The Fibonan cán đích, chủ đầu tư An Phú Invest tri ân đại lý hàng tỷ đồng

Sự kiện đã thổi bùng cảm xúc với tâm huyết của Chủ đầu tư cùng "cơn mưa quà tặng" lên tới hàng tỷ đồng dành tặng cho Đại lý phân phối chính thức Đất Xanh Miền Bắc và DMH Group.

Hành trình cùng The Fibonan - Vinh quang gọi tên những chiến binh xuất sắc

Kể từ khi chính thức triển khai chiến dịch kinh doanh vào tháng 3/2024, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan đã dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bất động sản khu Đông Hà Nội. Từ một dự án còn mới mẻ, The Fibonan nay đã trở thành biểu tượng sống xanh đẳng cấp của khu vực, được đông đảo khách hàng lựa chọn nhờ vị trí chiến lược, thiết kế tinh tế và tiến độ thi công ấn tượng.

Đến nay, dự án đang chuẩn bị vào giai đoạn bàn giao cho khách hàng, dự kiến vào Quý 1/2026. Đây cũng là một dấu mốc thành công quan trọng của An Phú Invest trong việc kiến tạo một khu căn hộ cao cấp, thân thiện với môi trường, sống cân bằng giữa thành phố triệu cây xanh tại khu Đông Hà Nội.

Theo đó, để tri ân sự thành công này, Chủ đầu tư đã tổ chức Sự kiện "Chạm tới vinh quang – Tỏa sáng cùng The Fibonan" vào ngày 5/11/2025. Sự kiện với quà tặng khủng lên tới hàng tỷ đồng dành cho Đại lý và các chuyên viên Kinh doanh đã đồng hành cùng dự án The Fibonan trong suốt thời gian qua.

Cụ thể, Đất Xanh Miền Bắc được chủ đầu tư trân trọng vinh danh là Đại lý bán hàng xuất sắc, giải thưởng là một chiếc ô tô VF8 trị giá 800 triệu đồng. Cùng với đó là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của DMH Group với danh hiệu Đại lý bán hàng tiêu biểu, tổng giá trị giải thưởng cho hạng mục vinh danh hai Đại lý lên tới cả tỷ đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư cũng dành tặng một chiếc xe ô tô VF5 trị giá 500 triệu đồng cho danh hiệu cá nhân bán hàng xuất sắc.

Ông Nguyễn Quang Hồng - Chủ tịch HĐTV, Giám đốc An Phú Invest trao giải thưởng Đại lý bán hàng xuất sắc cho Đất Xanh Miền Bắc

Ông Trần Quốc Hương - Thành viên HĐTV An Phú Invest trao giải thưởng Đại lý bán hàng Tiêu biểu cho DMH Group

Ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc trao giải thưởng xe ô tô VF5 cho Nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất

Không chỉ vậy, tất cả các nhân viên kinh doanh có giao dịch tại The Fibonan được tham gia bốc thăm trúng thưởng với hàng loạt các phần quà giá trị như: 10 máy tính bảng, 5 điện thoại Iphone đời mới, 3 xe máy điện Vento Neo và 1 xe ô tô VF3; Tổng giá trị giải thưởng bốc thăm lên tới 700 triệu đồng.

Các "chiến binh Fibonan" nhận cơn mưa quà tặng giá trị khủng tại Sự kiện Tri ân

Ông Phạm Trung Thành - Phó Giám đốc An Phú Invest trao giải thưởng xe máy điện cho các "chiến binh Fibonan"

Không chỉ giúp khách hàng sở hữu những căn hộ giá trị, các chiến binh The Fibonan còn được sự tri ân trân trọng từ chủ đầu tư An Phú Invest

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thành Hưng - Phó Giám đốc Kinh doanh An Phú Invest gửi lời cảm ơn chân thành tới các đối tác, đồng thời chia sẻ: "Thành công của The Fibonan không chỉ đến từ vị trí hay sản phẩm, mà còn đến từ niềm tin và sự đồng lòng của những con người đã lựa chọn gắn bó với dự án. Chúng tôi tin rằng, ngoài sự tâm huyết của Chủ đầu tư, sự tận tâm và chuyên nghiệp của các đại lý, các chiến binh kinh doanh là nền tảng giúp thương hiệu The Fibonan ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn trên thị trường".

Ông Đỗ Thành Hưng tin tưởng các đại lý sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa Chủ đầu tư và khách hàng trong các dự án chất lượng khác tới đây.

Cũng tại sự kiện, Ông Vũ Cương Quyết - Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc chia sẻ: "Đại diện cho đơn vị bán hàng, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và tạo điều kiện rất lớn từ phía chủ đầu tư An Phú Invest để góp phần làm nên thành công chung của dự án. Tôi hi vọng rằng sau The Fibonan, Chủ đầu tư An Phú Invest sẽ tiếp tục triển khai các dự án chất lượng như thế này để chúng tôi có thể trao những giá trị thực đến khách hàng, tạo nên sự uy tín cho cả Chủ đầu tư và các đơn vị phân phối."

The Fibonan – Hành trình từ khát vọng đến biểu tượng sống đẳng cấp

Không chỉ mang dáng dấp của một khu căn hộ chất lượng, The Fibonan còn thể hiện tâm huyết và tầm nhìn dài hạn của An Phú Invest – chủ đầu tư luôn đề cao giá trị sống, lấy trải nghiệm của cư dân làm trọng tâm.

The Fibonan - Biểu tượng sống cân bằng, đẳng cấp bên sông, giữa thành phố triệu cây xanh tại khu Đông Hà Nội

Tọa lạc tại phố Hướng Dương, xã Phụng Công, cách Hoàn Kiếm chỉ 20 phút di chuyển, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan được chủ đầu tư An Phú Invest phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp với hàng loạt ưu điểm vượt trội từ chất lượng xây dựng, thiết kế độc bản, hệ tiện ích đẳng cấp hay dịch vụ quản lý 5 sao. Tuy vậy, điều gây chú ý hơn cả là mức giá trung bình để sở hữu căn hộ tại The Fibonan chỉ từ 68 triệu đồng/m2, chỉ bằng 70 - 80% so với cùng phân khúc trong khu vực.

Bên cạnh mức giá hấp dẫn, The Fibonan còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ chính sách bán hàng được đánh giá "dễ thở" bậc nhất thị trường hiện nay. Khách hàng chỉ cần thanh toán 25% là có thể nhận nhà trước Tết, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng. Hiện tại, quỹ hàng hiếm hoi còn lại tại The Fibonan vẫn đang đón chờ các chủ nhân sở hữu.

Với nền tảng sản phẩm chất lượng, định hướng phát triển rõ ràng và sự đồng hành bền bỉ của hệ thống phân phối, The Fibonan tiếp tục khẳng định vị thế tâm điểm bất động sản khu Đông Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là nền móng vững chắc khẳng định uy tín cho Chủ đầu tư An Phú Invest trong hành trình khát vọng, kiến tạo những sản phẩm bất động sản tốt nhất tới khách hàng.

