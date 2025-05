The Felix ra mắt căn hộ Fit Home - tuyên ngôn tự hào cho giới trẻ

Tuy vậy thực trạng giá căn hộ tại nội thành TP.HCM đang chạm ngưỡng cao gấp 30 lần thu nhập trung bình của người dân, khiến giấc mơ "an cư lạc nghiệp" của người trẻ ngày càng xa vời. Để tiếp thêm động lực cho thế hệ tương lai, C-Holdings mới đây đã ra mắt dòng sản phẩm căn hộ Fit Home - căn hộ hạng sang vừa túi tiền tại dự án The Felix, phía Bắc Sài Gòn.

Với bộ 6 đặc điểm hợp gu giới trẻ, căn hộ Fit Home không chỉ mang tới một nơi an cư giữa cộng đồng hạnh phúc, mà còn là tuyên ngôn tự hào của người trẻ khi được độc lập không gian, tự do tài chính.

Đặc điểm đầu tiên được "đo ni" cho người trẻ là mức tài chính vừa vặn. Theo chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư, toàn bộ căn hộ Fit Home tại dự án The Felix sẽ được hoàn thiện với chất lượng cao cấp. Cùng với đó là 68 tiện ích chuẩn "gu" đủ "vibe" với từng nét cá tính độc bản mà vẫn giữ vững đặc tính của dòng sản phẩm "luxury but affordable", với giá bán dự kiến chỉ 34 triệu đồng/m2. Đây được coi là mức giá "sách đỏ" giữa bối cảnh nền giá khu vực này đã tăng 700% trong vòng 10 năm qua và giá bán căn hộ sơ cấp đang chạm mốc trung bình 45 triệu đồng/m2.

Căn hộ Fit Home sở hữu tiện ích đủ đầy với mức tài chính "vừa vặn" cho người trẻ

Đặc trưng tiếp theo của căn hộ Fit Home là diện tích "vừa xinh". The Felix cung cấp 1.216 sản phẩm với 4 loại hình: căn hộ Fit Home cao cấp, căn hộ văn phòng "officetel" đa dụng, căn hộ thông tầng "duplex" sang trọng và shophouse dòng tiền.

Trong đó, chiếm trên 92% số lượng sản phẩm là các căn hộ Fit Home được thiết kế đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ, với diện tích từ 44.89 đến 85.58m2. Đặc biệt, 100% căn hộ tại The Felix đều sở hữu khoảng lô gia riêng tư, đón trọn ánh sáng và không khí trong lành.

Không gian sống hiện đại và luôn ngập tràn ánh sáng tại căn hộ Fit Home

Đặc điểm thứ ba là khả năng di chuyển "vừa đủ". Dự án The Felix tọa lạc tại tâm điểm giao lộ Nguyễn Du và Bùi Hữu Nghĩa, gần kề Đại lộ Bình Dương (QL13), "trục xương sống" huyết mạch của Bình Dương kết nối về TP.HCM chỉ trong 10 - 30 phút di chuyển.

Ngoài ra, bao quanh dự án là hạ tầng dân cư đông đúc hiện hữu, nhờ đó chỉ trong vòng 5 - 10 phút di chuyển, cư dân tương lai có thể kết nối tới toàn bộ tiện ích an sinh, như y tế, trường học các cấp, trung tâm thương mại và giải trí (Lotte Mart Bình Dương, Aeon Mall Bình Dương, Vincom,…), cùng cụm các khu công nghiệp công nghệ VSIP, Sóng thần 1-2, Đồng An, Việt Hương,…

Bao quanh The Felix là hạ tầng giao thông - tiện ích đầy đủ

Được ví như tuyên ngôn tự hào dành riêng cho người trẻ, căn hộ Fit Home với bộ 3 đặc điểm tiếp theo sẽ tiếp tục đưa giấc mơ an cư giữa một cộng đồng văn minh, hạnh phúc đến gần hơn với cộng đồng trẻ.

Trong đó, "tự do tài chính" là đặc điểm vượt bậc của dòng sản phẩm này. Cụ thể, người trẻ có thể an tâm "mua nhà không gồng, trả nhẹ như không" nhờ lợi ích từ Fit Fund - Quỹ trợ giá lên tới 100 tỷ cho người trẻ mua nhà lần đầu và chương trình Fit Gen - mua nhà bằng lương được chủ đầu tư C-Holdings tâm huyết phát triển, với kỳ vọng tiếp thêm động lực trên hành trình tìm nơi an cư của nhiều người trẻ tại TP.HCM và các khu vực lân cận.

Với sự đồng hành của FIT FUND, người trẻ sẽ dễ dàng sở hữu căn hộ chất lượng cao với đầy đủ tiện ích hiện đại với số tiền cần chi trả chỉ từ 1,6 triệu đồng/tháng. Người trẻ mua nhà không vay, lựa chọn chương trình Fit Gen chỉ cần thanh toán từ 8,5 triệu đồng/tháng.

Không dừng lại ở việc mang tới giải pháp tài chính cho người trẻ, trao tổ ấm hoàn thiện, đầy đủ tiện ích hiện đại với pháp lý hoàn chỉnh; ngay cả khi dự án đã bàn giao, chủ đầu tư C-Holdings vẫn tiếp tục kiến tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho cư dân thông qua các dịch vụ hậu mãi và công tác quản lý vận hành. Do đó, cộng đồng hạnh phúc chính là đặc điểm khác biệt tiếp theo dành cho các chủ nhân Fit Home tương lai.

Các lớp học như vẽ tranh, đàn piano, tiếng Anh hay bơi lội...được tổ chức định kỳ và hoàn toàn miễn phí là giá trị khác biệt, nhằm kiến tạo cộng đồng cư dân gắn kết, tại các dự án thuộc hệ sinh thái C-Holdings.

Bắt đầu từ mức tài chính "vừa vặn", thiết kế diện tích "vừa xinh", khoảng cách di chuyển "vừa đủ" tới mang đến giải pháp "tự do" tài chính và kiến tạo một cộng đồng "hạnh phúc". Tất cả đã mang đến một cơ hội an cư trong tầm tay cho người trẻ.

Chọn Fit Home, người trẻ hưởng trọn niềm vui độc lập không gian, tự do tài chính

Nhưng không chỉ là nơi an cư, Fit Home còn là tuyên ngôn tự hào của thế hệ trẻ. Bởi tại đây, nhu cầu cao nhất trong tháp Maslow - nhu cầu thể hiện bản thân, tự thực hiện hóa (Self-Actualization Needs) được thỏa mãn. Đó là khi người trẻ được độc lập không gian trong căn hộ "may đo" cho riêng mình và cùng sự đồng hành của các giải pháp tài chính thiết thực, người trẻ được tận hưởng trọn vẹn thành quả do chính bản thân mình đạt được.

"Dòng căn hộ Fit Home cùng 6 điểm nhấn khác biệt là sản phẩm qua quá trình lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu người trẻ của C-Holdings, nhằm mang đến những giải pháp thiết thực, giúp người mua nhà được hưởng lợi trọn vẹn", vị đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Chủ đầu tư C-Holdings

Đơn vị tư vấn triển khai kinh doanh BHS Group

Website: https://thefelix.c-holdings.vn/

Hotline: 0274.380.3999