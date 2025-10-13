Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thấy gì trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang?

13-10-2025 - 13:55 PM | Lifestyle

Trước khi Ngân 98 bị bắt, cô sống chung với Lương Bằng Quang trong một căn hộ hoành tráng.

Mới đây, theo thông tin trên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (PLO), Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Thông tin này hiện đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, bàn tán. 

Bởi Ngân 98 vốn là cái tên nổi tiếng trên MXH. Cô từng được biết đến với danh xưng hot girl, sau đó chuyển hướng làm DJ và kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực làm đẹp. 

Trên trang cá nhân của mình, Ngân 98 thường đăng tải những video về cuộc sống sang chảnh, giàu có. Cô cũng nhiều lần chia sẻ về nhà ở, hình ảnh xấp sổ đỏ hay các siêu xe khiến nhiều người tò mò về khối tài sản mà cô sở hữu. Được biết, thu nhập của Ngân 98 một phần đến từ công việc DJ, một phần đến từ việc kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực làm đẹp và một số hợp đồng quảng cáo sản phẩm.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng luôn nhận được sự quan tâm của dân tình. Cả hai đồng hành với nhau lâu năm, sống chung nhưng chưa tổ chức đám cưới. Lương Bằng Quang cũng là người hỗ trợ Ngân 98 từ công việc cho đến cuộc sống. Nam nhạc sĩ thường đồng hành cùng Ngân 98 mỗi khi cô đi diễn và cũng làm chung trong kinh doanh. 

Thấy gì trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang?- Ảnh 1.

Ngân 98 - Lương Bằng Quang.

Năm 2023, Ngân 98 đăng tải dòng trạng thái thông báo tậu cơ ngơi "khủng" khiến dân mạng ngỡ ngàng. "Bay đi làm miết không có thời gian qua xem em nó được xây sửa như thế nào luôn. Chỉ biết là 1 tháng nữa là hoàn thiện và được vào ở hehe", nữ DJ sinh năm 1998 chia sẻ.

Cô nàng cho hay: "Năm 2022, em Ngân có khoe mua 1 căn nhưng thiết kế phức tạp người ta không cho xây thế là Ngân bán đi và mua căn này to gấp đôi".

Thấy gì trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang?- Ảnh 2.

Ngân 98 từng khoe nơi sống chung với Lương Bằng Quang

Nữ DJ càng khiến dân tình bất ngờ khi tiết lộ: "Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2”. Trong một video, Ngân 98 tiết lộ giá trị căn hộ tính cả nội thất khoảng 80 tỷ đồng.

Thấy gì trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang?- Ảnh 3.

Không gian sống của Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Được biết, căn nhà này nằm ở quận 2 (cũ), TP.HCM.

Không những vậy, Ngân 98 và Lương Bằng Quang cũng khoe mua sắm không ít ô tô đắt tiền, chẳng hạn như Mercedes-AMG GLE 53 4Matic Coupe, Maserati MC20 Cielo, Kia Carnival.

Thấy gì trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang?- Ảnh 4.

Ngân 98 bên chiếc siêu xe Maserati MC20 Cielo

Thấy gì trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 và Lương Bằng Quang?- Ảnh 5.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 tậu xe Mercedes-AMG GLE 53


Tổng hợp

Theo Hải My

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người sở hữu “cú đánh đẹp nhất thế giới”, 29 tuổi đã nắm toàn thành tích khủng trong tay

Người sở hữu “cú đánh đẹp nhất thế giới”, 29 tuổi đã nắm toàn thành tích khủng trong tay Nổi bật

Ở tuổi trung niên nên mua vàng hay gửi tiết kiệm? Tôi đã thử cả 2 cách trong 1 năm và rút ra bài học lớn thay đổi hẳn tư duy tài chính

Ở tuổi trung niên nên mua vàng hay gửi tiết kiệm? Tôi đã thử cả 2 cách trong 1 năm và rút ra bài học lớn thay đổi hẳn tư duy tài chính Nổi bật

Tôi không mua hàng khuyến mãi nữa và tiết kiệm được gần 4 triệu chỉ sau 3 tháng

Tôi không mua hàng khuyến mãi nữa và tiết kiệm được gần 4 triệu chỉ sau 3 tháng

13:50 , 13/10/2025
Cuộc sống đẹp như mơ của "tổng tài" nhà bầu Hiển: Giàu có, thành công, đến body cũng khiến người ta ghen tị!

Cuộc sống đẹp như mơ của "tổng tài" nhà bầu Hiển: Giàu có, thành công, đến body cũng khiến người ta ghen tị!

13:45 , 13/10/2025
Lấy chồng đại gia, chưa chắc đã là phúc!

Lấy chồng đại gia, chưa chắc đã là phúc!

12:55 , 13/10/2025
Điều lạ trong biệt thự của một Phó chủ tịch, ái nữ "gây sốc" khi lọt vào camera

Điều lạ trong biệt thự của một Phó chủ tịch, ái nữ "gây sốc" khi lọt vào camera

12:34 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên