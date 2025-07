Tháp trắng Blanca – “Cánh buồm” dẫn lối du lịch Vũng Tàu

Những tòa tháp trắng – Cánh buồm kiêu hãnh bên biển

Thế kỷ XVI, các cường quốc hàng hải Châu Âu đã biết đến Vũng Tàu. Từ năm 1775, người Pháp đã gọi Vũng Tàu là Cap Saint Jacques, xây dựng nơi đây thành trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch hàng đầu Đông Dương. Sau hành trình dài phát triển và vững vàng vị thế điểm nghỉ dưỡng hàng đầu phía Nam, Vũng Tàu đứng trước vận hội mới khi sáp nhập TP.HCM. Ở đó, có những công trình biểu tượng sẽ nối tiếp giá trị lịch sử và nâng tầm du lịch phố biển.

Không lâu nữa, trên nền sóng xanh của Bãi Sau, hình bóng những ngôi nhà trắng tinh khôi soi bóng biển sẽ sớm hiện hữu, mang theo khát vọng đánh thức một Vũng Tàu phồn vinh. Đó chính là Blanca City – Thành phố trắng bên đại dương, minh chứng cho bước chuyển mình táo bạo của một thiên đường biển lâu đời đang bứt phá vươn tầm quốc tế.

Giữa trung tâm biển Bãi Sau, Blanca City không chỉ sở hữu quỹ đất mặt biển lâu dài hiếm hoi nhiều dự án mơ ước, mà còn được kiến tạo như một đô thị kiểu mẫu all-in-one cao cấp, nơi mọi nhu cầu sống – nghỉ dưỡng – giải trí được gói trọn. Và giữa bức tranh đó, hình tượng cánh buồm căng gió của các tòa tháp căn hộ Blanca nổi lên như sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ hàng hải hào hùng của Vũng Tàu với hành trình tương lai phồn thịnh.

Như những cánh buồm kiêu hãnh vươn mình ra biển lớn, 6 tòa tháp Blanca do Aedas – thương hiệu kiến trúc hàng đầu thế giới – thổi hồn, đã trở thành dấu ấn thị giác đầy cảm hứng giữa trung tâm Bãi Sau sầm uất. Tông trắng tinh khôi, đường cong mềm mại gợi nét tự do, thanh lịch, phảng phất tinh thần "Back to White" mà Blanca City gửi gắm: quay về sự tinh khiết nguyên bản của đô thị biển đúng nghĩa.

Ẩn sâu trong từng đường nét là câu chuyện giao thoa văn hóa Pháp – Bồ Đào Nha – Việt Nam, hòa quyện giữa nắng, gió và hơi thở mặn mòi của phố biển Vũng Tàu, siêu đô thị TP.HCM.

Các tòa tháp Blanca như những cánh buồm kiêu hãnh vươn mình ra biển lớn

6 tòa tháp Blanca là một phần của những câu chuyện giao thoa Đông – Tây được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc tinh tế. Cảm hứng từ những thương cảng xưa trên tuyến đường tơ lụa biển, phong cách Iberia phóng khoáng kết hợp với hơi thở Nam Bộ, miền Tây sông nước đã tạo nên những tòa tháp, dãy phố duy mỹ nhưng vẫn hòa vào cảnh quan bản địa. Blanca vì thế không chỉ là tổ hợp căn hộ biển thế hệ mới của siêu đô thị TP.HCM, mà là cánh buồm văn hóa gắn di sản Vũng Tàu với nhịp sống quốc tế.

Đứng sau khối tháp như những cánh buồm ấy, Aedas – đơn vị kiến trúc top 10 toàn cầu – chính là "bảo chứng" cho đẳng cấp quốc tế của Blanca City. Với kinh nghiệm kiến tạo nhiều đô thị kiểu mẫu all-in-one cao cấp khắp Châu Á, Aedas đã thổi hồn bản địa vào từng chi tiết, đặc biệt là những đường nét cong vút – biểu tượng của cánh buồm no gió, cùng gam màu trắng thanh khiết – hiện thực hóa giấc mơ "thành phố trắng bên đại dương" mà Sun Group ấp ủ. Mỗi căn hộ biển TP.HCM không đơn thuần để ở, mà là điểm tựa cho phong cách sống tinh tế, nghỉ dưỡng bền vững – nơi quá khứ hào hùng hội tụ cùng tương lai thịnh vượng.

Từ quá khứ hào hùng đến tương lai phồn vinh

Giữa bối cảnh Vũng Tàu đón làn sóng hạ tầng mới – từ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Long Thành, đến tuyến đường sắt nhẹ kết nối TP.HCM,… Blanca City như cánh buồm đón gió, sẵn sàng "cất cánh". Không còn là thành phố biển gắn với hình ảnh nghỉ mát ngắn ngày, Vũng Tàu nay "lột xác" với tổ hợp đô thị biển kiểu mẫu, nơi cư dân có thể sở hữu căn hộ biển TP.HCM đúng nghĩa, sống trọn vẹn trong không gian biển Bãi Sau mà không tách rời tiện ích phố thị.

Điểm nhấn quyến rũ nhất của dự án là 100% căn hộ Blanca sở hữu view biển, mở ra tầm nhìn choáng ngợp từ những "du thuyền trên không". Studio trẻ trung, căn hộ 1 – 2 phòng ngủ tiện nghi hay duplex hai tầng sang trọng, tất cả đều sở hữu logia riêng để chủ nhân đón nắng sớm, gió biển, hay trải tầm mắt ra công viên Sun World Vũng Tàu rộng 15ha đậm chất Nam Bộ, sôi động từ sáng đến tối.

Căn hộ Blanca 100% view biển, đón nắng sớm và gió trời mỗi ngày

Blanca không chỉ là chốn quay về, mà còn là phong cách sống nghỉ dưỡng tại gia, nơi mỗi ngày bắt đầu bằng việc hòa mình vào làn nước mát trong hồ bơi hướng biển, dừng chân tại lounge, skybar, hay dạo bộ trên lối đi xanh mát treo cao. Đặc quyền lớn nhất chính là bãi biển riêng dài gần 1km cùng beach club sang trọng – đặc ân chỉ dành cho chủ nhân tinh hoa, khao khát tận hưởng "kỳ nghỉ bên thềm nhà" mọi nơi, mọi lúc.

Bao quanh các tòa tháp Blanca là dãy phố sang trọng của phân khu Casa, hệ thống 8 công viên cảnh quan lấy cảm hứng từ huyền thoại Cá Ông. Liền kề là trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất Việt Nam cùng chuỗi khách sạn đẳng cấp vận hành bởi đơn vị quốc tế, tạo nên quần thể sống - nghỉ dưỡng - mua sắm - giải trí all-in-one.

Công viên Sun World mang trải nghiệm nghỉ dưỡng và giải trí ngay dưới chân nhà

Từng tòa tháp Trắng vươn lên bên bờ biển khẳng định vị thế "trung tâm biển Bãi Sau sở hữu quỹ đất lâu dài mặt biển hiếm hoi", như tuyên ngôn về cách Sun Group khai mở phồn vinh: không chỉ xây công trình đẹp, mà làm sống dậy cả những câu chuyện di sản hàng hải, tinh thần thám hiểm, khát vọng bứt phá của người Vũng Tàu.

Mang di sản hàng hải trăm năm của phố biển hòa cùng dòng chảy phồn vinh mới, đó chính là bước chuyển mình ngoạn mục của Vũng Tàu – nơi "Thành phố trắng bên đại dương" sẽ là minh chứng cho chuẩn sống ven biển, nghỉ dưỡng tinh hoa và kinh doanh bền vững trong kỷ nguyên mới.

Căn hộ tại các tòa tháp Blanca đánh dấu chuẩn sống mới dành cho những cư dân tiên phong

Những ai sở hữu và trở thành cư dân tinh hoa trong những ngôi nhà trắng tinh khôi soi bóng biển Bãi Sau hôm nay chính là những "nhà thám hiểm" hiện đại, tiên phong đón đầu trọn vẹn sóng hạ tầng, du lịch và phồn vinh của một đô thị biển năng động bậc nhất phía Nam.