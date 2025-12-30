Xuất hiện cầu thủ Việt kiều được đánh giá là “thần đồng 100 năm có 1”, cần nhập tịch gấp cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam đang xôn xao trước sự xuất hiện của Rahni Moreau Nguyễn – tiền vệ mang hai dòng máu Việt Nam – Pháp được đánh giá là “thần đồng 100 năm có 1” ở vị trí tiền vệ trung tâm, mà bóng đá nội từ lâu vẫn đang khát khao tìm kiếm.

Sinh năm 2007, Rahni hiện thuộc biên chế Bordeaux B (Pháp) và mới đây nhận được lời mời thử việc từ Empoli – đội bóng Serie A Italia, dấu hiệu rõ rệt cho thấy tiềm năng lớn của cầu thủ này trong mắt giới chuyên môn châu Âu.

Được xây dựng theo mẫu tiền vệ “box-to-box” đa năng hiện đại, Rahni không chỉ thi đấu hiệu quả ở khả năng thu hồi bóng, tranh chấp và giữ nhịp trận đấu, mà còn thể hiện tư duy chiến thuật đáng chú ý cùng khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới trên 82% và trung bình hơn 2 cú sút mỗi trận ở các giải trẻ.

Sự điềm tĩnh và khả năng đọc trận đấu vượt trội so với tuổi của Rahni còn được cựu tuyển thủ Pháp Rio Mavuba khen ngợi, trong khi các thống kê cho thấy anh dành phần lớn thời gian thi đấu tại Bordeaux để quán xuyến khu trung tuyến một cách rất hiệu quả.

Điều đáng chú ý đối với bóng đá Việt Nam là Rahni vốn mang gốc Việt từ mẹ và từng bày tỏ ước mơ được khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Với việc mẹ của anh vẫn giữ hộ chiếu Việt Nam, thủ tục để Rahni nhập tịch Việt Nam được đánh giá sẽ thuận lợi hơn nhiều so với các trường hợp khác, mở ra cơ hội để tiền vệ này góp sức cho đội tuyển trong tương lai gần.

Sự xuất hiện của Rahni Moreau Nguyễn được xem là cơ hội hiếm có để gia tăng chất lượng cho tuyến giữa của bóng đá Việt Nam – vị trí mà các đội tuyển quốc gia suốt nhiều năm qua luôn cố gắng cải thiện.