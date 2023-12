Thế Giới Di Động sắp đóng 200 cửa hàng, các nhà bán lẻ khác kinh doanh ra sao?

Gần đây, đại diện hệ thống Thế Giới Di Động cho biết sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng trong quý 4/2023. Đây là những cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận. Kế hoạch sẽ được công ty theo dõi sát sao kết quả để điều chỉnh phù hợp tại từng thời điểm.

Lũy kế 10 tháng, tổng doanh thu hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt 70.200 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 10, tổng doanh thu hai chuỗi này đạt hơn 7.800 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ nhưng tăng 8% so với tháng 9 chủ yếu đến từ đóng góp của sản phẩm iPhone do hiệu ứng của đợt ra mắt sản phẩm mới.

Thế Giới Di Động phải tối ưu hoạt động kinh doanh mảng bán lẻ di động, các hệ thống bán lẻ khác chắc chắn cũng không khá khẩm hơn. Theo ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại, hệ thống FPT Shop, nhu cầu mua sắm không tăng mạnh như mọi năm và vẫn thấy có tác động nhất định của các yếu tố vĩ mô lên nhu cầu của người tiêu dùng. Theo đó, năm nay sẽ không phải một năm dễ dàng cho ngành bán lẻ nói chung và bán lẻ ngành hàng công nghệ nói riêng.

Nhận xét về thị trường công nghệ trong năm 2023, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS chia sẻ, đóng góp vào sự tăng trưởng của năm nay vẫn là nhóm hàng điện thoại với các nhãn hàng chính Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, Realme. Điều này đến từ sự thành công của các mẫu flagship phân khúc cao cấp như iPhone 15 series, Samsung Galaxy S23 series, Samsung Flip5, Fold 5 series và OPPO Find N3, Find N3 Flip.

“Nokia là nhãn hàng có tăng trưởng âm do càng về các tháng cuối năm hàng tồn các mẫu smartphone giá rẻ giảm và hãng không có các mẫu máy mới. Ngoài ra, động lực đem lại tăng trưởng cho hệ thống là những nhóm ngành hàng mới là gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Đây là những nhóm hàng hoàn toàn mới ứng dụng công nghệ vào trong chăm sóc sức khỏe cá nhân, đời sống gia đình phù hợp với những khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ”, ông Huy nói.

Các hệ thống bán lẻ cũng cho biết trái ngược với việc tăng trưởng mạnh trong thời kỳ Covid 2021 - 2022, ngành hàng laptop 2023 có sụt giảm mạnh hơn 20%. Điều này đến chủ yếu việc nhu cầu sụt giảm mạnh so với các năm trước.

Theo ông Huy, tình hình bán hàng giai đoạn Tết năm nay dự kiến thị trường bán lẻ công nghệ sẽ gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung năm nay gặp khó, người tiêu dùng sẽ thắt chặt chi tiêu so với các năm trước đây. “Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị các chương trình ưu đãi cho mùa bán hàng Tết năm nay với mục tiêu duy trì hoặc tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ 2022”, ông Huy nhận định.

Không chỉ các hệ thống lớn đối mặt với tình hình kinh doanh khó khăn, những đại lý nhỏ cũng gặp nhiều áp lực từ thị trường chung. “Hiện tại, tình hình kinh doanh ở hệ thống đang giảm so với cùng kỳ. Mùa mua sắm Black Friday năm nay không ăn thua, sức mua vẫn yếu. Tôi từng dự đoán trước lúc mở bán, doanh số iPhone 15 sẽ không giảm nhiều nhưng thực tế những người thu nhập cao củng bị ảnh hưởng, số bán không đạt như kỳ vọng", ông Xuân Tình, đại diện hệ thống XT Mobile nhận định.

Ông Tình cho biết thêm đã dự đoán trước tình hình kinh doanh khó khăn trong năm 2023, do đó, hệ thống này đã cắt giảm quy mô nhân sự. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kế hoạch đóng cửa hàng.