Thấy con báo nhận “học bổng du học Canada”, gia đình chuyển 1 tỷ đồng mới phát hiện sự thật sốc

02-11-2025 - 14:27 PM | Xã hội

Công an TPHCM vừa giải cứu kịp thời một nữ sinh viên bị các đối tượng lừa đảo qua mạng. Nhóm này giả mạo chương trình "học bổng du học Canada", thao túng tâm lý nữ sinh để yêu cầu gia đình chuyển tiền tỷ.

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM thông tin đã giải cứu nữ sinh viên bị bắt cóc online nhằm lừa chiếm đoạt 1 tỷ đồng bằng hình thức giả mạo chương trình học bổng du học quốc tế. Trước đó, chiều 28/10, ông H.N.L. (trú TPHCM) tới Công an trình báo về việc con gái là H.K.L. (SN 2006, sinh viên) có dấu hiệu bị lừa đảo và mất liên lạc.

Ảnh minh hoạ

Ông N.L. cho biết, ngày 27/10, con gái đang nói làm thủ tục nhận “học bổng du học Canada” và yêu cầu gia đình chuyển 1 tỷ đồng để “đóng lệ phí và chứng minh tài chính”. Tin tưởng, ông L. đã chuyển tiền theo yêu cầu. Sau đó, H.L. tiếp tục chuyển toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản số 8816…. chủ tài khoản là Lê Quang Linh theo hướng dẫn của đối tượng.

Khi đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 1 tỷ đồng để “chuộc người”, ông N.L. nghi ngờ và trình báo công an.

Qua rà soát, tổ công tác Phòng PC02 cùng Công an phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) đã kịp thời giải cứu nạn nhân tại phòng trọ ở đường Lã Xuân Oai vào 14h50 cùng ngày. Qua làm việc, bị hại khai bị các đối tượng thao túng tâm lý, điều khiển từ xa qua mạng xã hội; khiến bản thân tin rằng đang làm thủ tục du học hợp pháp nên thực hiện mọi yêu cầu theo chỉ dẫn.

 

Theo Mình Tuệ

Đời sống và pháp luật

