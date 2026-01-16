Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thấy khách thanh toán đầy đủ, ngân hàng tăng hạn mức thẻ tín dụng lên 500 triệu đồng: Kết quả "mắc kẹt" hơn 850 triệu đồng nợ xấu

16-01-2026 - 20:32 PM | Smart Money

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông T đã chuyển chỗ ở nhưng không thông báo cho ngân hàng, đồng thời vắng mặt tại các phiên họp và phiên tòa.

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đà Nẵng mới đây đã công bố bản án dân sự sơ thẩm số 35/2025/DS-ST về việc "Tranh chấp hợp đồng tín dụng". Vụ kiện được xét xử vào ngày 17/7/2025.

Theo nội dung bản án, quan hệ tín dụng giữa hai bên bắt đầu từ tháng 3/2021. Sau hơn một năm sử dụng và thanh toán đầy đủ, đến ngày 05/9/2022, ông T được ngân hàng phê duyệt tăng hạn mức thẻ tín dụng lên con số "khủng" là 500 triệu đồng.

Trên cơ sở này, ông T đã ký hợp đồng mở và sử dụng 02 thẻ tín dụng (số thẻ đuôi 8184 và 3253). Đáng chú ý, đây là khoản cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo, với mức lãi suất cho vay trong hạn lên tới 33%/năm. Điều khoản hợp đồng cũng quy định lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn nếu khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Sau khi được cấp hạn mức lớn, ông T đã sử dụng thẻ nhưng sau đó liên tiếp vi phạm các kỳ trả nợ. Trước tình hình này, ngày 05/4/2024, Ngân hàng đã buộc phải chấm dứt quyền sử dụng thẻ của ông T và chuyển toàn bộ dư nợ sang nợ quá hạn.

Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng cho biết dù đã nhiều lần nhắc nợ và tạo điều kiện, nhưng ông T không có thiện chí hợp tác. Số liệu chốt đến ngày xét xử (17/7/2025) khiến nhiều người giật mình về tốc độ sinh lãi của nợ thẻ tín dụng. Cụ thể, tổng dư nợ của ông T là 857 triệu đồng. Trong đó nợ gốc là 483 triệu và nợ lãi là 374 triệu đồng.

Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn mất khả năng thanh toán, số tiền lãi phát sinh (hơn 373 triệu đồng) đã xấp xỉ 77% số tiền nợ gốc (gần 483 triệu đồng).

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông T đã chuyển chỗ ở nhưng không thông báo cho ngân hàng, đồng thời vắng mặt tại các phiên họp và phiên tòa dù đã được tống đạt giấy tờ hợp lệ. Hội đồng xét xử nhận định bị đơn cố tình giấu địa chỉ và tiến hành xét xử vắng mặt.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng, Tòa tuyên buộc ông Mai Đình T phải trả ngay cho ngân hàng tổng số tiền tạm tính đến ngày 17/7/2025 là 857 triệu đồng.

Kể từ ngày 18/7/2025 cho đến khi trả hết nợ, ông T còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi phát sinh trên dư nợ gốc theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng. Ngoài ra, bị đơn cũng phải gánh khoản án phí dân sự sơ thẩm lên tới hơn 19 triệu đồng.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

