rút ngắn tiến độ các dự án cao tốc qua tỉnh Khánh Hòa

Cầu Khánh Bình dài gần 700m, gồm 17 nhịp, là chiếc cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Dưới nắng nóng gay gắt, hơn 360 người lao động đang ngày, đêm thi công công trình. Đây là chiếc cầu gặp nhiều khó khăn nhất trong tuyến bởi phải thi công trên núi cao, vận chuyển vật tư không thuận lợi. Sau hơn 9 tháng thi công cầu Khánh Bình, đến nay, nhà thầu đã lao được 9/17 nhịp cầu.

Ông Trần Minh Tân, Chỉ huy trưởng nhà thầu Vinaconex cho biết, do phải chuyển đổi đất rừng nên giai đoạn đầu đơn vị không có mặt bằng, sau 7 tháng khởi công, sau nhiều thủ tục, mãi đến tháng 7/2023, đất rừng mới được chuyển đổi. Đến nay, cầu Khánh Bình nói riêng, 5 cầu còn lại trên tuyến dài hơn 8km do đơn vị thi công đều đáp ứng tiến độ.

Cầu Khánh Bình là hạng mục khó khăn nhất cao tốc Vân Phong- Nha Trang

"Trước đây, đơn vị thi công rất lo, đất rừng chưa được chuyển đổi. Bàn giao mặt bằng của cầu này chậm 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Đơn vị thi công đã bổ sung máy móc, thiết bị so với hồ sơ mời thầu. Bổ sung máy khoan, xe cẩu thi công 3 ca, 4 kịp để bù tiến độ. So với đường găng, bây giờ, tiến độ rất ổn, đáp ứng hoàn thành trước 30/4/2025" - ông Tân cho biết.

Cao tốc Vân Phong- Nha Trang có tổng chiều dài hơn 83km, nằm hoàn toàn trên địa phận tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, mặt bằng đã được các địa phương bàn giao đạt 99,7%, còn khoảng 0,32 km tuyến chính do vướng một phần ở đỉnh taluy đoạn nền đường. Dự án được khởi công tháng 1/2023, dự kiến hoàn thành theo hợp đồng tháng 12/2025. Hiện 7 nhà thầu huy động hơn 40 mũi, với hơn 1.800 công nhân, hơn 1.000 thiết bị, thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Các đơn vị khẩn trương thi công dự án cao tốc Vân Phong- Nha Trang

Ông Nguyễn Thanh Đông, cán bộ kỹ thuật Tập đoàn Sơn Hải cho biết: "So với tiến độ hiện nay đã vượt được 13%. Vừa rồi, chúng tôi làm xuyên lễ, không nghỉ. Hạn chế những giờ nắng gắt vẫn làm 3 ca, 4 kíp nhưng cho anh em làm sớm, nghỉ sớm, thay ca sớm hơn, tránh nắng nóng buổi trưa. Đó là đối với công nhân thôi, còn bộ phận xe, máy thì máy nào cũng có điều hòa hết, họ cứ đổi ca, làm xuyên luôn".

Tuy vậy, dự án cao tốc Vân Phong- Nha Trang vẫn còn 82 trụ điện cao thế chưa được di dời. Bộ Giao thông Vận tải cùng với UBND tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị triển khai dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ rà soát lại tiến độ, tập trung xử lý các đường găng và nỗ lực đẩy nhanh khối lượng thi công, phấn đầu hoàn thành vào ngày 30/4/2025.

Thi công cầu Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Trong khi đó, dự án thành phần 1 của Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột lại gặp nhiều khó khăn về mặt bằng. Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ quản, tổng mức đầu tư 5.300 tỷ đồng, dài 32km, có tổng diện tích giải phóng mặt bằng gần 230 héc ta. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng mới đạt 75% do vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và các đoạn qua khu vực dân cư phải bố trí tái định cư, các đoạn phải di dời hạ tầng.

Một số đoạn cao tốc Vân Phong- Nha Trang đã thảm nhựa

Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đang xử lý vướng mắc, hoàn thành các thủ tục liên quan đến rừng, xử lý tài sản tận thu và các thủ tục liên quan, kịp bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Từ 30/6/2023 đến nay chưa bàn giao được thêm mặt bằng cho nhà thầu thi công. Số lượng bàn giao được 73% nhưng mặt bằng đã bàn giao thi công được chỉ có 35%. Chủ đầu tư, nhà thầu hiện đang hết sức khó khăn trong việc thi công. UBND thị xã Ninh Hòa cần khẩn trương thu hồi đất bàn giao cho nhà thầu thi công. Các khu tái định cư đến 30/6/2024 mới có thể bàn giao đất cho người dân được, vì vậy, cần có chính sách vận động người dân giao đất để chúng ta triển khai thực hiện".