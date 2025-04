Thế Giới Di Động thời cựu CEO Trần Huy Thanh Tùng: 2 năm cắt giảm hơn 10.800 nhân sự, kết quả kinh doanh trồi sụt mạnh

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Vũ Đăng Linh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty kể từ 3/4. Ông Linh cũng sẽ tham gia ứng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2028.

Trong khi đó, công ty thông báo ông Trần Huy Thanh Tùng không còn đảm nhận vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật từ ngày 3/4.

Ông Trần Huy Thanh Tùng là một trong năm nhà sáng lập, gia nhập Công ty từ năm 2004 và đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Trưởng ban Kiểm soát, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT. Vừa qua, ông Tùng có nguyện vọng từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty và không tái ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới.

Theo Thế Giới Di Động, quyết định này nhằm tạo cơ hội cho thế hệ lãnh đạo kế nhiệm tiếp nhận trách nhiệm, khẳng định cam kết và nỗ lực thúc đẩy Công ty phát triển mạnh mẽ trong chặng đường phía trước. Ông Tùng vẫn sẽ tiếp tục tham gia và giữ vai trò hoạch định chiến lược cho các công ty con.

Ông Trần Huy Thanh Tùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Đầu tư Thế Giới Di Động kể từ tháng 4/2022. Như vậy, ông Tùng đã có 3 năm đảm nhiệm cương vị cao nhất trong ban điều hành của công ty.

Trong thời gian ông Tùng làm Tổng giám đốc, kết quả kinh doanh của Đầu tư Thế Giới Di Động có nhiều biến động mạnh. Ngay năm đầu tiên 2022, kết quả kinh doanh của công ty bắt đầu đi xuống, doanh thu đạt 134.722 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước, thực hiện 95% kế hoạch. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 4.100 tỷ đồng, giảm 16% năm trước, thực hiện 65% kế hoạch.

Trước những khó khăn của ngành bán lẻ ICT, công ty kết thúc năm 2023 với lãi ròng giảm đến 96% so với 2022, chỉ còn gần 168 tỷ đồng, thấp nhất kể từ thời điểm bắt đầu niêm yết. Doanh thu của công ty tại thời điểm đó đạt hơn 118.000 tỷ đồng, giảm 11% so với năm trước.

Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này có sự hồi phục trong năm 2024. Công ty báo lãi ròng 3.733 tỷ đồng, gấp 22 lần so với con số thấp là gần 168 tỷ đồng của năm 2023. Đáng chú ý, chuỗi thegioididong.com và Điện Máy Xanh vẫn duy trì được đà tăng trưởng doanh thu, bất chấp việc thu hẹp 221 cửa hàng so với cuối năm 2023. Chuỗi Bách Hóa Xanh cũng ghi nhận doanh thu tăng hơn 30% so với cùng kỳ, dù không mở thêm cửa hàng mới. Trong năm 2024, công ty liên tục giải thể các công ty con.

Năm 2024, ông Tùng không nhận thù lao, trong khi đó, mức thù lao của ông trong năm 2022 và 2023 lần lượt là 165 triệu đồng và 1,24 tỷ đồng, nhưng số thù lao này đều được trả từ Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (công ty con).

Trong giai đoạn ông Tùng điều hành, Đầu tư Thế Giới Di Động có một đợt cắt giảm nhân sự, đóng cửa hàng lớn. Theo đó, kết thúc năm 2024 công ty còn lại 63.132 nhân viên đang làm việc trên toàn hệ thống, giảm 2.282 người so với thời điểm đầu năm. Trong vòng 2 năm, từ 2023-2024, Thế giới Di động đã giảm 10.876 nhân sự.

Nguồn: BCTC kiểm toán năm.

Trong một cuộc họp hồi tháng 5/2024, một nhà đầu tư đặt câu hỏi về quyết định cắt giảm nhân sự của Thế giới di động và lo ngại việc cắt giảm lao động sẽ ảnh hưởng đến vận hành và chất lượng phục vụ của công ty.

Trả lời thắc mắc trên, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Đầu tư Thế Giới Di Động cho biết, số lượng lao động nằm trong nỗ lực "giảm lượng, tăng chất" của công ty. Song song với việc thu hẹp số lượng cửa hàng, MWG cũng thực hiện chiến lược tập trung vào hiệu suất của người lao động.

Lãnh đạo Thế Giới Di Động nói thêm, sự sụt giảm nhân sự diễn ra trên quy mô toàn tập đoàn từ vị trí thấp đến các cấp trung bình cao và diễn ra ở mọi nơi MWG có hoạt động. Ông nhấn mạnh, doanh nghiệp này sẽ hướng tới cắt giảm mọi thứ kém hiệu quả.

Giai đoạn tháng 12/2023 - 12/2024, chuỗi Thế Giới Di Đọng giảm 57 cửa hàng về 1.021 cửa hàng; ĐMX giảm 164 cửa hàng về 2.026 cửa hàng; An Khang giảm 201 cửa hàng về 326 cửa hàng.