Thế giới Di động bán được 60.000 chiếc iPhone 16 , kiếm 2.000 tỷ doanh thu sau tháng đầu mở bán, gấp 3 lần iPhone 15 của năm ngoái

Theo chia sẻ trên trang facebook cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) cho biết công ty đã bán được 60.000 chiếc iPhone 16 trong tháng đầu tiên tại hệ thống Thế Giới Di Động và Topzone. Qua đó, công ty cũng mang về 2.000 tỷ doanh thu từ việc bán mặt hàng này.

Con số này ấn tượng hơn rất nhiều so với những gì mà MWG đã làm được khi bán iPhone 15 trong tháng đầu tiên vào năm ngoái. Theo đó, trong tháng 9/2023, các chuỗi cửa hàng của MWG đã bán ra hơn 18.000 chiếc iPhone 15, ghi nhận doanh thu đạt gần 600 tỷ đồng. Như vậy, lượng iPhone mới MWG bán ra cũng như doanh thu sau tháng đầu mở bán trong năm nay gấp hơn 3 lần so với năm ngoái

Năm nay, Thế Giới Di Động cũng đã cung cấp các mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Plus với chip A18 hoàn toàn mới, tính năng điều khiển Camera, các nâng cấp mạnh mẽ cho hệ thống camera… Mức giá dự kiến của iPhone 16 Pro Max sẽ từ 34.990.000.

Vừa qua, MWG cũng đã công bố công bố kết quả kinh doanh 9 tháng.c huỗi Thế giới Di động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh đạt tổng doanh thu 66.700 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, tăng 7% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 9, MWG thu khoảng 7.800 tỷ từ bán đồ điện thoại, máy tính, điện máy, tăng 8% so với cùng kỳ và tăng gần 4% so với tháng liền trước.

Theo MWG, doanh số tích cực trong tháng của chuỗi (chỉ sau mùa cao điểm máy lạnh và cao hơn mùa Tết), một phần nhờ sản phẩm iPhone, với doanh số iPhone trong tháng 9 tăng hơn 50% so với tháng 8 sau vài ngày mở bán sản phẩm. Bên cạnh đó, ngành hàng máy tính xách tay tiếp duy trì mức tăng trưởng ổn định theo tháng trong mùa tựu trường, cùng với ngành hàng máy giặt tăng trưởng hai chữ số so với tháng trước trong giai đoạn mưa nhiều.

Còn về tình hinh kinh doanh chung của cả tập đoàn, trong quý 3/2024 MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.147 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ các khoản chi phí khác, công ty lãi sau thuế gần 806 tỷ đồng, cao gấp gần 21 lần so với mức nền thấp cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 ghi nhận sụt giảm hơn 32% so với quý liền trước, đứt chuỗi tăng trưởng 4 quý liên tiếp trước đó.