Thấy tôi xách túi tỏi, người bán rau đã nói: "Hãy vứt ngay đi và đừng mua 6 loại tỏi này, đặc biệt là loại thứ 3"

Tuần trước, khi tôi đi chợ mua tỏi. Tôi chọn lấy 1 túi lớn và chuẩn bị rời đi sau khi trả tiền thì một người phụ nữ ở quầy hàng bên cạnh gọi tôi lại. “Này cô gái trẻ, tỏi em mua không dùng được đâu”. Người phụ nữ ấy đưa tay cầm lấy túi tỏi tôi vừa mua và chỉ vào những củ tỏi rồi nói: “Nhìn củ này xem, vỏ bị nứt và các tép tỏi lộ ra ngoài. Nó sẽ thối trong vòng chưa đầy 3 ngày”.

Tôi nhìn xuống và quả thật là như vậy.

Người phụ nữ lớn tuổi nói một điều khiến tôi để lại ấn tượng sâu sắc: "Tôi từng bán tỏi 10 năm trước khi chuyển sang sạp rau này, và tôi biết rõ có một số loại tỏi mà ngay cả khi được cho không thì cũng không nên nhận. Chúng tôi, những người bán rau, chưa bao giờ dám đụng đến những loại đó".

Sau khi trò chuyện với người phụ nữ đó, tôi đã có được một bài học đắt giá trong việc lựa chọn và mua tỏi - loại gia vị không thể thiếu trong gian bếp của bất cứ gia đình nào. Hôm nay, tôi chia sẻ với bạn danh sách gồm 6 loại tỏi mà người phụ nữ tôi gặp ở chợ đã chỉ cho tôi là "nên tránh xa dù có rẻ thế nào". Hãy xem bạn đã từng mua phải bao nhiêu loại trong số đó nhé.

Loại thứ nhất: Tỏi tách đôi

Khi mua tỏi, bạn thường thấy một số tép tỏi bị nứt ra, để lộ các tép tỏi bên trong. Nhiều người cho rằng điều đó không quan trọng - vì đằng nào cũng phải bóc vỏ khi chế biến, việc tách vỏ càng khiến bạn dễ dàng sơ chế. Vì vậy thì vỏ bị nứt hay không có gì khác biệt?!

Điều này vô cùng quan trọng. Lớp vỏ ngoài của tỏi chính là "lá chắn bảo vệ tự nhiên" của nó. Khi vỏ tỏi nứt ra, hơi ẩm sẽ thoát ra qua các vết nứt, và những tép tỏi ban đầu căng mọng sẽ bị teo lại trong vòng 2 hoặc 3 ngày. Điều đáng lo ngại hơn nữa là bụi, vi khuẩn và nấm mốc trong không khí có thể trực tiếp bám vào các tép tỏi. Loại tỏi này đặc biệt dễ bị đen sau khi cắt, và hương vị tỏi của nó bị giảm đi đáng kể khi xào nấu. Do đó, khi chọn mua tỏi, hãy bỏ qua bất kỳ củ tỏi nào đã có tép tỏi bị nứt hoặc vỡ.

Loại thứ hai: Tỏi có màu trắng bệch và bóng loáng

Nhiều người có một thói quen tưởng tốt nhưng hóa ra lại là xấu khi chọn tỏi - họ nghĩ rằng tỏi càng trắng thì càng sạch và chất lượng càng tốt. Những người bán rau lâu năm cho biết đây chính là cái bẫy do những người buôn bán thiếu lương tâm giăng ra.

Tỏi mọc tự nhiên có vỏ màu hơi giống màu đất, với kết cấu tự nhiên và nhiều sắc thái màu sắc khác nhau. Nếu một túi tỏi có màu trắng bất thường, hoặc thậm chí bóng loáng, rất có thể nó đã được xử lý bằng lưu huỳnh hoặc chất tẩy trắng hóa học. Tại sao những người bán lại làm vậy? Khi tỏi được bảo quản lâu ngày hoặc bị ẩm mốc, lớp vỏ ngoài sẽ sẫm màu và xuất hiện các đốm. Bằng cách xông khói bằng lưu huỳnh, các đốm mốc sẽ được che phủ, và tỏi trông như vừa mới được thu hoạch.

Tỏi được xử lý bằng lưu huỳnh không chỉ có màu trắng mà còn có thể bảo quản được lâu mà không nảy mầm. Tỏi bình thường sẽ rất dễ nảy mầm trong điều kiện nhiệt độ bình thường và tiếp xúc với không khí ẩm, trong khi tỏi được xử lý bằng lưu huỳnh sẽ không nảy mầm, xuống mã ngay cả sau vài tháng. Vì mục đích lưu trữ hàng lâu mà không bị xuống cấp, nên những người bán đã làm cách này để kéo dài thời hạn. Vấn đề là khí sulfur dioxide sinh ra từ quá trình đốt lưu huỳnh sẽ bám vào các tép tỏi, và ăn chất này về lâu dài không tốt cho sức khỏe.

Tỏi phơi khô tự nhiên có màu sắc không đồng đều; ngay cả tỏi vỏ trắng cũng sẽ có những vệt màu tím trên vỏ. Đừng mua những loại hoàn toàn màu trắng, không có bất kỳ màu sắc nào khác.

Loại thứ ba: Tỏi có đốm đen và mốc

Khi mua tỏi, hãy chú ý kỹ phần đáy và lớp vỏ ngoài của củ tỏi. Nếu bạn phát hiện các đốm đen, màu xám đen, hoặc nấm mốc màu xanh lá cây hoặc trắng, hãy vứt bỏ ngay lập tức. Nấm mốc đáng sợ hơn nhiều so với những gì bạn tưởng tượng. Nhiều người cho rằng sau khi mua thực phẩm, họ có thể cắt bỏ phần bị mốc và vẫn ăn được phần còn lại. Đây là một suy nghĩ vô cùng nguy hiểm.

Sợi nấm và độc tố của nấm mốc không chỉ phát triển ở những nơi có thể nhìn thấy bằng mắt thường; chúng còn ăn sâu vào toàn bộ tép tỏi, giống như rễ cây. Vùng trông có vẻ sạch sẽ, màu trắng thực chất có thể chứa đầy độc tố. Nấm mốc cực kỳ chịu nhiệt; nhiệt độ khi xào nấu không thể tiêu diệt được nó. Do đó, hãy vứt bỏ bất kỳ củ tỏi nào trông như thế này và sẽ không bao giờ dùng nó trong bữa ăn của gia đình mình.

Loại thứ tư: Tỏi mềm và ẩm khi bóp

Khi mua tỏi, bạn phải bóp bằng tay. Tỏi ngon khi bóp sẽ có cảm giác chắc và cứng, mỗi tép tỏi đều rõ nét, chắc và mọng nước. Nếu khi bóp mà thấy mềm nhũn, như thể có không khí bên trong, hoặc bề mặt có cảm giác ẩm ướt, thì đừng mua.

Có hai khả năng đối với loại tỏi này. Một là "tỏi ngâm nước" - những thương nhân thiếu lương tâm phun nước lên tỏi khô để tăng trọng lượng. Tỏi đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm. Một khi hấp thụ nước, nó có thể nở to ra, nhưng sẽ bị hỏng hoàn toàn. Nếu bạn mua nó và để trong túi ni lông hai ngày, chắc chắn nó sẽ thối rữa thành một đống bùn.

Một khả năng khác là phần bên trong đã bị mốc và hư hỏng. Nếu phần đáy mềm khi bạn bóp, rất có thể bên trong đã bị rỗng. Tỏi ngon sẽ chắc khi bóp; nó không mềm hoặc nhão khi ấn vào.

Loại thứ năm: Tỏi có vỏ teo tóp, rỗng hoặc mầm quá dài

Việc bắt gặp tỏi mọc mầm đặc biệt dễ xảy ra khi mua tỏi vào mùa xuân. Tỏi mầm tự nó không độc, và ăn nó sẽ không gây ngộ độc. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của nó bị giảm đi đáng kể.

Quá trình nảy mầm của tỏi bao gồm việc các tép tỏi liên tục cung cấp chất dinh dưỡng và nước cho các mầm non. Khi mầm đã phát triển khá lớn, các tép tỏi ban đầu đã teo lại và trở thành những lớp vỏ rỗng.

Khi cắt loại tỏi này, thường chỉ còn lại một lớp vỏ mỏng bên trong, không có phần thịt tỏi. Nó không chỉ thiếu mùi thơm của tỏi mà còn có vị đắng và khô. Hàm lượng allicin cũng giảm hơn 50%. Nếu tỏi vừa nảy mầm vừa bị mốc, thì tuyệt đối bạn không nên ăn nó.

Loại thứ sáu: Tỏi có mùi lạ

Điều cuối cùng là điều hiển nhiên nhất, nhưng cũng dễ bị bỏ qua nhất.

Tỏi bình thường có mùi thơm nồng đặc trưng. Nếu bạn ngửi thấy mùi chua, thối hoặc mùi hóa chất khó chịu, hãy ngừng mua ngay lập tức. Mùi chua hoặc thối cho thấy tỏi đã bị hỏng và có thể chứa vi khuẩn gây bệnh như E. coli và Salmonella.

Tỏi được xử lý bằng lưu huỳnh cũng có mùi khó chịu - bạn có thể ngửi thấy mùi chua nhẹ hoặc mùi lưu huỳnh nồng nặc nếu đến gần, hoàn toàn át đi mùi thơm tự nhiên của tỏi.

Tóm lại, khi đi mua sắm thực phẩm, cẩn thận luôn là điều cần thiết. Đừng chỉ nhìn vào những gì trông ngon mắt, và chắc chắn đừng chọn lựa chọn rẻ nhất. Tiết kiệm được một ít tiền là có lợi, nhưng cũng có thể phải chi trả cho bệnh viện.