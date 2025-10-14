Chuyên gia chỉ ra loại tài sản âm thầm bứt tốc vượt xa vàng, thậm chí có tiềm năng tăng gấp đôi mức đỉnh

Trong khi vàng thu hút sự chú ý của giới đầu tư toàn cầu năm nay, bạc cũng âm thầm bứt phá mạnh và đạt mức cao kỷ lục.

Tuần trước, giá bạc giao ngay lần đầu tiên vượt mốc 50 USD/ounce, trước khi điều chỉnh nhẹ. Sáng ngày 14/10 tại London, bạc giao ngay tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 53 USD/ounce, còn hợp đồng tương lai bạc tại New York đạt 52 USD/ounce. Tính từ đầu năm, bạc đã tăng hơn 78%, so với mức tăng hơn 50% của vàng.

Tại Việt Nam, bạc đang được giao dịch với mức giá 55,1 triệu đồng/kg mua vào, 53,4 triệu đồng/1 kg bán ra. Theo thống kê của công ty Vàng bạc Phú Quý, giá bạc đã tăng hơn 84% chỉ trong 1 năm qua.﻿

Cả hai kim loại đều hưởng lợi từ khi các nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh. Ngoài ra, bạc còn được hỗ trợ bởi tình trạng mất cân đối cung – cầu.

Theo ông Paul Syms, Giám đốc phụ trách sản phẩm hàng hóa và thu nhập cố định khu vực EMEA của Invesco, đà tăng lịch sử của vàng trong năm nay khiến giới đầu tư tìm kiếm cơ hội ở các kim loại quý khác. “Sự quan tâm đến bạc tăng mạnh khi tỷ lệ giá vàng/bạc vượt ngưỡng 100 lần sau đợt tăng giá vàng hồi tháng 5. Trong thế kỷ này, điều đó chỉ xảy ra một lần – vào thời kỳ đại dịch, và sau đó giá bạc đã bật tăng mạnh”, ông nói.

Dù mới chỉ lập đỉnh lần đầu kể từ năm 2011, bạc đang dần được xem là kênh lưu giữ giá trị thay thế. Ông Syms nhấn mạnh: “Khác với vàng, bạc có nhiều ứng dụng thực tế hơn – đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và năng lượng tái tạo”.

Chuyên gia cũng cho biết rất khó dự báo chính xác diễn biến tiếp theo, song lưu ý rằng đợt tăng giá năm 2025 đã vượt xa kỳ vọng. “Tâm lý nhà đầu tư với vàng và bạc vẫn tích cực. Lượng nắm giữ vẫn ở mức thấp nên thị trường chưa chịu áp lực chốt lời. Nếu xu hướng này duy trì, bạc hoàn toàn có thể tiếp tục tăng”.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành hãng phân phối vàng bạc Solomon Global, cho rằng đợt tăng giá hiện nay được thúc đẩy bởi “các yếu tố thực tế mạnh mẽ”, khác với làn sóng đầu cơ năm 1980. “Thâm hụt nguồn cung kéo dài, nhu cầu công nghiệp ở mức kỷ lục và dòng vốn vào công nghệ xanh đang đẩy giá bạc lên cao”, ông nói.

Bạc là vật liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, từ công tắc điện, tấm pin mặt trời, điện thoại thông minh đến chip bán dẫn phục vụ cho làn sóng AI. Williams cho rằng những động lực này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nên đà tăng có thể kéo dài ít nhất đến năm 2026.

“Dù đã ở mức kỷ lục, bạc vẫn rẻ so với vàng”, ông nói. “Trong bối cảnh hiện nay, giá 100 USD/ounce hoàn toàn khả thi vào cuối năm 2026”.

Đồng ý kiến, Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược của BNP Paribas Fortis cũng tin rằng giá bạc có thể tăng gấp đôi so với đỉnh mới. Năm ngoái, ông đã dự báo giá bạc có thể đạt 50 USD.

“Những con số tròn trĩnh như 50 hay 100 USD có sức hút rất lớn với nhà đầu tư”, ông nói. “Khi giá tiến gần các mốc này, lực mua thường tăng mạnh, tạo ra cao trào tăng giá”.

Tuy vậy, ông cho rằng đợt tăng có thể tạm chững lại trước khi tiếp tục đi lên. “Sau một chu kỳ tăng nóng, thị trường thường cần thời gian điều chỉnh kỹ thuật. Có thể sẽ có đợt điều chỉnh ngắn nhưng mạnh, hoặc giai đoạn đi ngang trước khi bật trở lại”.

Về dài hạn, ông Gijsels cho rằng các yếu tố cơ bản thúc đẩy đợt tăng giá vẫn còn nguyên. “Trong một thế giới lạm phát cao, biến động lớn và ngân hàng trung ương liên tục bơm tiền để duy trì thanh khoản, nhà đầu tư cần nắm giữ tài sản thực như bất động sản, cổ phiếu và đặc biệt là kim loại quý.”

“Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng giá có thể trở thành một trong những thị trường giá lên lớn nhất trong lịch sử”, ông nói. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạc sớm vượt xa mốc 100 USD/ounce”.

Tham khảo: CNBC﻿