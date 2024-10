Thế giới Di động (MWG) báo doanh thu lên mức cao nhất gần 3 năm trong tháng iPhone 16 ra mắt

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024. Tổng doanh thu MWG đạt 99.767 tỷ, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 80% kế hoạch năm (125.000 tỷ).

Riêng trong tháng 9, doanh thu của Tập đoàn đạt xấp xỉ 11.800 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục nhích thêm 3% so với tháng 9 liền trước, ghi nhận mức cao nhất kể từ đầu năm 2022.

Xét theo từng mảng kinh doanh, chuỗi Thế giới Di động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh đạt tổng doanh thu 66.700 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, tăng 7% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 9, MWG thu khoảng 7.800 tỷ từ bán đồ điện thoại, máy tính, điện máy, tăng 8% so với cùng kỳ và tăng gần 4% so với tháng liền trước.

Theo MWG, doanh số tích cực trong tháng của chuỗi (chỉ sau mùa cao điểm máy lạnh và cao hơn mùa Tết), một phần nhờ sản phẩm iPhone, với doanh số iPhone trong tháng 9 tăng hơn 50% so với tháng 8 sau vài ngày mở bán sản phẩm. Bên cạnh đó, ngành hàng máy tính xách tay tiếp duy trì mức tăng trưởng ổn định theo tháng trong mùa tựu trường, cùng với ngành hàng máy giặt tăng trưởng hai chữ số so với tháng trước trong giai đoạn mưa nhiều.

Tính đến cuối tháng 9, MWG có 1.023 cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone) – giữ nguyên so với cuối tháng 8. Trong khi đó, chuỗi Điện Máy Xanh thu hẹp 1 điểm bán xuống còn 2.030 cửa hàng.

Với chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, chuỗi đạt 30.300 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 36% so với cùng kỳ. Riêng tháng 9, doanh thu đạt gần 3.600 tỷ đồng, đi ngang với tháng liền trước. Các ngành hàng tươi sống và FMCG đều tăng trưởng ổn định. Doanh thu bình quân trong tháng 9 duy trì ở mức 2,1 tỷ đồng/cửa hàng.

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp doanh thu bình quân/cửa hàng đạt mức này, trong bối cảnh quy mô liên tục mở rộng. Số lượng cửa hàng tính tới cuối tháng 9 đạt 1.726 tỷ, tăng 5 so với cuối tháng trước.

Ngoài ra, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận số cửa hàng không thay đổi so với tháng trước, đạt 326 cửa hàng tại cuối tháng 9. Chuỗi điện máy tại thị trường Indonesia Erablue tiếp tục phình to với 76 điểm bán, tăng 5 điểm bán so với cuối tháng 8.