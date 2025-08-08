The Emerald 68 thu hút với chính sách 230 triệu sở hữu, 3 năm không lãi suất

Mua nhẹ - lời sớm từ chính sách siêu giãn

Thông tin từ DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối, sau 2 đợt liên tiếp cháy hàng, The Emerald 68 tiếp tục chơi lớn với chính sách siêu khủng, nhẹ tài chính dành cho 200 căn tháp Mega - tòa tháp đẹp nhất dự án.

Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% để ký ngay hợp đồng mua bán, tương đương chỉ cần khoảng 230 triệu đã có thể sở hữu và giao dịch sớm căn hộ cao cấp. Mức tài chính ban đầu thấp mở ra cơ hội an cư cho giới trẻ vốn tích lũy hạn chế, đồng thời giúp giới đầu tư nhân lợi nhuận vì chia nhỏ dòng tiền mua sỉ, tận dụng cơ hội tăng giá trong ngắn hạn.

Các đợt tiếp theo thanh toán siêu giãn chỉ 0,5%/tháng. Sau khi tích lũy đủ 30%, khách hàng được tham gia chương trình BIDV hỗ trợ 70% giá trị căn hộ trong với tài trợ 100% lãi và ân hạn nợ gốc trong 3 năm - một trong những chính sách ưu đãi dài hạn nhất trên thị trường hiện nay.

Dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp The Emerald 68 khi chỉ cần thanh toán 10%, tương đương 230 triệu đồng ký HĐMB; ngân hàng BIDV hỗ trợ cho vay 70% giá trị căn hộ; chủ đầu tư tài trợ 100% lãi và ân hạn gốc trong 3 năm. (ảnh: Quốc Dũng)

Chính sách kể trên còn có lợi hơn trong bối cảnh khu căn hộ đã thi công tới 22/39 tầng và dự kiến sẽ bàn giao vào giữa 2026. Như vậy, khách hàng sẽ được dọn về nhà ở thêm khoảng 2 năm mà chỉ cần chi trả số tiền ban đầu rất khiêm tốn, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng từ tiền thuê hoặc cho thuê.

Ở góc độ người mua ở thực, đặc biệt là người trẻ chưa tích lũy đủ, việc được "tạm hoãn" trả lãi và gốc trong 3 năm là đòn bẩy cực lớn để giảm áp lực tài chính, tận dụng thời gian để tích lũy mà không bị bỏ lỡ cơ hội sở hữu nhà ở giá tốt.

Trong khi đó, từ góc nhìn đầu tư, nếu giá căn hộ khu vực Đông Bắc TP.HCM tăng trưởng trung bình 10 - 12%/năm, thì sau 3 năm có thể đạt lợi nhuận gộp khoảng 30 - 32%. Với mức vốn tự có ban đầu chỉ chiếm 30% giá trị căn hộ, tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROE) có thể lên tới 100%, tức gấp đôi số vốn bỏ ra ban đầu.

Khách hàng chọn phương án thanh toán nhanh còn được chiết khấu đến 7% giá trị căn hộ, cộng thêm ưu đãi booking sớm 2% và miễn phí quản lý 1 năm, tạo thêm lợi thế cạnh tranh về chi phí và tối ưu lợi nhuận đầu tư.

Vững nhịp tăng giá từ vị trí khó thay thế và điểm rơi lịch sử "ngàn năm có một"

Giá trị tăng trưởng của The Emerald 68 được củng cố bởi ba yếu tố cốt lõi: vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và cú hích từ sáp nhập hành chính.

The Emerald 68 tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, tuyến metro số 2 chạy ngang trước mặt, dễ dàng kết nối đến lõi trung tâm "siêu đô thị" TP.HCM.

Thứ nhất, The Emerald 68 tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM đến các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án chỉ cách trung tâm phường Sài Gòn khoảng 11,5 km nhưng giá bán hiện tại chỉ bằng một nửa so với các dự án có vị trí tương đương. Trên thực tế, khu vực Đông Bắc đang có hàng chục dự án cùng lúc triển khai, song đây là dự án căn hộ cao cấp có vị trí gần tới lõi trung tâm siêu đô thị hàng đầu châu Á. Với mức giá còn mềm, The Emerald 68 có nhiều cơ hội để bật tăng giá trị.

Thứ hai, khoảng cách kết nối còn kéo gần hơn nữa nhờ 2 đại dự án hạ tầng trọng điểm. Cụ thể, Quốc lộ 13 đoạn qua khu vực Đông Bắc đang mở rộng lên 60m. Ở hướng về lõi trung tâm, đoạn cuối Lái Thiêu đến giáp ngã tư Hàng Xanh cũng đã ấn định khởi công vào Quý 1/2026 và hoàn thiện vào 2028 tạo nên một dải đô thị liền mạch. Theo tính toán, sau khi thông xe toàn tuyến, thời gian từ The Emerald 68 về phường Sài Gòn sẽ giảm 30 - 50% so với hiện tại, thúc đẩy giá căn hộ bật tăng.

Chưa dừng lại ở đó, tuyến metro số 2 mở rộng sẽ đi ngang "nhà". Tuyến này điểm đầu đấu nối với tuyến metro 3B đi ngang qua Hàng Xanh, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Cộng Hòa. Điểm cuối đấu nối vào khu vực phường Thủ Dầu Một, nối vào tuyến Metro số 1 mở rộng. Từ đây sẽ hình thành mạng lưới TOD đa điểm, kết nối thông suốt Đông - Trung Tâm - Tây TP.HCM và The Emerald 68 là khu căn hộ nằm ngay trung tâm mạng lưới siêu kết nối này.

Thứ ba, đây là giai đoạn đầu vừa sáp nhập nên mặt bằng giá khu Đông Bắc còn mềm. Trước đây do rào cản hộ khẩu, giá căn hộ khu vực này luôn cách biệt rõ với với vùng mang hộ khẩu TP.HCM. Song với bước ngoặt sáp nhập lịch sử, giá BĐS vùng Đông Bắc sẽ nhanh chóng tiến tới tiệm cận với mặt bằng giá TP.HCM cũ. Trong đó, theo quy luật càng gần lõi trung tâm, giá càng dễ tăng mạnh.

Chưa kể, The Emerald 68 còn là khu căn hộ dẫn đầu về chất lượng xây dựng trên toàn quốc nhờ hai "mã gen" quý từ tập đoàn Lê Phong và Coteccons đồng hành đầu tư. Là đứa con đầu tay, Coteccons dành trọn tinh hoa từ hàng trăm dự án biểu tượng trên cả nước tích hợp để đưa The Emerald 68 thành dự án để đời, tạo giá trị thăng hạng bền vững qua mọi thời kỳ.