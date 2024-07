Thế Giới Di Động (MWG) báo lãi gần 1.200 tỷ đồng trong quý 2, cao nhất trong vòng 9 quý

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt 34.234 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ mức 18,5% cùng kỳ 2023 lên mức 21,4%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 7.308 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến gấp 3,5 lần lên hơn 813 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên. Sau khi trừ các chi phí đồng thời ghi nhận lỗ từ liên doanh, liên kết và lỗ khác, MWG lãi sau thuế 1.172 tỷ đồng trong quý 2, gấp 69 lần (tương đương tăng 6.800%) so với cùng kỳ 2023. Đây là quý thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp bán lẻ này tăng trưởng dương so với quý liền trước và cũng là mức lãi ròng cao nhất trong vòng 9 quý trở lại đây.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 65.621 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.075 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 5.200% so với nửa đầu năm 2023. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 52,5% kế hoạch doanh thu và 86,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

6 tháng đầu năm, hai chuỗi Thế giới Di động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) ghi nhận tổng doanh thu đạt 44.200 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 67,5%. Con số này trong tháng 6 là 7.300 tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ và giảm nhẹ so với tháng liền trước do qua mùa cao điểm máy lạnh.

MWG cho biết hầu hết các ngành hàng đang ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, đặc biệt là sản phẩm điện thoại tiếp tục tăng trưởng doanh số so với tháng liền trước và tivi tăng trưởng 2 chữ số so với tháng 5 nhờ hưởng lợi từ sự kiện bóng đá.

Về chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX), doanh thu 6 tháng đạt 19.400 tỷ, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 29,7% cơ cấu tổng doanh thu – mức cao nhất từng đạt được. Riêng trong tháng 6, chuỗi siêu thị này thu về 3.600 tỷ doanh thu, tăng gần 5% so với tháng 5 liền trước với đà tăng từ cả hai ngành hàng chính gồm tươi sống và FMCGs.

Đặc biệt trong tháng 6 vừa qua, doanh thu bình quân của BHX thiết lập ngưỡng kỷ lục 2,1 tỷ đồng/cửa hàng/tháng. Với con số này, chuỗi bách hóa của MWG đã có lãi xấp xỉ 7 tỷ đồng trong quý 2/2024, đây cũng là lần đầu tiên chuỗi bách hóa này báo lãi.

Năm 2024, MWG đặt mục tiêu doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần thực hiện 2023. Theo ban lãnh đạo, nhu cầu mua sắm tiêu dùng nhìn chung sẽ đi ngang, thậm chí có thể giảm so với năm 2023 đối với một số mặt hàng không thiết yếu. Song với nền tảng tài chính lành mạnh và "cơ thể" tinh gọn sau tái cấu trúc, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết doanh nghiệp đã sẵn sàng đối phó với những biến động thị trường, có dư địa và quyết tâm để hiện thực hóa mục tiêu trong năm 2024.



Thời điểm 30/6, tổng tài sản của MWG đạt 65.870 tỷ đồng, tăng gần 5.800 tỷ (tương đương 10%) so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền, tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn lên đến gần 31.000 tỷ đồng, tăng 6.600 tỷ so với đầu năm và chiếm 47% tổng tài sản. Ngược lại, tổng nợ vay tài chính giảm khoảng 2.000 tỷ so với đầu năm, xuống mức 23.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2, số cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone) đạt 1.046 cửa hàng, giảm tới 24 cửa hàng so với đầu tháng. Tương tự ĐMX cũng ghi nhận thu hẹp về quy mô khi số lượng cửa hàng giảm 87 so với đầu tháng, xuống con số 2.093. Tương tự, số lượng nhà thuốc An Khang cũng giảm mạnh 45 cửa hàng trong tháng 6 xuống con số 481 cửa hàng.