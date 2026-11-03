Tháo gỡ thiếu hụt vật liệu cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thiếu cát san lấp và đá xây dựng đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Riêng các dự án thành phần qua địa bàn thành phố Cần Thơ mới đạt hơn 61% giá trị sản lượng thi công, trong khi nguồn vật liệu cung ứng chưa đáp ứng nhu cầu.

Theo chủ đầu tư, các dự án thành phần qua Cần Thơ cần khoảng 17 triệu m³ cát san lấp, nhưng đến nay mới có gần 12 triệu m³ được đưa về công trường. Bên cạnh đó, nguồn đá xây dựng cũng đang thiếu hụt lớn, gây khó khăn cho quá trình triển khai các gói thầu. Trước tình hình này, các nhà thầu phải điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với lượng vật liệu được cung ứng.

Bộ Xây dựng đã yêu cầu khẩn trương bổ sung nguồn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ đầu tư cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm thêm nguồn cung, trong đó tập trung đẩy nhanh việc khai thác các mỏ cát trên địa bàn.

Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đang đề xuất tăng cường khai thác các mỏ cát sông đủ điều kiện trên địa bàn để sớm đưa vào sử dụng. Đồng thời, tiếp tục sử dụng nguồn cát biển đã được cấp cho nhà thầu thuộc dự án thành phần 4, cũng như yêu cầu nâng công suất khai thác mỏ cát biển này nhằm bổ sung vật liệu cho các gói thầu.

Không chỉ tại Cần Thơ, tình trạng thiếu vật liệu xây dựng cũng đang là khó khăn đối với nhiều địa phương, trong bối cảnh cả nước tăng tốc triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm.

Để tháo gỡ khó khăn, Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm phương án điều phối, hỗ trợ vật liệu xây dựng giữa các tỉnh, thành phố; ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm, đáp ứng yêu cầu và tiến độ thi công.