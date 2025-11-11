Thay loạt lãnh đạo, cổ phiếu FLC dự kiến giao dịch trở lại vào tháng 1/2026

ĐHĐCĐ bất thường 2025 lần 2 của FLC tổ chức sáng ngày 11/11/2025. Ảnh: FLC

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2025 lần 2 của CTCP Tập đoàn FLC đã diễn ra vào sáng ngày 11/11 với tỷ lệ cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc là 35.682%.

Thay “máu” dàn lãnh đạo

Theo đó, ĐHĐCĐ FLC đã thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Bá Nguyên, ông Nguyễn Chí Công và ông Đỗ Mạnh Hùng theo đơn từ nhiệm của các cá nhân này.

Ban Kiểm soát cũng có biến động nhân sự khi ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên của ông Nguyễn Xuân Hòa.

3 Thành viên HĐQT được bầu bổ sung bao gồm ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo. Còn Thành viên Ban kiểm soát mới được bầu là bà Trần Thị Đoan. Tất cả đều không sở hữu cổ phần FLC.

Như vậy, HĐQT mới của FLC sẽ có 5 thành viên bao gồm: ông Vũ Anh Tuân – Chủ tịch HĐQT và các thành viên là ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo. BKS mới sẽ gồm ba thành viên: ông Bùi Phạm Minh Điệp, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Trần Thị Đoan.

Nói về những biến động trong HĐQT và Ban Kiểm soát, ông Vũ An Tuân - Chủ tịch HĐQT cho biết HĐQT FLC thời gian qua đã nhận được thư từ nhiệm của một số thành viên HĐQT cũng như Ban Kiểm soát. Qua quá trình xem xét và trao đổi trực tiếp, HĐQT nhận thấy lý do xin từ nhiệm của các thành viên đều là lý do cá nhân, phù hợp quy định pháp luật và điều lệ công ty. Khi nhận đơn từ nhiệm, HĐQT không có căn cứ để từ chối và chỉ có trách nhiệm nhận đơn, trình ĐHĐCĐ xem xét.

Nhằm đảm bảo cho HĐQT hoạt động liên tục và hiệu quả, HĐQT FLC thời gian qua đã tích cực tìm kiếm, xem xét, giới thiệu các ứng viên có năng lực, trình động chuyên môn và uy tín theo quy định của pháp luật để ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT.

Bên cạnh đó, FLC cũng xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa và kế hoạch chuyển giao công việc giữa các thành viên, đảm bảo hoạt động Công ty không bị gián đoạn.

Sẽ công bố kế hoạch phát triển Bamboo Airways tại ĐHĐCĐ thường niên 2026

Về chủ trương tiếp nhận lại Bamboo Airways, Ban lãnh đạo FLC khẳng định trước hết chủ trương Tập đoàn đồng ý tiếp nhận lại quyền sở hữu, quyền quản lý và điều hành Bamboo Airways được đưa ra trên cơ sở thận trọng, toàn diện và các thủ tục tuân thủ đúng quy định. Mặt khác, việc FLC đồng ý tiếp nhận tiếp quản lại Bamboo Airways cũng dựa trên lời đề nghị của ông Lê Thái Sâm – Chủ tịch HĐQT hãng hàng không này.

Ban lãnh đạo FLC nhận thức được việc tiếp nhận trong bối cảnh Tập đoàn đang tái cấu trúc toàn diện là không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chủ trương tiếp nhận được xây dựng trên nguyên tắc không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc của Tập đoàn. Thứ hai, việc tiếp quản, điều hành và phát triển Bamboo Airways được triển khai dựa trên lộ trình phù hợp với năng lực tài chính và nhân sự hiện có của FLC. Thứ ba, phải kiểm soát chặt chẽ cho Tập đoàn FLC.

Hiện nay, FLC đang làm việc với một số đối tác hàng không, cho thuê/mua máy bay và lĩnh vực về tài chính nhằm tìm kiếm giải pháp hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư cho Bamboo Airways. Việc huy động nguồn lực sẽ được thực hiện thận trọng từng bước, theo năng lực tài chính hiện tại.

FLC cũng có kế hoạch báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ và các cơ quản lý Nhà nước về kế hoạch phát triển của Bamboo Airways giai đoạn 2025-2030. Kế hoạch này sẽ được FLC công bố vào ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Dự kiến cổ phiếu giao dịch sàn UPCOM vào quý 1/2026

Liên quan đến tiến trình khôi phục giao dịch cổ phiếu FLC, đại diện Tập đoàn FLC cho biết đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán độc lập, đồng thời cung cấp hồ sơ tài chính để phục vụ việc đánh giá sơ bộ. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán và phát hành các báo cáo tài chính còn tồn đọng.

Trong năm 2025, FLC dự kiến phát hành báo cáo tài chính của năm 2021- 2024, và quý 1/2026 sẽ phát hành BCTC của năm 2025. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Tập đoàn sẽ gửi báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu dự kiến sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM vào quý 1/2026.

Mục tiêu 2026

Theo tài liệu đại hội, 9 tháng đầu năm 2025, doanh số mảng bất động sản của FLC đạt gần 1,800 tỷ đồng, dòng tiền thu từ khách hàng đạt 654 tỷ đồng. Dự kiến doanh số mảng bất động sản giai đoạn 2025- 2026 ước tính gần 4,000 tỷ đồng.

Trong đó, dự án Hausman Premium Residences thuộc Khu đô thị FLC Premier Parc được cấp giấy phép xây dựng ngày 14/03/2025 và đã đủ điều kiện mở bán từ 03/06/2025. Còn dự án FLC Quảng Bình Hotel & Villas, quy mô 433 phòng, đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khai trương trong năm 2026.

Ông Lê Doãn Linh - Phó Tổng phụ trách đầu tư các dự án của FLC cho biết Tập đoàn hiện có quỹ dự án rất lớn với trên 50 dự án, quy mô từ vài chục ha đến vài ngàn ha. Tổng diện tích quỹ đất là trên 10 ngàn ha. Tổng chiều dài bờ biển tại các dự án trên toàn quốc là trên 30km. Ngoài ra, Tập đoàn còn có các sân golf quốc tế, khu resort và khách sạn 5 sao cũng như các khu đô thị từ hạng sang đến phân khúc cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội.

Về mục tiêu năm 2026, thứ nhất là tiếp tục, tìm kiếm các địa phương có tiềm năng để đề xuất đầu tư bất động sản như TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Lào Cai,… Hai là, đẩy mạnh pháp lý và thi công để bàn giao nhà cũng như sổ đỏ cho khách hàng. Ba là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trên công trường chung cư Hausman Premium Residences, dự kiến sẽ tiến hành cất nóc trong tháng 11 này và bàn giao cho khách hàng để ở vào tháng 6 năm sau. Bốn là thực hiện chủ trương của Chính phủ và của Nhà nước về việc xã hội hóa và xây dựng nhà ở cho người nghèo và thu nhập thấp, điển hình là dự án FLC Tropical Hạ Long với 3 tòa nhà ở xã hội, tổng cộng 765 căn hộ.