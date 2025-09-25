Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháp 22 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ dùng làm gì?

25-09-2025 - 15:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thành phố mới Bình Dương với điểm nhấn là tòa tháp Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ). Sau khi Bình Dương sáp nhập với TPHCM, khu vực này trở nên ảm đạm, do đơn vị hành chính dời đi. Để nơi đây sôi động trở lại, TPHCM dự kiến chuyển công năng tòa tháp thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo.

Ngày 24/9, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đơn vị này đã đề xuất UBND TPHCM phương án bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ).

Theo đó, tòa tháp Trung tâm hành chính Bình Dương gồm 2 tháp A, B, có tầng hầm và mái chung, cao 22 tầng. Trong đó, mỗi tháp có 20 tầng bố trí trụ sở làm việc, còn 2 tầng kỹ thuật.

Sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM, chỉ một số ít cơ quan, đơn vị còn giữ lại ít nhân sự làm việc tại tòa tháp này, nhưng rải rác, phân tán, gây kém hiệu quả trong sử dụng tài sản công , lãng phí chi phí vận hành tòa nhà.

Tháp 22 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ dùng làm gì?- Ảnh 1.

Tháp 22 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ dùng làm gì?- Ảnh 2.

Tòa tháp Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ)

Sau khi khảo sát, tổng hợp, Sở Xây dựng TPHCM đề xuất UBND TPHCM chuyển các cơ quan, đơn vị đang còn bố trí người làm việc tại Trung tâm hành chính Bình Dương về bên tháp A để dành toàn bộ tháp B chuyển công năng sử dụng vào mục đích khác.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc chuyển công năng sử dụng của tòa tháp Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ), trước đây Tập đoàn Becamex (doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Dương cũ, nay là UBND TPHCM) đã đề xuất chuyển đổi tòa tháp thành Trung tâm khoa học TPHCM và tòa nhà đa năng khoa học công nghệ. UBND TPHCM đã giao các sở, ngành nghiên cứu về đề xuất chuyển đổi công năng tòa nhà này.

Đối với chi phí quản lý vận hành tòa nhà, Sở Xây dựng đề xuất giao Văn phòng UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với ban quản lý tòa nhà và Sở Tài chính nghiên cứu mô hình quản lý trước đây để trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ) được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2014. Vị trí trụ sở này đặt tại Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ của tỉnh Bình Dương rộng hơn 4.100 ha, thuộc địa phận giáp ranh của các thành phố Thủ Dầu Một, Tân Uyên và Bến Cát (cũ).

Tháp 22 tầng Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ dùng làm gì?- Ảnh 3.

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) dự kiến chuyển đổi công năng, trở thành trung tâm công khoa học công nghệ của TPHCM

Trong khu liên hợp này, Bình Dương (cũ) bố trí hơn 1.000 ha để hình thành đô thị trung tâm, còn gọi là Thành phố mới Bình Dương. Khu vực này được đầu tư bài bản, phát triển nhanh, trở thành nơi sôi động của Bình Dương, nhất là khi hơn 60 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh dời về tòa tháp Trung tâm hành chính Bình Dương (cũ) và trụ sở riêng lẻ lân cận.

Tòa tháp Trung tâm hành chính Bình Dương do Tập đoàn Becamex xây dựng, sau đó bàn giao cho UBND tỉnh Bình Dương theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo Hương Chi

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có thể bạn chưa biết: Sức mạnh đồng tiền của một quốc gia có thể được tiết lộ chỉ nhờ... một chiếc hamburger?

Có thể bạn chưa biết: Sức mạnh đồng tiền của một quốc gia có thể được tiết lộ chỉ nhờ... một chiếc hamburger? Nổi bật

Thông báo quan trọng liên quan đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM

Thông báo quan trọng liên quan đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM Nổi bật

Hơn 17.000 phụ nữ TPHCM được nhận hỗ trợ vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Hơn 17.000 phụ nữ TPHCM được nhận hỗ trợ vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

15:27 , 25/09/2025
Đại bàng Nhật Bản tạo 76.000 việc làm tại Việt Nam, muốn nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phổ cập ô tô tại nước ta

Đại bàng Nhật Bản tạo 76.000 việc làm tại Việt Nam, muốn nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phổ cập ô tô tại nước ta

15:10 , 25/09/2025
Chủ tịch UBND TP HCM: Giải phóng mặt bằng ì ạch, người đứng đầu xã, phường chịu trách nhiệm

Chủ tịch UBND TP HCM: Giải phóng mặt bằng ì ạch, người đứng đầu xã, phường chịu trách nhiệm

14:51 , 25/09/2025
Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc tăng cường hợp tác, kết nối tại Bắc Ninh giúp hơn 60.000 người có việc làm

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc tăng cường hợp tác, kết nối tại Bắc Ninh giúp hơn 60.000 người có việc làm

14:37 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên