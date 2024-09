Thấy Huawei ra mắt điện thoại gập ba, OPPO phản pháo: "Người dùng chưa có nhu cầu nên chưa sản xuất"

Huawei gần đây đã gây chú ý với thiết bị ba màn hình gập của mình, Huawei Mate XT Ultimate. Nhưng liệu chúng ta có thể mong đợi các thiết bị tương tự từ các thương hiệu khác không? Dù những hồ sơ bằng sáng chế cho thấy Xiaomi đã nghiên cứu về thiết bị ba màn hình gập từ lâu, nhưng Chủ tịch OPPO Trung Quốc, ông Liu Bo, đã xác nhận rằng chúng ta sẽ không thấy thiết bị ba màn hình gập nào từ OPPO trong thời gian tới.

Tại một buổi họp truyền thông tại cửa hàng flagship của OPPO, công ty đã giải thích rằng dù dạng thiết kế ba màn hình gập đã nằm trong danh sách nghiên cứu của họ trong quá khứ, nhưng hiện tại họ không thấy đủ nhu cầu thị trường cho loại thiết bị này. “Hiện tại, chúng tôi chưa thấy nhu cầu mạnh mẽ từ người tiêu dùng, vì vậy tạm thời không ra mắt sản phẩm ba màn hình gập, do nhu cầu không thực sự mạnh mẽ.”, ông Liu Bo giải thích.





Huawei Mate XT

Ông Liu Bo nhấn mạnh rằng chiến lược cốt lõi của OPPO là tập trung vào việc sản xuất các điện thoại di động chất lượng và các thiết bị ngoại vi quan trọng. Ông tin rằng vẫn còn không gian để cải thiện trong các danh mục sản phẩm hiện tại của họ và muốn ưu tiên nâng cao các lĩnh vực đó trước khi khám phá các hình thức mới như thiết kế ba màn hình gập. Ngoài ra, OPPO cũng khẳng định rằng sẽ không tham gia vào việc sản xuất ô tô, mà thay vào đó sẽ hợp tác với các hãng xe khác để tăng cường sự kết nối giữa điện thoại và xe hơi.

Mặc dù thiết bị ba màn hình gập sáng tạo của Huawei đã thu hút sự chú ý, nhưng nó đi kèm với mức giá rất cao, được cho là vượt quá 10.000 USD, và hiện chỉ có sẵn tại Trung Quốc. Thiết kế ba màn hình gập dường như đang là một màn trình diễn công nghệ hơn là một sản phẩm hướng tới thị trường đại chúng. Đây có thể là một trong những lý do khiến OPPO quyết định chờ đợi trong khi các công ty khác thử nghiệm với định dạng mới này.

Ông Liu Bo, chủ tịch OPPO Trung Quốc

Ngược lại, Xiaomi được đồn đại sẽ ra mắt thiết bị ba màn hình gập của riêng mình vào năm 2025. Một mẫu thiết bị ba màn hình gập của Xiaomi đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI và dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2026. Các báo cáo cho thấy Xiaomi đang làm việc trên ba thiết kế ba màn hình gập khác nhau, có thể bao gồm các cơ chế gập độc đáo. Ngoài ra, mẫu năm 2025 được cho là không có nút bấm, có khả năng trở thành một trong những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trong ngành loại bỏ hoàn toàn các nút vật lý.

Vào năm 2020, OPPO cũng đã từng trình diễn mẫu điện thoại màn hình cuộn OPPO X 2021, nhưng tương tự, sản phẩm này cũng chưa được sản xuất hàng loạt. Chiếc điện thoại này được trang bị màn hình OLED cuộn linh hoạt có kích thước tối thiểu 6.7 inch và tối đa 7.4 inch, sử dụng hệ thống động lực Roll Motor do OPPO tự phát triển, cùng cấu trúc ly hợp kép ma trận và cấu trúc xếp lớp của khu vực động màn hình, mang lại hiệu ứng màn hình gần như “không nếp gấp”, có thể co giãn tự do như một cuộn tranh.

Mẫu thử OPPO X 2021

Hiện tại, có vẻ chúng ta sẽ phải chờ xem liệu OPPO có tham gia vào cuộc đua thiết bị ba màn hình gập hay không. Trong khi đó, công ty đang tập trung vào dòng sản phẩm flagship năm 2024 của mình, Find X8 series, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 21/10.