Thế chấp nhà, vay 18 tỷ đồng đầu tư cùng bạn trai, khi muốn rút thì "bị chặn số", người phụ nữ báo cảnh sát: triệt phá đường dây lừa đảo 650 tỷ

"Bẫy lừa" tình yêu

Tháng 3/2023, Công an thành phố Nam An, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) nhận được đơn trình báo từ một người dân về việc bị lừa hơn 70.000 nhân dân tệ (khoảng 252 triệu đồng) qua mạng. Từ đây, một tổ chức lừa đảo quy mô lớn, hoạt động từ nước ngoài, đã chính thức lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra.

Một trong các nạn nhân - chị Lý, sau khi ly hôn đã đăng ký tài khoản trên một trang web hẹn hò. Chỉ trong thời gian ngắn, chị được ghép đôi với một người đàn ông "lý tưởng". Người này tự giới thiệu cũng đã ly hôn, có một cô con gái, làm việc trong lĩnh vực tài chính và đặc biệt là người cùng quê với chị.

Sau một thời gian trò chuyện qua mạng, "người bạn trai chu đáo" này tiết lộ rằng anh ta có thể mua được một sản phẩm"đầu tư sinh lời cao" thông qua kênh nội bộ của ngân hàng. Ban đầu, chị Lý không mấy quan tâm, nhưng khi được nhờ thao tác hộ tài khoản đầu tư và tận mắt thấy số dư tăng chóng mặt mỗi ngày, chị bắt đầu xiêu lòng và dần buông lỏng cảnh giác.

Dưới những lời mật ngọt cùng cam kết "tích góp cho tổ ấm tương lai" của đối phương, chị Lý đã thế chấp nhà, đi vay mượn khắp nơi và lần lượt đổ vào "đầu tư" tổng cộng gần 5 triệu nhân dân tệ (tương đương 18 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi chị muốn rút tiền thì không thể liên hệ được với bộ phận "chăm sóc khách hàng" của nền tảng, còn người "bạn trai lý tưởng" cũng đã chặn mọi liên lạc của chị.

"Các đối tượng lừa đảo núp bóng hẹn hò yêu đương, thông qua quá trình giao tiếp tình cảm để từng bước thao túng tâm lý, dùng chiêu bài ‘tình yêu đích thực’ để tẩy não, dẫn dụ nạn nhân ‘tự nguyện’ đầu tư cho đến khi bị vắt kiệt từng đồng," ông Trần Kim Sao, Phó đội trưởng Đội hình sự Công an thành phố Nam An, nhận định.

Theo lực lượng điều tra, sau khi thu thập trái phép thông tin cá nhân của công dân, các đối tượng sẽ căn cứ vào độ tuổi, quê quán, hoàn cảnh gia đình của nạn nhân để dựng nên "thiết lập người yêu hoàn hảo". Ví dụ, nếu nạn nhân đến từ Bắc Kinh, chúng sẽ đóng vai người "chuẩn bị nghỉ hưu và sắp về định cư ở Bắc Kinh"; nếu nạn nhân có con, chúng sẽ giả vờ từng ly hôn và hiện đang một mình nuôi con nhỏ.

Điểm kết của chiếc "bẫy ngọt ngào" chính là lời mời gọi đầu tư tài chính. Các đối tượng lừa đảo thường để nạn nhân trực tiếp thao tác trên "tài khoản đầu tư của chính mình" hoặc gửi hình ảnh thể hiện mức lợi nhuận cao ngất, nhằm dụ dỗ nạn nhân tin tưởng và xuống tiền. Trên thực tế, nền tảng đầu tư này chỉ là một ứng dụng giả mạo mà nhóm lừa đảo mua với giá vài nghìn nhân dân tệ (khoảng vài triệu đồng), toàn bộ dữ liệu hiển thị đều do chúng điều khiển từ phía sau. Những con số "sinh lời" chỉ là hình ảnh ảo trên giao diện phần mềm.

Xác nhận số tiền liên quan: 650 tỷ đồng

Hiện vụ án đã xác định được 139 trường hợp lừa đảo qua mạng, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 180 triệu nhân dân tệ (gần 650 tỷ đồng). Trong đó, có 14 vụ nạn nhân bị lừa mỗi người hơn 1 triệu nhân dân tệ, trường hợp bị thiệt hại nặng nhất lên tới hơn 5 triệu nhân dân tệ.

Được biết, tổ chức tội phạm này có cơ cấu chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ khâu chọn lựa mục tiêu, xây dựng nhân thân giả, huấn luyện lời thoại, triển khai hành vi lừa đảo cho đến khâu rửa tiền và chuyển tài sản — tất cả đều có các bộ phận chuyên trách đảm nhiệm.

Theo ông Chu Minh Siêu, cán bộ Đội hình sự Công an thành phố Nam An, nhóm này lấy danh nghĩa "tuyển dụng lương cao" và "làm giàu nơi đất khách" để đăng tin tuyển dụng trên nhiều nền tảng mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến. Sau đó, chúng thông qua các công ty du lịch để làm thủ tục xin visa bằng lý do giả, tổ chức người vượt biên ra nước ngoài thực hiện hành vi lừa đảo. Toàn bộ chi phí như thị thực, vé máy bay... ban đầu do tổ chức chi trả, sau đó sẽ được khấu trừ dần từ phần trăm hoa hồng lừa đảo khi người này chính thức trở thành "nhân viên kinh doanh" trong đường dây.

Theo điều tra, nhóm tội phạm này đã sử dụng các kênh bất hợp pháp từ nước ngoài để mua lại thông tin cá nhân của người dùng đã đăng ký trên các trang web hẹn hò, bao gồm họ tên, độ tuổi, thông tin liên hệ, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, tiêu chí chọn bạn đời, sở thích cá nhân,... Tùy theo mức độ chi tiết, mỗi bộ thông tin có giá từ vài trăm đến vài nghìn nhân dân tệ (vài trăm đến vài triệu đồng). Trung bình mỗi năm, chúng thu thập khoảng 5.000–6.000 hồ sơ như vậy.

Nhiều nạn nhân cho biết họ từng đăng ký tài khoản trên nhiều nền tảng hẹn hò, và "ghép đôi thành công qua hệ thống". Để tăng độ tin cậy, nhóm lừa đảo còn mua dịch vụ "nuôi tài khoản", thường xuyên đăng tải các hình ảnh đời sống được dàn dựng kỹ lưỡng trên trang cá nhân WeChat, tạo vỏ bọc chân thực nhằm chiếm được lòng tin của người bị hại.

Khác với các mô hình lừa đảo trực tuyến thông thường hoạt động theo kiểu dây chuyền — mỗi người phụ trách một khâu — thì trong đường dây này, mỗi "nhân viên" được giao phụ trách toàn bộ quá trình lừa một nạn nhân. "Kẻ cầm đầu chính của băng nhóm này đã bắt đầu hoạt động lừa đảo xuyên biên giới từ năm 2018, rất thành thạo trong việc khai thác điểm yếu tâm lý con người", ông Trần Kim Sao cho biết.

Theo cơ quan điều tra, tổ chức lừa đảo này được chia thành nhiều cấp bậc, gồm "chủ đầu tư", "tổ trưởng" và "nhân viên kinh doanh",... Trong tổng số tiền lừa đảo, khoảng 12% đến 15% được trích làm hoa hồng cho các nhân viên trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Công đoạn rửa tiền do các tổ chức tội phạm chuyên nghiệp đảm trách, với mức hưởng trích khoảng 35% đến 42%. Phần còn lại được chia cho chủ đầu tư và tổ trưởng theo tỷ lệ 50/50, 60/40 hoặc 40/60 tùy từng vụ.

Nhận diện chiêu trò lừa đảo núp bóng "hẹn hò yêu đương"

Lực lượng chức năng cho biết, các thành viên trong đường dây này phần lớn sống lưu trú tại nước ngoài trong thời gian dài. Trước thềm Tết Nguyên đán 2024, chuyên án phát hiện một số nghi phạm quay trở về Trung Quốc. Lực lượng công an đã triển khai chiến dịch truy bắt đồng loạt tại hơn 10 tỉnh thành, bắt giữ tổng cộng 88 nghi phạm. Đến nay, số tiền thu hồi và hoàn trả cho các nạn nhân đã vượt mốc 8 triệu nhân dân tệ (hơn 28 tỷ đồng).

Trong vụ án này, phần lớn nạn nhân là phụ nữ trung niên độc thân, ly hôn hoặc góa chồng, chủ yếu trong độ tuổi từ 40 đến 50. Cũng có một số ít nạn nhân là nam giới. Điểm chung của họ là đều rơi vào thời điểm tâm lý yếu đuối, dễ tổn thương về tình cảm. "Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng sự khao khát tình yêu của một bộ phận người dân, đồng thời khai thác triệt để lỗ hổng trong công tác quản lý của các doanh nghiệp, đánh đúng vào tâm lý ham lợi nhuận cao của nạn nhân để chiếm đoạt số tiền lớn," cán bộ điều tra cho biết.

Kẻ đóng vai "người yêu hoàn hảo", luôn tỏ ra quan tâm chu đáo, rất có thể chỉ đang nhắm đến tài sản của bạn. Bản chất của các vụ lừa đảo tình cảm qua mạng là nhắm đến nhóm mục tiêu cụ thể, khai thác điểm yếu tâm lý và kẽ hở quản lý, dựng lên những cái bẫy đầu tư làm giàu trong một đêm.

Đối với cá nhân, cần nâng cao ý thức an toàn, luôn ghi nhớ: "Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí"; đối với các nền tảng, phải thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, ngăn chặn rò rỉ thông tin; đồng thời, cần nâng cao độ chính xác của hệ thống cảnh báo, tăng cường phối hợp đa ngành để xây dựng "tường lửa" phòng chống lừa đảo hiệu quả.





