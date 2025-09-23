Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh tăng trưởng doanh thu 15% dù đóng hơn 150 cửa hàng

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đạt doanh thu thuần 99.801 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu năm 2025 là 150.000 tỷ đồng.

Hai chuỗi Thế Giới Di Động (TGDD) và Điện máy Xanh (ĐMX) ghi nhận tổng doanh thu đạt 67.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, dù số lượng cửa hàng bình quân giảm hơn 150 cửa hàng. Theo báo cáo, tăng trưởng doanh thu chính đến từ các cửa hàng hiện hữu, với mức tăng 15%.

Cũng theo báo cáo, tháng 8 vốn thường là giai đoạn thấp điểm bán hàng, hai chuỗi vẫn đạt gần 9.000 tỷ đồng doanh thu, ghi nhận tháng thứ 6 liên tiếp duy trì tăng trưởng dương, cao hơn 19% so với cùng kỳ và tăng 3% so với tháng trước. Các ngành hàng như máy tính xách tay và điện máy đều cho thấy mức tăng tốt so với tháng 7/2025. Đáng chú ý, từ tháng 8/2025, TGDD, ĐMX và Topzone đã khởi động công tác chuẩn bị cho sự kiện mở bán iPhone trong tháng 9, đây là lần đầu tiên sản phẩm này được mở bán đồng thời với thị trường Mỹ.

Mảng online cũng ghi nhận 3.700 tỷ đồng doanh thu sau 8 tháng đầu năm, chiếm 5,5% tổng doanh thu.

Bên cạnh đó, chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) đóng góp gần 30.500 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng ở cả nhóm ngành hàng thực phẩm tươi sống và FMCG. Sau giai đoạn tối ưu chi phí, chuỗi ghi nhận tăng doanh thu từ tháng 7 và tháng 8 với mức cải thiện 4% mỗi tháng. Trong 8 tháng, BHX đã mở thêm 463 cửa hàng, một nửa tập trung ở khu vực miền Trung.

Với các chuỗi khác, An Khang duy trì doanh thu trung bình 530 triệu đồng/tháng/cửa hàng, AvaKids đạt tăng trưởng doanh thu hai chữ số, với doanh thu bình quân gần 1,8 tỷ đồng/tháng/cửa hàng, EraBlue tại Indonesia tăng trưởng hơn 70% với doanh thu bình quân cửa hàng mô hình M đạt khoảng 4 tỷ đồng/tháng và mô hình S đạt 2 tỷ đồng/tháng.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025, Chủ tịch MWG, ông Nguyễn Đức Tài, chia sẻ về hành trình 20 năm phát triển của tập đoàn, nhấn mạnh sự thay đổi chiến lược trong từng giai đoạn. Nếu giai đoạn đầu (2004-2014) là tăng trưởng thần tốc, giai đoạn 2015–-2021 dựa vào mở rộng mạng lưới thì từ năm 2022–2023 tập đoàn bước vào tái cấu trúc mạnh mẽ, tinh gọn hệ thống cửa hàng và nhân sự để tập trung vào chất lượng. Từ 2024 trở đi, MWG định hướng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên "chất" thay vì "lượng". Theo ông Tài, Thế Giới Di Động sẽ tăng trưởng nhờ chất lượng dịch vụ và trải nghiệm.

Thúy Hạnh