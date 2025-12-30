Thay đổi quan trọng về việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1/2026 mà người dân cần biết ngay

Theo kế hoạch nghỉ lễ, công chức, viên chức được nghỉ liên tục từ thứ Năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026), đồng thời hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2-1-2026) sang nghỉ bù vào thứ Bảy (10-1-2026). Việc này khiến lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại 34 tỉnh, thành trên cả nước phải điều chỉnh, theo Người lao động.

Tại Hà Nội, BHXH thành phố dự kiến thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt cũng như qua tài khoản cá nhân (ATM) trong khoảng thời gian từ ngày 6-1 đến 10-1-2026. Thời gian chi trả tiền mặt được bố trí tối thiểu 6 giờ mỗi ngày. Riêng tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc phát tiền mặt sẽ diễn ra từ ngày 12-1 đến hết 25-1-2026, do ngày 11-1 rơi vào Chủ nhật.

BHXH Hà Nội cho biết, trong kỳ chi trả tháng 12-2025, toàn thành phố có hơn 606.000 người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, với tổng số tiền chi trả vượt 4.200 tỉ đồng. Trong số này, khoảng 603.500 người nhận qua tài khoản cá nhân, chiếm 99,5%.

Ở một số địa phương khác, do ngày 1-1-2026 trùng với kỳ nghỉ Tết Dương lịch, việc chi trả lương hưu qua tài khoản ATM sẽ bắt đầu vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, tức thứ Hai (5-1-2026).

Theo quy định hiện hành, lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân được chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Trường hợp ngày này trùng với ngày nghỉ lễ, việc chi trả sẽ được thực hiện ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Cụ thể, các địa phương sẽ tổ chức chi trả qua tài khoản cá nhân trong khoảng thời gian từ ngày 5-1 đến 12-1-2026. Đối với hình thức nhận tiền mặt, thời gian chi trả kéo dài từ ngày 12-1 đến 25-1-2026.

Trước đó, nhằm bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người dân, người lao động tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ sớm ổn định cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP năm 2025 với nhiều giải pháp cấp bách, trong đó có nội dung chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH.

Theo nghị quyết này, phạm vi hỗ trợ áp dụng đối với người dân, người lao động, người yếu thế, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp tại khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ trong các tháng 10 và 11-2025. Các địa phương thuộc diện hỗ trợ gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Thời gian triển khai các chính sách hỗ trợ kéo dài đến hết ngày 31-12-2025.

Nghị quyết cũng giao Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH, gồm tháng 12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026, ngay trong kỳ chi trả tháng 12-2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Việc chi trả sớm nhằm giúp người thụ hưởng có thêm nguồn tài chính khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động chi tiêu và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026.

Theo Nghị quyết 380/NQ-CP, thời hạn cuối cùng để hoàn tất việc chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH cho người lao động tại 4 địa phương nêu trên là hết ngày 31-12-2025.

BHXH Việt Nam cho biết đến đầu tháng 10-2025 cả nước có gần 19,9 triệu người tham gia BHXH, tăng khoảng 798.000 người so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, gần 17,7 triệu người tham gia bảo hiểm bắt buộc và hơn 2,13 triệu người tham gia bảo hiểm tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 16 triệu, tăng hơn 694.000 người.

Sau hơn 3 tháng triển khai Luật BHXH sửa đổi năm 2024, số người đề nghị hưởng BHXH một lần giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, mức độ quan tâm đến các chính sách mới của Luật BHXH sửa đổi tăng rõ rệt. Thống kê của BHXH Việt Nam trước đó cho biết năm 2024 có gần 1,1 triệu người rút BHXH một lần, giảm 1,6% so với năm 2023, trong đó giảm mạnh từ giữa năm nhờ Luật BHXH sửa đổi.

Theo các chuyên gia an sinh, Luật BHXH sửa đổi đã mở rộng nhiều quyền lợi như: giảm số năm đóng tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 xuống còn 15 năm; bổ sung trợ cấp hằng tháng cho người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và không rút BHXH một lần. Các chuyên gia cho rằng việc giảm thời gian đóng từ 20 xuống 15 năm giúp nhiều lao động, đặc biệt là người có thời gian làm việc ngắn, có cơ hội tiếp cận lương hưu.

