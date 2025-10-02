Thấy trống rỗng khi đi làm chỉ vì 50 triệu mỗi tháng

Xin chào mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ một chút suy nghĩ cá nhân và cũng mong nhận được ý kiến từ các anh chị, bạn bè.

Mình năm nay 28 tuổi, đi làm được gần 6 năm. Từ khi ra trường đến giờ, hầu như lúc nào mình cũng đặt tiền bạc là yếu tố hàng đầu trong công việc. Nói thẳng ra là đi làm chỉ vì tiền. Chỗ nào lương cao hơn, mình nhảy việc. Công việc có thú vị hay không, đồng nghiệp có hợp hay không, môi trường có phù hợp hay không… mình đều bỏ qua. Chỉ cần thu nhập tốt là mình sẵn sàng gắn bó.

Thời gian đầu mình thấy quyết định đó khá ổn. Mỗi lần đổi việc, mức lương tăng lên rõ rệt. Hiện tại, thu nhập của mình khoảng 50 triệu/tháng, so với bạn bè cùng tuổi thì cũng thuộc dạng “ổn áp”. Nhiều người nghe đến con số này thì bảo mình sung sướng, chẳng phải lo nghĩ. Nhưng thực sự, trong lòng mình lại cảm thấy hụt hẫng.

Đi làm hằng ngày như một cái máy, không hứng thú, không đam mê. Ngồi trước máy tính 8–9 tiếng chỉ mong hết giờ để về, nhận lương cuối tháng rồi lại tiếp tục vòng lặp như thế. Nhiều lúc nhìn vào bảng lương, thay vì vui thì mình lại thở dài.

Điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất là: tại sao lại thấy bản thân thất bại, trong khi mục tiêu ban đầu – kiếm tiền – mình đã đạt được? Ở tuổi này, có một công việc ổn định với thu nhập 50 triệu/tháng là ước mơ của không ít người. Vậy mà mình vẫn cảm thấy trống rỗng, giống như đang đi nhầm đường.

Mình có thử tìm hiểu thêm về những khái niệm như “ý nghĩa công việc” hay “đam mê nghề nghiệp”. Nhưng thú thật, mình chưa tìm thấy điều gì thực sự khiến mình muốn cống hiến lâu dài. Nhiều lúc tự hỏi: liệu đi làm chỉ vì tiền có phải là thất bại không? Hay đó chỉ là một lựa chọn sống thực tế, chỉ có điều mình chưa quen với cảm giác trống rỗng đi kèm nó?

Một số người bạn khuyên mình: “Tiền quan trọng, nhưng không phải tất cả. Hãy thử dừng lại, đi tìm một công việc mang lại cảm giác hạnh phúc.” Nhưng mình lại lo: liệu có mạo hiểm quá không khi bỏ một công việc lương 40–45 triệu để thử thứ chưa chắc phù hợp? Mình còn phải lo cho gia đình, còn có những dự định tương lai cần tiền.

Nói thật, đôi khi mình thấy mình tham lam. Vừa muốn có thu nhập cao, vừa muốn có sự hứng khởi mỗi ngày. Nhưng nhìn quanh, không phải ai cũng được cả hai. Nhiều người vẫn đang làm những công việc không mấy thú vị, chỉ để trang trải cuộc sống, và họ chấp nhận. Tại sao mình lại không thể chấp nhận như vậy?

Có những buổi tối về nhà, mình tự trách: có phải do mình quá “sính lý tưởng”, muốn công việc phải mang lại ý nghĩa gì đó lớn lao thì mới gọi là thành công? Hay thật ra, đi làm chỉ vì tiền không có gì sai, chỉ là mình chưa học được cách tận hưởng những thành quả từ số tiền đó?

Mình viết những dòng này vừa như một lời thú nhận, vừa là một cách tự tìm câu trả lời. Mọi người nghĩ sao: nếu đi làm chỉ vì tiền thì có phải là thất bại không? Hay điều quan trọng là cách mình dùng đồng tiền đó để sống một cuộc đời có giá trị hơn?

Rất mong được nghe chia sẻ của mọi người.