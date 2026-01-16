Thấy khách thanh toán đầy đủ, ngân hàng tăng hạn mức thẻ tín dụng lên 500 triệu đồng: Kết quả "mắc kẹt" hơn 850 triệu đồng nợ xấu
Trong quá trình giải quyết vụ án, ông T đã chuyển chỗ ở nhưng không thông báo cho ngân hàng, đồng thời vắng mặt tại các phiên họp và phiên tòa.
- 16-01-2026Lộ diện 10 người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16-1
- 16-01-2026Công an cảnh báo khẩn đến người mua bán vàng, bạc
- 16-01-2026Ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế, thậm chí khóa thẻ, ngừng giao dịch nếu người dùng có hành vi sau
Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đà Nẵng mới đây đã công bố bản án dân sự sơ thẩm số 35/2025/DS-ST về việc "Tranh chấp hợp đồng tín dụng"
Theo nội dung bản án, quan hệ tín dụng giữa hai bên bắt đầu từ tháng 3/2021
Trên cơ sở này, ông T đã ký hợp đồng mở và sử dụng 02 thẻ tín dụng (số thẻ đuôi 8184 và 3253)
Sau khi được cấp hạn mức lớn, ông T đã sử dụng thẻ nhưng sau đó liên tiếp vi phạm các kỳ trả nợ
Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng cho biết dù đã nhiều lần nhắc nợ và tạo điều kiện, nhưng ông T không có thiện chí hợp tác
Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn mất khả năng thanh toán, số tiền lãi phát sinh (hơn 373 triệu đồng) đã xấp xỉ 77% số tiền nợ gốc (gần 483 triệu đồng).
Trong quá trình giải quyết vụ án, ông T đã chuyển chỗ ở nhưng không thông báo cho ngân hàng, đồng thời vắng mặt tại các phiên họp và phiên tòa dù đã được tống đạt giấy tờ hợp lệ
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng, Tòa tuyên buộc ông Mai Đình T phải trả ngay cho ngân hàng tổng số tiền tạm tính đến ngày 17/7/2025 là 857 triệu đồng.
Kể từ ngày 18/7/2025 cho đến khi trả hết nợ, ông T còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi phát sinh trên dư nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng
An ninh tiền tệ