The Fibonan - Lựa chọn căn hộ hoàn hảo cho khách hàng khu Đông Hà Nội

Con số giao dịch ấn tượng trong tháng Ngâu không chỉ phản ánh sức hút của dự án, mà còn cho thấy giá trị thật sự mà khách hàng tìm kiếm khi xuống tiền sở hữu.

Mức giá "không tưởng" cho một sản phẩm định vị cao cấp

Tọa lạc tại phố Hướng Dương, xã Phụng Công, cách Hoàn Kiếm chỉ 20 phút di chuyển, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan được chủ đầu tư An Phú Invest phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp với hàng loạt ưu điểm vượt trội từ chất lượng xây dựng, thiết kế độc bản, hệ tiện ích đẳng cấp hay dịch vụ quản lý 5 sao. Tuy vậy, điều gây chú ý hơn cả là mức giá trung bình để sở hữu căn hộ tại The Fibonan chỉ từ 68 triệu đồng/m², chỉ bằng 70 - 80% so với cùng phân khúc trong khu vực.

Cụ thể, nhiều dự án lân cận đã nhanh chóng vọt lên ngưỡng 90 – 120 triệu đồng/m² ngay từ những đợt mở bán đầu tiên. Khoảng cách chênh lệch này mở ra lợi thế kép khi khách hàng mua để ở có thể tiếp cận một không gian sống cao cấp với chi phí dễ chịu hơn còn nhà đầu tư nhìn thấy ngay biên độ tăng giá rõ rệt trong tương lai. Nói cách khác, cùng một khoản chi, người mua The Fibonan nhận về nhiều giá trị hơn hẳn so với lựa chọn khác trên thị trường.

Theo ghi nhận thực tế, thời gian vừa qua, kể cả trong tháng ngâu, The Fibonan vẫn ghi nhận giao dịch sôi động, hàng trăm căn hộ tìm được chủ nhân mới trong mỗi tháng. Con số này không chỉ phản ánh sức hút đặc biệt của dự án, mà còn cho thấy khách hàng đang nhìn ra giá trị thật sự khi xuống tiền để sở hữu tổ ấm trong mơ cho gia đình.

Căn hộ sẵn sàng trước thềm năm mới

Căn hộ The Fibonan đang hoàn thiện những bước cuối cùng trước khi bàn giao

Giữa hàng loạt dự án còn nằm trên bản vẽ, The Fibonan đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng khi tính đến tháng 9/2025, công trình đã hoàn thiện 100% kết cấu, đạt 85% phần kiến trúc và 90% hệ thống cơ điện, sẵn sàng bàn giao vào quý I/2026. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ sau hơn 3 tháng nữa, những gia chủ đầu tiên sẽ chính thức bước vào căn hộ mới, kịp thời cho một cái Tết sum vầy và một khởi đầu trọn vẹn.

Với nhà đầu tư, căn hộ được bàn giao trước Tết là yếu tố rất quan trọng, có thể đưa vào vận hành và tạo dòng tiền ngay từ cho thuê hoặc chuyển nhượng khi nhu cầu thuê – mua nhà tăng mạnh vào dịp đầu năm. Thay vì phải chờ đợi thêm vài năm như ở nhiều dự án dở dang, chủ nhân The Fibonan có thể khai thác tối đa tài sản và tối ưu hóa dòng tiền của mình.

Cảm giác mở cánh cửa căn hộ đã hoàn thiện, chạm vào từng chi tiết nội thất, hít thở bầu không khí của một không gian thực sự thuộc về mình – thay vì chỉ mường tượng qua những bản vẽ 3D – là giá trị vượt ngoài thước đo tài chính. Đó l à khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển giao từ ước mơ thành hiện thực, và là lý do khiến The Fibonan trở thành lựa chọn đáng giá bậc nhất thị trường hiện nay.

Dễ dàng sở hữu nhờ chính sách bán hàng linh hoạt

Tầm nhìn cực kỳ rộng thoáng nhìn từ logia căn hộ The Fibonan

Bên cạnh mức giá hấp dẫn, The Fibonan còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ chính sách bán hàng được đánh giá "dễ thở" bậc nhất thị trường hiện nay. Khách hàng chỉ cần thanh toán 25% là có thể nhận nhà trước Tết, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng. Như vậy, với mức giá khoảng gần 5 tỷ/căn 2 phòng ngủ, khách hàng sẽ chỉ cần đóng 1,25 tỷ đã có thể nhận nhà về ở, không lo gốc lãi trong 1,5 năm.

Cùng với đó, khách hàng sẽ được chiết khấu tới 7% nếu thanh toán sớm, tặng gói nội thất bếp trị giá 150 triệu đồng và miễn 2 năm phí quản lý dịch vụ.

Điều này mang lại lợi ích kép: người mua để ở không phải chịu áp lực tài chính lớn ngay từ đầu, trong khi nhà đầu tư có thể tận dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả để tối ưu lợi nhuận. Chỉ cần số tiền hợp lý đã có thể nắm trong tay căn hộ cao cấp sẵn sàng chuẩn bị ở ngay – một lợi thế mà không phải dự án nào cũng có thể mang lại.

Hệ tiện ích tận hưởng - Sống trọn vẹn mỗi ngày

Nếu giá tốt và chính sách linh hoạt là những lý do tiền đề thuyết phục khách hàng xuống tiền, thì hệ thống tiện ích được coi là "cú knockout" "hạ gục" tâm trí khách hàng. Dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ sinh thái 40 tiện ích nội khu phủ kín từ tầng hầm tới tầng mái, nổi bật là 3 tầng hầm gửi xe đặc biệt trong khu vực với khu vực "parking lady" dành riêng cho phái nữ.

The Fibonan gây ấn tượng với không gian sống xanh - sang vượt chuẩn cùng hệ tiện ích đẳng cấp khác biệt

Ngoài ra, The Fibonan sở hữu 10 thang máy nhập khẩu, bể bơi sinh thái Biodesign công nghệ Ý, loạt tiện ích thư giãn tầng mái cao cấp như: Rạp chiếu phim ngoài trời, Đài thiên văn, Khu thiền - yoga, Sân vườn cafe...

Không chỉ vậy, The Fibonan còn thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu đẳng cấp của khu đô thị Ecopark: hệ thống công viên Mùa thu, Mùa Xuân, Mùa Hạ…Hàng loạt Trường học quốc tế Brighton College, VinUni, BUV, hệ thống bệnh viện Vinmec, Kusumi – Đại học Y khoa Tokyo, cùng chuỗi thương mại - giải trí sôi động.. Điều này đảm bảo cuộc sống tiện nghi, trọn vẹn, không chỉ trong nội khu mà còn trong toàn bộ không gian sống mở rộng.

Trong dòng chảy sôi động của thị trường, không phải lúc nào cũng xuất hiện một dự án hội tụ đủ giá trị như The Fibonan. Bởi thế, mỗi căn hộ The Fibonan được sở hữu hôm nay là dấu mốc cho một quyết định sáng suốt – một lựa chọn giúp gia chủ tương lai bước vào cuộc sống mới.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline An Phú Invest: 0836 19 7179