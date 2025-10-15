Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thất nghiệp, người đàn ông 38 tuổi dùng kế để ‘ăn chùa’ 1.000 bữa trên ứng dụng giao đồ ăn, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng trong 2 năm

15-10-2025 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Thất nghiệp, người đàn ông 38 tuổi dùng kế để ‘ăn chùa’ 1.000 bữa trên ứng dụng giao đồ ăn, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng trong 2 năm

Người đàn ông này thường gọi những món đắt tiền như cơm lươn, thịt bò bít tết và kem.

Một người đàn ông thất nghiệp ở thành phố Nagoya (Nhật Bản) đã lợi dụng lỗ hổng trong chính sách hoàn tiền của nền tảng giao đồ ăn Demae-can nhằm ăn miễn phí hơn 1.000 bữa, tờ SCMP đưa tin.

Sự việc khiến nền tảng này thiệt hại hơn 3,7 triệu yen (645 triệu VNĐ).

Theo điều tra, Takuya Higashimoto, 38 tuổi, thường đặt đồ ăn qua ứng dụng Demae-can, sau đó khai báo trên app rằng đơn hàng không được giao dù thực tế đã nhận được. Bằng cách này, anh được hoàn tiền cho 1.095 đơn hàng trong vòng 2 năm.

Các món mà Higashimoto đặt thường là đồ ăn cao cấp như cơm lươn, bít tết hamburger và kem.

Để tránh bị phát hiện, Higashimoto sử dụng 124 tài khoản khác nhau, đăng ký bằng tên giả và địa chỉ sai lệch. Người này còn mua thẻ SIM trả trước bằng giấy tờ giả để kích hoạt tài khoản, rồi nhanh chóng hủy chúng sau khi sử dụng.

Trong vụ việc gần nhất hôm 30/7, Higashimoto lập tài khoản mới, đặt kem, cơm hộp và thịt gà nướng. Dù đã nhận hàng, anh ta vẫn nhắn qua ứng dụng rằng “chưa nhận được gì” và được hoàn lại 16.000 yen (2,7 triệu VNĐ) ngay trong ngày.

Khi bị bắt, Higashimoto khai: “Ban đầu tôi chỉ thử xem sao, nhưng sau khi thấy có thể nhận tiền dễ dàng, tôi không dừng lại được”.

Sau vụ việc, Demae-can cam kết siết chặt quy trình xác minh danh tính người dùng và thiết lập hệ thống cảnh báo cho các giao dịch bất thường.

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội Nhật Bản. Một người dùng bình luận: “Chính sách hoàn tiền của nền tảng quá dễ dãi, cần được điều chỉnh lại”. Một người khác viết: “Phải thừa nhận là anh ta rất khéo léo. Mở hơn trăm tài khoản và qua mặt được hệ thống như vậy không dễ”.

