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Thay đổi phòng ngủ với sắc hồng mauve

| | Bất động sản

Từ căn phòng cũ, không gian ngủ chung của hai bé gái được thay đổi bằng một bảng màu hồng mauve cùng những đường cong, hốc vòm và chi tiết nội thất mềm mại.

Màu hồng là mong muốn dễ hiểu khi thiết kế phòng cho bé gái, nhưng sắc độ được lựa chọn lại quyết định khá nhiều đến tinh thần của căn phòng. Với màu hồng mauve (tông màu hồng tím-pv), được sử dụng thay cho những sắc hồng tươi và ngọt thường gặp, gam màu có độ trầm vừa phải, vẫn giữ nét nữ tính nhưng tạo cảm giác dịu và trưởng thành hơn cho không gian.

Trên nền màu hồng, các chi tiết tạo hình trở thành yếu tố định hình phong cách cho căn phòng. Những góc vuông cứng được làm mềm bằng đường cong và hốc vòm. Cánh tủ được tạo các đường nét trang trí thay vì xử lý thành những mặt phẳng đơn giản. Việc sử dụng cùng một ngôn ngữ tạo hình trên các thành phần nội thất giúp căn phòng có sự thống nhất dù phải đáp ứng nhu cầu sử dụng của hai trẻ.

Do hai chị em cùng sử dụng một phòng, các phần nội thất cũng được bố trí tương đồng và chia đều. Thay vì tạo hai thế giới riêng biệt trong cùng một không gian, thiết kế giữ chung bảng màu và phong cách để căn phòng có cảm giác liền mạch hơn.

Một hốc vòm trong hệ tủ được dành làm góc đọc sách, tạo thêm một khoảng nhỏ cho hoạt động riêng của trẻ. Khi nhu cầu thay đổi, khu vực này cũng có thể được chuyển thành phần lưu trữ quần áo.

Điểm đáng chú ý của lần cải tạo vì thế không nằm ở việc biến căn phòng thành một “thế giới công chúa” nhiều chi tiết. Sự thay đổi chủ yếu đến từ việc kiểm soát màu sắc và thống nhất ngôn ngữ thiết kế. Sắc hồng vẫn hiện diện rõ ràng, nhưng được tiết chế để căn phòng giữ được vẻ mềm mại ở hiện tại mà không quá trẻ con khi hai bé lớn lên.

Theo Thúy Hiền

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