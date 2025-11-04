Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháp cổ ở Rome bị sập, đè chết công nhân

04-11-2025 - 15:20 PM | Tài chính quốc tế

Một công nhân người Romania đã tử vong sau nhiều giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở Rome ngày 4/11, khi một phần của tháp trung cổ Torre dei Conti - nằm gần Đấu trường La Mã - bất ngờ sụp đổ.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông này được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường vào cuối ngày trong tình trạng nguy kịch và được chuyển đến bệnh viện, song không qua khỏi. Trước đó, cảnh sát trưởng Rome Lamberto Giannini cho biết nạn nhân đã được cứu sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm.

Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội và do Reuters ghi lại cho thấy, phần mái và tường của tòa tháp cao 29 mét đổ sập ít nhất hai lần. Vụ sụp đổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 10h30 (giờ địa phương) và lần thứ hai chỉ sau đó khoảng 90 phút.

Clip hiện trường (Nguồn: Reuters)

Những đám bụi lớn bốc lên từ cửa sổ, kèm theo âm thanh gạch đá vỡ vụn. Lần sập thứ hai diễn ra đúng lúc các lính cứu hỏa đang làm việc trên tháp bằng thang nâng chuyên dụng.

Một công nhân khác, cũng là người Romania, được cứu ra gần như ngay lập tức và nhập viện với chấn thương vùng đầu nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai công nhân khác bị thương nhẹ và từ chối điều trị tại bệnh viện. May mắn là không có lính cứu hỏa nào bị thương.

Tháp cổ ở Rome bị sập, đè chết công nhân- Ảnh 1.

Thời điểm vụ việc xảy ra (Ảnh: Reuters)

Tháp cổ ở Rome bị sập, đè chết công nhân- Ảnh 2.

Công trình được xây dựng từ thế kỷ 13

Tháp Torre dei Conti nằm trên đại lộ Via dei Fori Imperiali, con đường nối giữa quảng trường trung tâm Piazza Venezia và Đấu trường La Mã. Công trình này đang được trùng tu để chuyển đổi thành bảo tàng và không gian hội nghị, theo kế hoạch hoàn thành vào năm sau.

Dù vẫn còn đứng vững sau sự cố, bên trong tòa tháp được ghi nhận bị hư hại nghiêm trọng.

Tháp cổ ở Rome bị sập, đè chết công nhân- Ảnh 3.

Tháp cổ ở Rome bị sập, đè chết công nhân- Ảnh 4.

Tháp cổ ở Rome bị sập, đè chết công nhân- Ảnh 5.

Ảnh: Reuters

Trước đây, nơi này từng là văn phòng tòa thị chính Rome, nhưng đã bị bỏ trống từ năm 2006. Dự án trùng tu kéo dài 4 năm hiện do chính quyền thành phố thực hiện, với nguồn kinh phí tài trợ từ Liên minh châu Âu (EU). Vì lý do an toàn, toàn bộ khu vực xung quanh tháp đã được phong tỏa đối với người đi bộ.

Tháp Torre dei Conti được xây dựng bởi Giáo hoàng Innocent III vào đầu thế kỷ 13 cho gia tộc của ông. Ban đầu, tòa tháp cao gấp đôi hiện nay, nhưng đã bị hạ thấp sau khi hứng chịu thiệt hại do các trận động đất vào thế kỷ 14 và 17.

Nguồn: Reuters

Lốc xoáy kinh hoàng ở Paris khiến cần cẩu đổ sập, hàng chục người thương vong

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc tung sản phẩm gây chú ý toàn cầu: Pin xe điện bị khoan và đâm bằng đinh vẫn không cháy nổ, chạy 1.300 km với 1 lần sạc

Trung Quốc tung sản phẩm gây chú ý toàn cầu: Pin xe điện bị khoan và đâm bằng đinh vẫn không cháy nổ, chạy 1.300 km với 1 lần sạc Nổi bật

Sau đất hiếm, Trung Quốc siết xuất khẩu mặt hàng góp phần nuôi sống thế giới, làm rung chuyển thị trường lương thực toàn cầu

Sau đất hiếm, Trung Quốc siết xuất khẩu mặt hàng góp phần nuôi sống thế giới, làm rung chuyển thị trường lương thực toàn cầu Nổi bật

8 cổ phiếu kéo cả thị trường chứng khoán Mỹ lập đỉnh: Thời đại AI và 'sự tập trung nguy hiểm' tại phố Wall

8 cổ phiếu kéo cả thị trường chứng khoán Mỹ lập đỉnh: Thời đại AI và 'sự tập trung nguy hiểm' tại phố Wall

15:05 , 04/11/2025
Đại học tại Mỹ có thể bị 'khai tử' bởi công ty này: Tuyển thẳng top 1-2% học sinh giỏi nhất cả nước, tuyên bố 'không cần bằng'‘

Đại học tại Mỹ có thể bị 'khai tử' bởi công ty này: Tuyển thẳng top 1-2% học sinh giỏi nhất cả nước, tuyên bố 'không cần bằng'‘

14:41 , 04/11/2025
Bão Kalmaegi tàn phá: Gió giật 205 km/h, hàng nghìn người sơ tán, có nơi dân phải chui hang đá tránh nạn

Bão Kalmaegi tàn phá: Gió giật 205 km/h, hàng nghìn người sơ tán, có nơi dân phải chui hang đá tránh nạn

14:14 , 04/11/2025
Thái Lan chứng kiến tỷ lệ nợ hộ gia đình cao chưa từng có

Thái Lan chứng kiến tỷ lệ nợ hộ gia đình cao chưa từng có

13:51 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên